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أولها الصين وآخرها البرازيل.. 9 دول تحجب «إكس»

9/1/2024 7:26:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحظر دول عدة منصة ((إكس)) (أو ((تويتر)) سابقاً قبل استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليها)، وذلك بزعم دورها في نشر معلومات كاذبة.

البداية مع الصين، حيث حظرت منصة تويتر (الاسم السابق لإكس) حتى قبل أن يذيع صيتها في العالم. واعتاد الصينيون عدم استخدامها منذ يونيو 2009، واستبدلوها بمنصتي ((ويبو)) و((ويتشات)) على نطاق واسع.

وحظرت إيران ((تويتر)) في يونيو 2009، وهو قرار لا يزال سارياً حتى الآن رغم مرور 15 عاماً على إصداره.

وبدأت تركمانستان بحجب ((تويتر)) في مطلع 2010، بالإضافة إلى العديد من الخدمات والمواقع الأجنبية الأخرى.

وحجبت كوريا الشمالية التطبيق في أبريل 2016، إلى جانب ((فيسبوك)) و((يوتيوب)). وفي بورما يتعذر الوصول إلى المنصة منذ فبراير 2021.

وقيدت روسيا استخدام ((تويتر)) عبر إبطاء الوصول إليه منذ عام 2021، ثم منعت الوصول إلى الموقع رسمياً في مارس 2022. وحظرت حكومة باكستان، منصة ((إكس)) منذ فبراير 2024. وعزت القرار إلى ((أسباب أمنية)). وأمر رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو الذي أعيد انتخابه في يوليو بحظر المنصة لمدة 10 أيام في التاسع من أغسطس، لكن الحظر لا يزال سارياً رغم انقضاء المهلة.

وأخيراً حجبت البرازيل المنصة بموجب أمر قضائي تضمن فرض غرامات قدرها 50 ألف ريال (نحو 8 آلاف يورو) على الأشخاص الذين يلجأون إلى ((الحيل التكنولوجية)) للالتفاف على الحجب، مثل استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية ((في بي إن)).

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