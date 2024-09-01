خليفة الظهراني.. رائد العمل التشريعي في البحرين

بعد انتهاء العلاقات التعاقدية بين البحرين وبريطانيا عام 1971، دشنت البحرين مرحلة جديدة من عملية البناء الوطني بوضع دستور عصري تم إقرار مواده من قبل مجلس تأسيسي برئاسة الأديب إبراهيم العريض، وعضوية شخصيات منتخبة بالاقتراع السري المباشر وأخرى معينة.

وبعد إقرار الدستور مباشرة جرت حرة في 7 ديسمبر 1973 لاختيار 30 نائباً من خلال 20 دائرة انتخابية كي يشكلوا مع 15 نائباً معيناً بحكم مناصبهم الوزارية، أول مجلس نيابي في تاريخ البحرين تحت مسمى ((المجلس الوطني)).

هذا المجلس تم حله في 1975، ومذاك ظلت البلاد دون مؤسسة تشريعية حتى عام 1992 الذي تقرر فيه تأسيس مجلس الشورى المعين الذي بقي يعمل كجهاز تشريعي وحيد حتى 2002.

ففي ديسمبر 2000 أطلق صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، ميثاق العمل الوطني لتحديد مقومات الدولة الوطنية الحديثة وإقرار بعض التعديلات الدستورية، وفي فبراير 2001 أخضع الميثاق للتصويت الشعبي فنال موافقة الأغلبية الساحقة من البحرينيين بنسبة 98.4 %.

وفي العام التالي عادت الحياة النيابية إلى البحرين من خلال برلمان مكون من مجلسين (مجلس الشورى المعين ومجلس النواب المنتخب انتخاباً حراً).

وهكذا فإنه منذ بدء الحياة النيابية في البحرين سنة 1973، توالى على منصب رئيس ((المجلس الوطني))، ثم بديله ((مجلس النواب)) خمس شخصيات هي على التوالي: حسن جواد الجشي (1973 ــ 1975)، خليفة أحمد الظهراني (2002 ــ 2014)، أحمد إبراهيم الملا (2014 ــ 2018)، فوزية عبدالله زينل (2018 ــ 2022)، أحمد سلمان المسلم (من 2022 وحتى الآن).

أما مجلس الشورى الذي بدأ عمله في عام 1992، ثم تحول إلى إحدى غرفتي البرلمان، فقد ترأسه مذاك وحتى اليوم كل من إبراهيم محمد حميدان (1992 - 2002)، د. فيصل رضي الموسوي (2002 - 2006)، علي صالح الصالح (من 2006 حتى الآن).

كانت تلك مقدمة للحديث عن رائد مخضرم من رواد العمل التشريعي في البحرين، خاض منذ شبابه معترك العمل السياسي من خلال الترشح لعضوية المجلس النيابي الأول، ثم من خلال المشاركة في التشريع كعضو معين في أول مجلس للشورى، ثم من خلال مقعد نيابي حصل عليه بالانتخاب في أول انتخابات عامة بعد عودة الحياة البرلمانية بموجب ميثاق العمل الوطني في البحرين، وأخيراً من خلال ترؤس مجلس النواب لثلاثة فصول تشريعية متتالية، وإدارة جلساته وأعماله بحنكة وروح أبوية مازالت حديث الناس إلى اليوم.

المعني بهذا الكلام هو خليفة بن أحمد بن خليفة بن محمد الظهراني، الرجل العصامي الذي عرفه البحرينيون قبل سنوات طويلة من خوضه العمل السياسي، موظفاً ومعلماً ومدرباً في مدرسة شركة نفط البحرين للتأهيل المهني، ورجل أعمال قدير، وعضواً في العديد من المؤسسات الخيرية والرياضية والاجتماعية، فكان ناجحاً في كل ميدان ومتواضعاً في كل محفل وخادماً أميناً لوطنه وشعبه في كل موقع.

لخص الزميل جمال جاسم زويد الأسباب التي دفعته إلى إصدار كتاب في العام 2018 عنه بعنوان ((خليفة بن أحمد الظهراني.. صفحات مضيئة في تاريخ الوطن))، فقال: ((هذا الكتاب المتواضع ما هو إلا جهد المقل، أرتأيت القيام به وفاء لقامة شاهقة من القامات التي يزخر بها وطننا العزيز ممن ينبغي توثيق مسيرتهم لا سيما إذا كانت لهم صفات نيرة تتعلق بتجارب الشعوب ومعاصرة مراحل انتقالية مهمة في حياة مجتمعها، فتكون تلك الشخصيات مقياساً دقيقاً لقدرة تلك المجتمعات على التكيف مع التطور في واقعها، والانتقال بها إلى الأفضل.

فعموم الأوطان تمر بمراحل شتى خلال رحلة رقيها وتطورها، وبالتالي يكون التأريخ والتوثيق لرجالات البلد من الحقوق الوطنية التي يجب أن لا تهمل)).

