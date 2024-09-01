خفض الفائدة يؤسس لمزيد من النمو

يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة بعد عامين تقريباً من ارتفاعات متتالية لتسجل 5.5%، وهو المستوى الأعلى منذ أكثر من عشرين عاماً، في مسعى لمحاربة التضخم وإرساء الاستقرار في سوق العمل.

ومن الواضح أن خطوة الفيدرالي أصبحت أمراً واقعاً قريباً، وهي ستدفع البنوك المركزية العالمية إلى تعديل سياساتها النقدية. فما هي التأثيرات المتوقعة لقرارات الفيدرالي خليجياً وعالمياً؟

وقد جاء رد فعل الأسواق الأمريكية والعالمية على اقتراب خفض سعر الفائدة سريعاً وملحوظاً، فالأسواق المالية استجابت إيجاباً وارتفعت حيث سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسة مكاسب مع توقع المستثمرين بيئة نقدية داعمة بدرجة أكبر في ظل الانخفاض المتوقع لكلفة التمويل أولاً للأموال المستثمرة بالأسواق وإمكانية تفوق عوائد الأسهم على نسب الفوائد على الودائع، ما يعني جذب المزيد من المستثمرين للأسواق. كما سيؤدي انخفاض تكاليف الاقتراض إلى تعزيز معنويات المستثمرين، وخاصة في القطاعات الحساسة للفائدة مثل الإسكان والقطاعات الإنتاجية حيث تدفع الفوائد المنخفضة الأموال باتجاه الاقتصاد ما يعزز النمو.

وخليجياً، ترتبط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي، لذلك، تلجأ البنوك المركزية إلى تعديل سياساتها النقدية بما يتماشى والسياسة النقدية الأمريكية، ما يعني امتداد الخفض الأمريكي على أسعار الفائدة إلى أسعار الفائدة خليجياً. ويتوقع أن يكون لخفض أسعار الفائدة تأثيرات مباشرة على الدورة الاقتصادية الخليجية، تشمل:

- زيادة النشاط ودعم أسواق الأسهم المحلية التي تستفيد من تراجع كلفة الأموال ومع توقع تحسن أداء الشركات.

- دعم قطاع المساكن مع خفض تكاليف القروض العقارية ما سيعزز الطلب بدرجة أكبر ويخفض تكاليف الاستثمار العقاري ويهدئ وتيرة ارتفاع الأسعار المرتبط بارتفاع التكاليف.

- مزيد من التحفيز للنمو الاقتصادي مع ضخ الأموال في الشركات والمشاريع، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.

- زيادة الاستهلاك مع انخفاض الفوائد على القروض واستعادة الدورة الاقتصادية لنشاطها ما ينعكس مباشرة على النمو.

- تعزيز القطاع المصرفي، حيث تنخفض التكلفة على الودائع ويرتفع الطلب على القروض إضافة إلى إمكانية جذب المزيد من الأموال الباحثة عن ربحية أفضل.

لقد نجحت دبي والإمارات عموماً، رغم التحديات الاقتصادية والمالية التي كبّلت الاقتصادات الكبرى على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، في أن تحقق استقراراً ونمواً مستداماً بدفع من عوامل قوية داخلياً وأطر تنظيمية تشجع الاستثمار. أما وقد دخل الاقتصاد العالمي في مرحلة جديدة من استعادة النشاط، فيتوقع لمناخ الأعمال في دبي أن يشهد مزيداً من الزخم وتوسعاً في الأعمال وقوة أكبر للنمو.