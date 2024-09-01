المكابرة في السياسة!

رئيس وزراء بريطانيا العمالي الجديد، كير ستارمر، في أقل من شهرين من حصول حزبه على الأغلبية في مجلس العموم، في الخامس من يوليو 2014، بدأ التجوال في بلدان أوروبا، من أجل (التحالف الاقتصادي) بين بريطانيا والجيران الأوروبيين، كما قال.

وقبل سنوات، خاض المجتمع السياسي البريطاني حرباً شعواء، بين المطالبين بالخروج من السوق الأوروبية، والساعين لوضع أفضل لبريطانيا فيها، وجرت المزايدة السياسية، إلى درجة أن المجموعة المتشددة من حزب المحافظين حصلوا، بقيادة بوريس جونسن، على أغلبية في عام 2019، مكنتهم من الخروج في نهاية الأمر من السوق الأوروبية، مع ترحيب من العامة، على الرغم من أن أهل الاختصاص وقتها، مثل محافظ البنك المركزي، وشخصيات وازنة، من مثل توني بلير رئيس وزراء عمالي سابق، وجون ميجر رئيس وزراء محافظ سابق، جميعهم كانوا ضد الخروج من السوق، وبينوا وجهة نظر عقلانية.

حتى في بلد متقدم مثل بريطانيا، الشعبوية في كثير من الأوقات تتخطي المعقولية، بل وحتى المصالح التي تخدم الناس، فقد كانت حملة شعواء حشدت العامة ضد الارتباط بالسوق الأوروبية، وسيقت الكثير من المعلومات المضللة حول مضار استمرار الارتباط، في مثال واضح على أنه حتى في المجتمعات المتقدمة، يمكن اختطاف الرأي العام، وأخذه ضد مصالحه. في هذه الفترة ترك أكثر من رئيس وزراء منصبه، ومزق المختلفون بعضهم بعضاً، حتى في نفس الحزب، وأصيب الاقتصاد البريطاني بالعجز.

ما إن خرجت بريطانيا من السوق الأوروبية المشتركة، رغم الامتيازات التي كانت لديها، مثل احتفاظها بعملتها الوطنية (الجنية الإسترليني)، وعدم دخولها في اتفاقية الحدود (شنغن)، إلا أن ذلك لم يكن مقنعاً لبعض السياسيين، وأخذوا البلد، من خلال المزايدة، إلى مكان سرعان ما تبين للجميع الأضرار الاقتصادية الضخمة التي خلّفها، والتي جعلت في نهاية الأمر الاقتصاد البريطاني يسخن إلى درجة تجاوز التضخم لأكثر من 10 %، والبطالة تقريباً لنفس النسبة، عدى ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي كانت قادمة من السوق الأوروبية، وفقدان يد عاملة، خاصة الموسمية في الزراعة، ما أثر في أسعار الغذاء، وصعوبة تصدير المنتجات البريطانية، حيث فقدت الصناعة سوقاً ضخمة مفتوحة.

اليوم، ستارمر يعود من جديد للبحث عن صيغة ارتباط بين بلاده والسوق الأوروبية، ماذا يعني ذلك؟.

المعنى الأكثر وضوحاً، أن العالم متشابك، وأن المصالح تتحقق بشكل أفضل من خلال توسيع السوق، وتشجيع التبادل الاقتصادي، حيث لا يوجد اقتصاد في عالم اليوم يمكن أن يكون مستقلاً عن الآخرين، الكل يعتمد على الكل، بربط الاقتصاد، ترتبط المصالح الأمنية.

لذلك، فإن الأصوات الانعزالية في منطقتنا العربية، عليها إعادة النظر في أطروحاتها، مهما كانت شعارات الانعزالية مغرية للبعض، وبياعة في سوق السياسة.

في منطقة الخليج، الترابط الاقتصادي والتقني والإنساني استراتيجية لا غنى عنها، ليبقى الجميع في وضع أفضل، ومن المفروض ترسيم حدود بين (التنافس)، وهو في بعض منه صحي، وبين الصراع والخلاف، وكله مضر. فبجانب الفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تتحقق لشعوب منطقة الخليج من الترابط الاقتصادي الوثيق، فإنها أيضاً تشكل تكتلاً ضد طموحات الآخرين، وهم كثر، لمنع التأثير السلبي على مجريات الأمور، والإضرار بالمصالح الحيوية للمجموع، وبالتالي، يتحقق الأمن الإقليمي.

مخطئ من يعتقد أنه يمكن أن يطور مجتمعه، ويحقق التنمية في إطار بلده، بعيداً عن التعاون مع الجيران المباشرين، مهما كانت خزينة الدولة عنده متخمة بالمال.

لذلك، فإن أصواتاً كثيرة منذ زمن، ترى أن التنمية في دول الخليج يمكن أن تنجح وتؤتي ثمارها بشكل أفضل في التعاون الوثيق بين دوله، ويتطلب إبعاد عناصر التأزيم وعدم التحالف مع قوى لها أجندات مخلة بالأمن الجماعي، حتى لو وجدت تكتيكياً أن لها مصلحة مؤقته معها، لأن ذلك سوف يكون مدخلاً للتنافر.

فإن كانت قوى كبرى تسعى اليوم، من أجل مصالح شعوبها، للتقارب مع جيرانها في الاقتصاد والأمن، فإن الدول الأخرى والمتماثلة، حري بها أن تذهب إلى ذلك التفكير بجدية.