أديل تودّع ميونيخ بعد 10 حفلات بيعت تذاكرها كاملة

اختتمت نجمة البوب ​​البريطانية أديل سلسلة حفلاتها الموسيقية العشر في ميونيخ، بعد أربعة أسابيع من انطلاقها، حيث احتفى بها أكثر من 70 ألف معجب خلال آخر حفل لها مساء أول من أمس. وقد بيعت تذاكر الحفلات بالكامل.

وقدمت أديل (36 عاماً) عروضاً مذهلة في ساحة خارجية تم بناؤها خصيصاً لها في ميونيخ، مع موسيقى رائعة وعروض ترفيهية ومشاعر قوية. وقالت أديل: ((شكراً ميونيخ. هذا سحري للغاية)). وأحيت أديل حفلين أسبوعياً في ساحة ((أديل أرينا)) المقامة على أرض المعارض التجارية بالمدينة. ويمكن للساحة المؤقتة، التي صُممَت وفقاً لمواصفات أديل وتضم ممشى طوله 93 متراً، أن يستوعب ما يصل إلى 74 ألف شخص. كما تضمنت شاشة عملاقة، يقال إنها الأكبر في العالم بمساحة تزيد عن 4159 متراً مربعاً، والتي عرضت أداء المغنية خلال الحفلات ومقاطع فيديو لأغانيها.

وسافر المعجبون من جميع أنحاء العالم إلى ميونيخ لمشاهدة عروضها. وأفاد المنظمون ببيع 730 ألف تذكرة لكل من الحفلات العشر، على الرغم من أسعارها المرتفعة.

وأخبرت أديل الجمهور بأنها ستعود إلى منزلها في غضون ساعات قليلة حيث تخطط ((لاصطحاب طفلها إلى المدرسة)) اليوم الإثنين. وبعد حفلات ميونيخ، قالت أديل إنها ستغني في لاس فيجاس في نهاية أكتوبر المقبل قبل أخذ استراحة طويلة.