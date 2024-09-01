الموروث والإبداع

يقول حكيم العرب، الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه: ((من ليس له ماضٍ، ليس له حاضر ولا مستقبل)).

وكثيراً ما أتساءل: هل التراث هو ما ورثناه عن أجدادنا فقط وننقله إلى الأجيال القادمة كما هو، أم أن علينا دوراً في صناعة تراث وطني جديد يمكن للأجيال القادمة استكشافه بعد مئات السنين؟ وبقيت أبحث عن الإجابات من خلال استكشاف آراء بعض الفلاسفة والعلماء الذين تناولوا موضوع التراث ودوره في تشكيل الهوية الثقافية.

وجدت أن الفيلسوف والمفكر الإيرلندي إدموند بيرك (Edmund Burke)، وهو واحد من أبرز الفلاسفة الذين دافعوا عن فكرة المحافظة على التراث كما هو، يرى أن التقاليد والعادات الموروثة هي عمود فقري للمجتمع، وهي التي تربط الماضي بالحاضر والمستقبل. ووجدت في كتابه تأملات في الثورة في فرنسا، أنه يعارض التغيير الجذري ويؤكد أهمية الحفاظ على التراث التقليدي كما هو، معتبراً أن الحكمة المتراكمة عبر الأجيال يجب أن تُحترم وتُمرر كما هي.

أما الكاتب والفيلسوف الألماني يوهان غوتفريد هردر (Johann Gottfried Herder)، وفي كتاباته حول فلسفة التاريخ والثقافة، فإنه يؤكد أن كل أمة تمتلك تراثها الفريد، والذي يجب أن يُحافظ عليه ويُمرر من جيل إلى جيل. باعتبار أن التراث هو انعكاس للروح القومية، ويجب أن يُحافظ عليه كما هو لضمان استمرارية هذه الروح.

ولكن أيضاً، وباستطلاع آراء الفلاسفة الحديثين، الذين ينظرون إلى التراث كمفهوم (ديناميكي)، فإننا نجد أن عالم الاجتماع الإنجليزي أنتوني غيدنز (Anthony Giddens)، وفي كتابه نتائج الحداثة، وضمن حديثه عن الحداثة والتغيير الاجتماعي، فإنه يشير إلى أن المجتمعات الحديثة تواجه ضغوطاً مستمرة للتغيير، مما يتطلب إعادة تفسير التراث بطرق تتناسب مع الزمن الحالي أي أن التراث، بالنسبة لغيدنز، ليس مجرد موروث ثابت وغير قابل للتعديل أو التحديث، بل هو عملية ديناميكية تُمكن الأجيال الحالية من الإضافة إليه وإعادة تشكيله وفقاً للاحتياجات المعاصرة.

ونجد أيضاً أن المؤرخ والمفكر البريطاني إريك هوبسباوم (Eric Hobsbawm)، وفي كتابه اختراع التقاليد يناقش كيف تُخترع التقاليد أحياناً لتلبية احتياجات معاصرة. ويشير إلى أن التراث يمكن أن يُعاد تشكيله أو حتى اختراعه من جديد، مما يعزز من دور الأجيال الحالية في صناعة تراث جديد يمكن للأجيال القادمة استكشافه.

وحسب تباين الآراء، فإنه لا بد من وجود نظريات تُعنى بالتفاعل بين الموروث والإبداع، أي الجمع بين الأصالة والتجديد، فنجد مثلاً أن الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر (Martin Heidegger)، يشير إلى أن التراث هو جزء من كينونة الإنسان، وهو مرتبط بجذوره التاريخية. ومع ذلك، فإنه يشير إلى أن كل جيل يمتلك القدرة على إعادة تفسير هذا التراث والتفاعل معه بطريقة تُمكنه من الاستمرار في الحاضر.

بناءً على هذا الفهم، يمكن القول إن دورنا ليس فقط في الحفاظ على التراث، بل في جعله حياً وقادراً على التفاعل مع متطلبات العصر الحديث، ونجد ذات الفكرة لدى عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو (Pierre Bourdieu)، الذي يرى، من خلال مفهوم رأس المال الثقافي، أن التراث يشكل جزءاً من رأس المال الثقافي الذي يمكن أن يتغير ويتطور بمرور الزمن. وهذا الفهم يدعو إلى دور فاعل للأجيال الحالية في إعادة تشكيل التراث، حيث يمكن أن يُضاف إليه عناصر جديدة تعكس تطور المجتمع وثقافته.

نعود ونسأل بجدية: هل علينا فعل شيء ما؟ نعم، من وجهة نظري، لا شك في أن هناك أدواراً عدة ومسؤوليات أكثر علينا، نحن أبناء العصر الحالي، في الإمارات، وفي كل مكان، علينا أن نحمي ونصون تراث أجدادنا، وننقله نقياً إلى الأجيال القادمة، وكذلك علينا مسؤوليات صناعة تراث وطني جديد يمكن للأجيال القادمة استكشافه بعد مئات السنين.

ولذلك علينا أن نتبنى نهجاً يجمع بين الحفاظ على الأصالة والتقاليد من جهة، وبين الابتكار والتجديد من جهة أخرى من خلال إحياء التقاليد القديمة بأساليب جديدة، وإضافة عناصر جديدة إلى التراث، وتعزيز التعليم الثقافي، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وغيرها.