الأمن السيبراني والتكلفة حاجز أمام المفاتيح الرقمية الفندقية

تتسابق العديد من سلاسل الفنادق لاستبدال مفتاح الغرفة البلاستيكية بخيارات رقمية في تطبيقات محافظ ((أبل)) و((جوجل))، وذلك بعدما مرت بطاقات مفاتيح الفنادق البلاستيكية بسنوات صعبة أثناء الوباء، حيث كان اللمس محظوراً.

وتزايدت مخاوف الأمن السيبراني حول تقنية مفاتيح الفنادق، بعدما وجد الباحثون في وقت سابق من هذا العام، ثغرة أمنية في مفاتيح الفنادق البلاستيكية يمكن أن تجعل ما يصل إلى ثلاثة ملايين مفتاح فريسة سهلة للمتسللين وتستغرق سنوات لإصلاحها، وذلك بحسب شبكة ((سي إن بي سي)) الأمريكية.

ولدى بعض الفنادق تطبيق خاص بها، يسمح للضيوف بتسجيل الوصول واستخدام مفتاح الغرفة من خلال هواتفهم الذكية.

ويحذر بعض خبراء الأمن من أنه حتى أحدث طرق القفل ليست مضمونة، حيث يمكن للأنظمة التي لا تحتاج إلى مفاتيح أن تعاني أنماط تهديد جديدة تماماً لعمليات أمن الفنادق لإدارتها، وهذه التهديدات يمكن التخفيف منها من خلال سياسات وتكوينات التحكم الأمني، مثل المصادقة متعددة العوامل (MFA)، فإن هذه تقدم خطوات إضافية قد لا يرغب الضيوف المنهكون دائماً في تخطيها.

وفي الوقت نفسه أكدوا أنه من غير المرجح أن تستبدل جميع الفنادق جميع بطاقات المفاتيح بمفاتيح رقمية في أي وقت قريب، لأن بعض الضيوف قد يفضلون بطاقة مفتاح أو قد لا يكون لديهم جهاز شخصي متوافق مع أنظمة القفل الرقمية، إلى جانب التكلفة. بالإضافة إلى ذلك فإن الانتقال إلى أنظمة القفل الرقمية التي بدون مفتاح يحمل تكلفة كبيرة في المعدات والتركيب والصيانة والأمان.

ووجدت بيانات من بحث ((جيه دي باور)) عن الفنادق أن 14 % فقط من إجمالي نزلاء الفنادق ذات العلامات التجارية استخدموا المفاتيح الرقمية أثناء إقامتهم في الفندق. حتى الضيوف الذين قاموا بتنزيل تطبيق العلامة التجارية على هواتفهم استخدموا بطاقة المفتاح البلاستيكية.