أشياء من الماضي

أشياء من الماضي
التاريخ
9/1/2024 7:26:05 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
شَاعِيْ وْشَاعِكْ بِالسَّهَالِهْ
مِنْ عِقُبْ مَا لِيْ كِنْت مَضْنُوْن
مَا لِيْ عَلَى تَبْعِكْ عِبَالِهْ
تَبْع الْمِجَفِّيْ مَا لِهْ فْنُوْن
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