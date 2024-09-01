إعادة المسار الإعلامي الخليجي

العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نموذجية من حيث تحقيق أهدافها العليا، وتتمثل هذه العلاقات في جوانب نذكر منها جانبين، الأول هو الجانب السياسي، حيث تميزت العلاقات السياسية بين البلدين ومن خلال التنسيق والتشاور في العديد من الملفات الدولية والإقليمية بتحقيق نتائج تعود بالفائدة ليس فقط على البلدين بل على المنطقة، ومن أمثلة ذلك التحرك الإماراتي السعودي وموقف البلدين القوي والشجاع لإعادة الاستقرار في مصر، بعد محاولة جماعة الإخوان أخونة الدولة المصرية.

أما الجانب الثاني فهو التنسيق والتعاون العسكري، والتفاعل مع طلب الحكومة اليمنية الشرعية، حيث تم تشكيل التحالف العسكري لإعادة الشرعية ضد المتمردين الحوثيين المنقلبين على السلطة، ومن ثم أكملوا تحالفهم لإعادة الأمل للشعب اليمني الشقيق ومحاولة إنقاذه وإخراجه من آثار الحروب والفقر والمرض.

اليوم نحن أمام مرحلة جديدة مهمة تقودها أصوات الحكمة الإماراتية والسعودية، ليس بغريب خروج أصحاب الحكمة والعقل من أبناء الخليج عامة وأبناء الإمارات والسعودية خاصة لتنادي وتقول كفى لأصحاب الأصوات النشاز ولأهل الفتنة والفرقة الذين يعملون ليل نهار للتفريق بين الشعوب الخليجية، الشعوب التي تربت على كلمات وشعارات ((خليجنا واحد، وشعبنا واحد)) نشأت الأجيال الخليجية على حب دول الخليج العربي كلها، وحب القيادات الخليجية والشعوب الخليجية.

بأصوات الحكمة الإعلامية الخليجية تبرز لنا مبادرة العقلاء للتوقف عن التفاعل مع المسيئين، سواء كانوا معرفات وهمية أو ما يطلق عليهم ((الذباب الإلكتروني))، أو حتى أسماء أشخاص معروفين، إلا أنهم أصحاب فتنة وسوء.

يتقدم هذه المبادرة في دولة الإمارات معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، ويمثل الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية معالي المستشار تركي آل الشيخ، بهذه المبادرة كأنني أرى أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تعيدان التأكيد بأنهما يمثلان تحالفاً استراتيجياً واحداً من أجل دول الخليج العربي والدول العربية بشكل عام، لكن هذه المرة تحالف لضبط وسائل التواصل الاجتماعي وإعادة توجيهها بعد انحرافها عن مسارها الصحيح.

الإمارات والسعودية تحملان على عاتقهما مسؤولية السعي لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، وهذا واضح من خلال التحركات والمواقف السياسية، بالإضافة إلى المبادرات والمساعي لضمان الاستقرار الأمني في المنطقة، واليوم نحن مع مبادرة لتحقيق الاستقرار الإعلامي وإغلاق الأبواب أمام الساعين لتدمير المجتمعات الخليجية، سواء كانوا من غير أبنائها أو من أبنائها أصحاب الأجندات أو ممن يتبنون أفكار تتعارض مع توجهات دولهم وقادتهم.

إعادة المسار الإعلامي الخليجي إلى مكانه الصحيح والسليم يتطلب من الجميع العمل والمساهمة فيه، فالأفراد عليهم اتباع التوجيهات الحكومية والسير على نهج قادتهم، والحرص على نشر المفيد والصالح للمجتمع، بما يعزز من قيم الاحترام والتسامح والتعايش مع الآخرين المختلفين، فما بالك مع الأشقاء.

أما من جانب الجهات والمؤسسات الإعلامية والقائمين عليها، فلا بد من التعاون بين جميع المؤسسات الإعلامية الخليجية لوضع استراتيجية وخطط مشتركة تعزز من قيم الترابط والتعاون والتعايش والتواصل بين شعوب الخليج، وتنتج برامج تؤكد على الرؤية الواحدة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي. ومن هنا نصل إلى إغلاق كافة الثغرات التي يبحث عنها المسيئون المتربصون.

للإعلام دور مهم وحيوي في التوعية والتثقيف، فيجب العمل على توعية الشعوب الخليجية بإنجازات حكوماتها من جانب وتعريفهم بتوجهات دولهم التي تحقق لهم الاستقرار والأمن والأمان ورفاهية الحياة وجودتها من جانب آخر، وفي المقابل تعريفهم بالمخاطر التي تحيط بهم، وأن قياداتهم والأجهزة الحكومية تعمل لأمنهم وراحتهم، فيجب عليهم السير على نهجها.

وسائل الإعلام التقليدي كما يطلق عليها اليوم بعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، نريد منها أن تعود وسائل إعلام حقيقية كما كانت، بل أضعاف ما كانت عليه، فهي الإعلام الحقيقي الذي تعود عليه مسؤولية حماية المجتمع من الأفكار والسلوكيات السلبية، وعليه مسؤولية التوعية والتوجيه بما يخدم الأهداف الوطنية ويحقق اللحمة الوطنية الخليجية.

من اليوم ننتظر برامج خليجية مشتركة تعزز من الروابط والقيم والمثل الإيجابية. فبعد بضعة أشهر سيحل علينا شهر رمضان المبارك، ومعه تهل علينا البرامج والمسلسلات الرمضانية كما تسمى. أتمنى أن يكون رمضان القادم خالياً من المسلسلات المشوهة للمجتمع الخليجي. نريد برامج ذات قيمة وهدف سام ومعنى.