ولد الظهراني بمدينة الرفاع سنة 1942، ابناً لعائلة يعود نسبها إلى الظهيرات من قبيلة بني خالد، ممن سكنوا بلدة ((عنك)) الصغيرة على الساحل الشرقي من المملكة العربية السعودية، قبل أن ينتقل أجداده إلى البحرين ويستقروا فيها.

و((عنك))، التي تتوسط مدينتي القطيف وسيهات، وتتبع اليوم إدارياً لمحافظة القطيف، من المناطق التاريخية التي حكمها البرتغاليون قديماً، وورد ذكرها في كتاب ((التنبيه والإشراف)) للمؤرخ العباسي أبو الحسن المسعودي في القرن العاشر. كما أنها إحدى المناطق التي حكمتها قبيلة بني خالد مع الأحساء لفترة طويلة، علماً بأن اسمها (طبقاً لإحدى الروايات) مشتق من اسم بئر ماء تقع خلفها وتسمى ((عينك)).

نشأ الظهراني في كنف والده الذي أنجب عدداً من الأبناء لم يعش منهم سوى خليفة وابنة وحيدة توفيت عام 2014. وكان والده يقتات من عمله في الغوص وتربية بعض الماشية. وحينما ترك الغوص لرعاية والده المسن، عينه حاكم البحرين في تلك الفترة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، إماماً لمسجده في الجسرة ثم إماماً لمسجد قصره بالرفاع.

درس الظهراني المرحلة الابتدائية في الرفاع، وعمل خلال عطلات المدرسة الصيفية في مهن مختلفة كالبناء مثلاً من أجل تدبير بعض النقود للإنفاق على مستلزماته الشخصية. وبمجرد أن أنهى الابتدائية دخل سوق العمل.

ولأنه كان محباً لمواصلة دراسته، ولأن الكثيرين من مواطنيه كانوا يلتحقون آنذاك بشركة نفط البحرين (بابكو) التي كانت توظف وتعلم في آنٍ، فقد التحق بها في عام 1957 وهو في الـ 15 من عمره، ودرس في مدرستها لعدة سنوات انتهت بحصوله في عام 1961 على شهادة من مركز التدريب والتطوير المهني بالشركة النفطية.

أراد الرجل أن يستمر في عمله لدى (بابكو)، إلا أن والدته نصحته بالبحث عن وظيفة حكومية فانتقل في 1962 للعمل في إدارة الجوازات والهجرة مذاك وحتى 1973. وخلال هذه الفترة حصل على ترقيات حتى صار نائباً لرئيس قسم الجوازات بميناء سلمان.

وإبان تلك السنوات المبكرة من عمره لم يكتفِ بوظيفته الحكومية فمارس إلى جانبها النشاط التجاري الذي بدأه في أواخر 1962 بشراء ((مكتبة مبارك بن علي بن حمدان)) لبيع الكتب والمجلات العربية، شراكة مع صديقه سعيد بن الشيخ يوسف أبوبشيت بمبلغ مئتي دينار.

وبعد عام اشترى حصة شريكه فصارت المكتبة ملكاً خالصاً له (حتى منتصف السبعينيات)، وراح يطورها ويزودها بمختلف أدوات الثقافة والمعرفة التي فتحت أمامه وأمام مواطنيه من سكان الرفاع مجالاً واسعاً للقراءة والتثقف الحر.

لاحقاً، توسع في نشاطه التجاري فافتتح محلاً لبيع الأدوات الرياضية ومعها بعض الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، وبالأرباح التي جمعها تملك أول عقار في 1975، ثم أسس مع قريب زوجته الوجيه أحمد بن مبارك النعيمي ((شركة الخالدية للمقاولات)) قبل أن يستقل بها في 1984 ويحولها إلى ((شركة الظهراني للمقاولات)) المستمرة في نشاطها إلى اليوم.

من خلال أعماله التجارية المشار إليها برز صاحبنا كرجل ناجح من رجالات المجتمع من ذوي الشغف بالعمل الخيري والرياضي والاجتماعي، بدليل انضمامه إلى نادي الرفاع الغربي ونشاطه الثقافي والاجتماعي المتنوع فيه قبل أن يتولى رئاسته لعدة سنوات.

هذا ناهيك عن رئاسته الفخرية لصندوق الرفاع الخيري ورئاسة مجلس الأوقاف السنية، علاوة على عضويته في كل من ((مجلس إدارة أموال القاصرين)) و((الجمعية الإسلامية)) و((جمعية البحرين الخيرية)) و((جمعية العائلة)) و((دار المنار لكبار السن)).

في عام 1973، كان الظهراني على موعد مع منعطف جديد في حياته العملية. ففي تلك السنة ترشح لانتخابات المجلس الوطني في البحرين عن مقعد الدائرة 20، حيث تنافس مع سبعة مرشحين آخرين وفاز عليهم بحصوله على 250 صوتاً.

