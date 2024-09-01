منصات الذكاء الاصطناعي تستهوي الملايين

يستمر استخدام منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي من جانب عامة الناس في النمو بوتيرة متسارعة، على ما تظهر أحدث الأرقام لجهات فاعلة رئيسة في القطاع.

وقال رئيس مجموعة ((ميتا)) مارك زوكربيرغ إن أداة ((ميتا إيه آي)) القادرة على الإجابة عن أسئلة يطرحها المستخدمون بلغة بسيطة أو على إنشاء الصور، باتت تضم 400 مليون مستخدم شهرياً. وتم إطلاق ((ميتا إيه آي)) في أبريل، ودمجت في شبكات فيسبوك وإنستغرام وواتساب ومسنجر، ويمكن الوصول إليها أيضاً عبر موقع مخصص.

وكانت منافستها ((أوبن إيه آي)) أوضحت لوسائل إعلام أمريكية أن عدد مستخدمي واجهتها ((تشات جي بي تي)) العاملة بالذكاء الاصطناعي التوليدي يتخطى 200 مليون شخص أسبوعياً، وهو ضعف عدد المستخدمين الأسبوعيين المعلن عنه في نوفمبر.

وفي نهاية يوليو، أفادت مايكروسوفت أن 77 ألف عميل من أوساط الأعمال يستخدمون مساعد الذكاء الاصطناعي التابع للمجموعة، المسمى ((كوبايلوت)) Copilot.

واختارت ((ميتا))، في الوقت الراهن، عدم تقديم واجهتها في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرازيل. ومن بين واجهات الذكاء الاصطناعي التوليدية الأكثر استخداماً أيضاً، واجهة ((جيميناي)) Gemini من جوجل.