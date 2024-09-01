خارطة جديدة

لا حديث الآن سوى عمّن سيمثلنا ويظهر بقميص منتخبنا الوطني لكرة القدم، والذي طال انتظار لقائه، دخلنا معمعة تصفيات كأس العالم 2026 بعد أن أصبح خط النهاية في الأفق لـ 18 من منتخبات القارة الآسيوية؛ حيث تستعد هذه المنتخبات لاستئناف رحلتها من أجل التأهل للمونديال، اعتباراً من الخميس المقبل، حيث سيتأهل المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يتوفر مكانان آخران من خلال منافسات ملحق الدور الرابع للتصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات، الآن أصبح لدى القراء والجماهير المعلومات المتوفرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، المهم الآن وهو من ما يشغل البال من اللاعب القادر على قيادة منتخبنا الوطني، هي قضية تشغل الساحة الكروية، وللمرة الأولى سيتم اختيار عدد من اللاعبين في الدوريات الخارجية لتمثيلنا، وهذه ظاهرة جديدة دخلت مع الاحتراف والإجراءات الجديدة، ((زمان)) كانت لجنة المنتخبات تعتمد الأسماء ويخرج علينا المدرب أو مشرف المنتخب ويجلس مع الإعلاميين يتحدث معهم عن أسباب الاختيار ونقلها للشارع الرياضي، اليوم تغير الوضع .. نقرأ ونسمع فتكثر الاجتهادات والإشاعات، فهناك خارطة كروية جديدة وأعضاء اتحاد الكرة يبدو أنهم ((ممنوعون)) من الحديث للإعلام، وحتى إننا لا نعلم ما هي اللجنة التي اختارت اللاعبين لقائمة المنتخب، يقال إن هناك لجنة فنية تضم عدداً من الخبراء يترأسهم الأمين العام فقط!

عموماً نتمنى لمنتخبنا أن يعيد أمجاد التصفيات في مشاركاته الأولى منتصف الثمانينيات، حيث كان لمنتخبنا هيبة وشخصية، ومثّلنا لاعبون ثقال لهم مكانتهم بين الجماهير ونجوم وهدافون في مسابقاتنا المحلية، ليسوا فقط على المستوى المحلي بل على المستوى العربي، ومنهم من اشتهرت أسماؤهم، واليوم أصبح المنتخب ((غير)).. فماذا ينتظرنا من ثمن التغيير!

إن تذوق طعم التواجد في نهائيات كأس العالم مرة أخرى يتطلب جهداً وعملاً، وستكون المواجهة الأولى على استاد أحمد بن علي بالدوحة صعبة، لأننا أمام فريق يتطلع لتحقيق التأهل للمرة الأولى، بعد أن استضاف على أرضه واحدة من أفضل بطولات كأس العالم على الإطلاق، وكذلك نبحث عن أول فوز لنا منذ أيام المهندس مهدي على قطر في عام 2015، وستكون المواجهة الجديدة هي رقم 34 مع الأشقاء!