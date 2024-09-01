«دبي للموضة» يروي قصص روائع الأزياء الإيطالية الحديثة

ينطلق، اليوم الاثنين، ((لا مودا إتاليانا: دبي إدشن))، ضمن فعاليات أسبوع دبي للموضة، نسخة ربيع وصيف 2025، الذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، حيث بدأت فعالياته أمس، ويستمر حتى 7 سبتمبر الجاري.

ويهدف ((لا مودا إتاليانا: دبي إدشن))، الذي يشارك فيه 25 علامة تجارية إيطالية مرموقة، إلى استكشاف براعة وحرفية المصممين الإيطاليين والأزياء الإيطالية الفاخرة بالتعاون مع وكالة التجارة الإيطالية في إطار تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية القائمة بين إيطاليا ودبي، وذلك تحت مظلة استراتيجية دعم الاقتصاد الإبداعي وسوق التصميم والموضة، لا سيما أن قيمة صادرات الأزياء الإيطالية إلى الإمارات بلغت 838 مليون يورو في عام 2023.

وأكدت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم لـ ((البيان)) أن إطلاق النسخة الافتتاحية من معرض ((لا مودا إتاليانا: دبي إدشن))، والذي نتعاون من خلاله مع وكالة التجارة الإيطالية، هي خطوة تعكس مدى أهمية سوق دبي وأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام في نمو علامات الأزياء العالمية ونجاحها.

وتابعت: تحظى العلامات التجارية الإيطالية من خلال أسبوع دبي للموضة بفرصة الوصول إلى أسواق وفرص جديدة، وذلك من خلال تقديم ابتكاراتها وعروضها أمام نخبة من أبرز المبدعين والمبتكرين المشاركين في هذا الحدث، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي على الساحة العالمية وجهة رائدة للأزياء والموضة.

وتعكس هذه الشراكة الرائدة كذلك الروابط الثقافية والاقتصادية المتنامية بين إيطاليا ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تجعل هذه الفعاليات فرصة مميزة لتعزيز التبادل التجاري والثقافي وتعزيز مكانة أسبوع دبي للموضة باعتباره حدث الموضة الأبرز على مستوى المنطقة، فضلاً عن دفع عجلة الاقتصاد الإبداعي بشكل عام.

وأردفت: يعد وجود المواهب العالمية مصدر إلهام كبيراً للمصممين المحليين وفرصة للتبادل الثقافي. ويمكن لمواهب التصميم المحلية والإقليمية، من خلال النسخة الافتتاحية من معرض ((لا مودا إتاليانا: دبي إدشن)) التعرف على الحرفية العالية والإرث العريق وغيرها ما جعل من إيطاليا وجهة عالمية بارزة للأزياء، ما يعزز مهارات المواهب الإبداعية في المنطقة.

ومن شأن ذلك بالطبع أن يلهم الحوار الإبداعي والفني والثقافي، لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية رائدة للإبداع تسهم في رسم مستقبل القطاع.

وقالت: تكمن القيمة الحقيقية للشراكة الراسخة والمثمرة بين حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، الشريكين المؤسسين لأسبوع دبي للموضة، في تضافر القوى والجهود والاستفادة من شبكة واسعة من المعارف والموارد والرؤية المشتركة لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية رائدة للأزياء.

ومعاً نزود أسبوع دبي للموضة بالمقومات والشهرة العالمية لتحقيق قيمة ملحوظة للمصممين المشاركين والجهات الراغبة بالشراء على حد سواء.

وتابعت: نجحنا منذ إطلاق أسبوع دبي للموضة في إبرام شراكات راسخة ومثمرة مع مجموعة من أبرز العلامات التجارية والجهات العالمية، بما في ذلك اتحاد الأزياء الراقية والموضة في فرنسا، وهو الجهة الرسمية المنظمة لأسبوع باريس للموضة، ومنصة ((ميتا)) وشركة ((دايسون)) واليوم وكالة التجارة الإيطالية.

وتتيح لنا مثل هذه الشراكات مواصلة توسيع نطاق أعمالنا وتعزيز أثرها، عبر تزويد أصحاب المصلحة بتجارب استثنائية فريدة من نوعها. بدوره، أكد جايكوب أبريان المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي أن تأثير العلامات التجارية الإيطالية في دبي تجاوز مجرد الوجود في السوق، حيث تؤثر بشكل عميق على الطاقة الإبداعية بين المصممين الإماراتيين.

وتابع: إن الأزياء الإيطالية مرادفة للحرفية الدقيقة والابتكار، مما يلهم المصممين المحليين لدفع حدود إبداعهم، ما يشكل أرضاً خصبة للأفكار الجديدة والتعاون، مما يجعل مشهد الأزياء أغنى وأكثر تنوعاً. وإن معرض ((لا مودا إتاليانا: دبي إدشن)) فرصة فريدة للمصممين الإماراتيين للتفاعل مباشرة مع الخبراء الإيطاليين، مما يخلق حواراً يمزج بين وجهات نظر ثقافية مختلفة ونهج إبداعي فريد.

من جهته، أكد فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى الإمارات ومدير مكتب الوكالة الإيطالية للتجارة في الإمارات (ITA) أن معرض ((لا مودا إتاليانا: دبي إدشن)) سيكون محفزاً رئيسياً لتعزيز صناعة الأزياء على المستويين المحلي والدولي.

وتابع: من خلال تعاوننا مع مجلس الأزياء العربي و ((كونفيندستريا مودا))، نجمع 25 علامة تجارية إيطالية رائدة في دبي، ونهدف من ذلك تعزيز التبادل والتعاون والابتكار، وإلى إشعال أفكار جديدة ودفع الفرص التعاونية التي يمكن أن تأخذ الصناعة إلى آفاق جديدة.

وعن حجم صناعة الأزياء والصناعات الإبداعية الإيطالية قال سولداني: تتمتع صناعة الأزياء الإيطالية بوجود ملحوظ في الإمارات، حيث بلغت صادراتها 838 مليون يورو في عام 2023، مع تسجيل نمو قوي بنسبة 32.67% على أساس سنوي.

وفي عام 2024، برزت الأحذية كفئة الصادرات الرائدة، حيث شكلت 29.15% من إجمالي المبيعات إلى الإمارات، تلتها الملابس بنسبة 27.8% والأعمال الجلدية بنسبة 27.11%. كما أن الملابس المحبوكة، على الرغم من كونها أقل هيمنة، مثلت نسبة ملحوظة بلغت 15.93% من الصادرات.

وتابع: أصبحت إيطاليا أيضاً أكبر مصدر للنظارات إلى الإمارات العام الماضي، حيث حققت مبيعات بلغت 97 مليون يورو، بزيادة ملحوظة بلغت 23% مقارنة بعام 2022، مما ساهم في الحصول على 41% من حصة السوق.

وأضاف: إن معرض ((لا مودا إتاليانا: دبي إدشن)) سيفتح آفاقاً مثيرة للاستثمار، وسيعرف بجودة صناعة الأزياء الإيطالية واستدامتها وابتكاراتها، مما يوفر نموذجاً قيماً للمصممين المحليين الذين يسعون لترك بصمتهم على المستوى الدولي.

هناك الكثير من الفرص للتعاون والنمو، خصوصاً من خلال مبادرات مثل ((لا مودا إتاليانا: دبي إدشن))، التي تهدف إلى بناء جسور بين صناع الأزياء، كما يمكن لمصممي الإمارات التعلم من نهج إيطاليا في الحرفية والابتكار، مما يخلق مساراً للنمو والفرص.