ورغم قصر مدة عمل المجلس الوطني، فإن الظهراني اكتسب من خلال مداولات المجلس وقراراته بعض الخبرة في العمل التشريعي، خصوصاً وأنه تولى إبانها منصب رئيس اللجنة العمالية بالمجلس. وقد تعززت خبرته التشريعية تلك من خلال عمله كعضو معين بمجلس الشورى على مدى عشر سنوات متواصلة (من 27 ديسمبر 1992 إلى 14 فبراير 2002).

ومما لا شك فيه أن هذه الخلفية التشريعية للرجل أسهمت في فوزه في ثلاثة انتخابات متتالية لمجلس النواب في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بل كان لها دور أيضاً في بقائه رئيساً لمجلس النواب المنتخب في ثلاثة فصول تشريعية متتالية، بينما لم يستمر خلفاؤه في منصبهم سوى فصل تشريعي يتيم.

فقد ترشح لانتخابات أول مجلس للنواب سنة 2002 عن الدائرة التاسعة في المحافظة الوسطى، وفاز من الجولة الأولى بحصوله على 4237 صوتاً بنسبة 90.15 %. وحينما تم التصويت لاختيار رئيس للمجلس في 14 ديسمبر 2002، تمكن من الفوز على منافسه النائب صلاح علي بحصوله على 25 صوتاً مقابل 15 صوتاً للأخير.

وترشح لانتخابات مجلس 2006 عن الدائرة نفسها، وفاز بحصوله على 3890 صوتاً بنسبة 70.34 %. وفي 15 ديسمبر 2006 فاز برئاسة مجلس النواب مجدداً لكن هذه المرة بتزكية من جميع القوى السياسية البرلمانية. وكرر الظهراني فوزه حينما ترشح لانتخابات مجلس 2010 التي حصل فيها على 3586 صوتاً بنسبة 77.40 %، كما تكرر حصوله على منصب رئاسة المجلس بالتزكية.

وهكذا ظل يشغل منصبه حتى نهاية مدة المجلس في 14 ديسمبر 2014، والتي قرر الرجل بعدها أن يترك الساحة لغيره، مكتفياً بما حققه من نجاحات وإنجازات وما اكتسبه من محبة الجميع وتقديرهم، لكن مع بقائه جندياً في خدمة الوطن وداعماً للعمل الديمقراطي.

وخلال سنوات عمله في السلطة التشريعية لم يكتفِ الظهراني بافتتاح الجلسات وإدارتها وضبطها ورفعها كأحسن ما يكون، وإنما قام أيضاً بتمثيل مجلس النواب في مختلف الفعاليات والمؤتمرات العربية والإقليمية والدولية، والإشراف على عمل جميع لجان المجلس وأمانته العامة، ناهيك عن قيامه بتنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتذليل أي معوقات يحول دون تعاونهما لصالح الوطن والمواطن، وقد ساعده في ذلك العلاقة الوثيقة التي ربطته برئيس الوزراء الراحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

علاوة على ذلك قدم بوصفه نائباً منتخباً العديد من المقترحات الوطنية البناءة، مثل مقترح إنشاء ((صندوق احتياطي الأجيال)) من خلال اقتطاع دولار واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولاراً يتم تصديره خارج البحرين، وذلك من أجل استثمار أمواله في ما يعود بالخير للأجيال المقبلة.

ومن مقترحاته الأخرى مقترح تشكيل مؤسسة للطاقة تهتم بإيجاد بدائل غير النفط والغاز، وفكرة معاملة حفظة القرآن الكريم كاملاً في درجاتهم الوظيفية كحاملي الشهادة الجامعية، ومقترح تطبيق البصمة الإلكترونية على الوافدين الأجانب لمنع عودة المخالفين والمحكوم عليهم إلى البلاد، واقتراح بتفعيل القرارات الخليجية حول تسهيل تنقل العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، وإحلال العمالة الخليجية عوضاً عن الأجانب. إلى ذلك وقف الظهراني خلف تطوير آليات العمل في مجلس النواب من خلال توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة فيها، وبما جعلها تستمر بكفاءة إبان الظروف الاستثنائية التي صاحبت جائحة ((كورونا)).

والظهراني، الذي مُنح وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الثانية من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة في حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الثامن لمجلس الشورى عام 1999م، تُذكر له أعمال وطنية أخرى مثل مساهمته مع آخرين في إعداد مشروع ميثاق العمل الوطني خلال الفترة من 2000 حتى 2001، بوصفه عضواً باللجنة العليا للمشروع.

وقيامه بلعب دور مشهود خلال رئاسته وإدارته لحوار التوافق الوطني سنة 2011، بوصفه شخصية وطنية يرتكز عطاؤها وعملها على مصلحة البحرين أولاً وأخيراً. كما يذكر له الكثير من أعمال الخير ومنها تشييده في عام 2021 لجامع خليفة بن أحمد الظهراني بمدينة زايد، ودعمه لحفلات الزواج الجماعي للشباب.