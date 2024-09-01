هما من قتلا الرهائن

الروايات الصادرة عن حكومة إسرائيل وحماس غير صادقة.

طرفان اختارا التضحية بالأبرياء لتحقيق مآرب أحزابهما، وسواء قتل الرهائن الإسرائيليون الستة على يد حماس أو جنود الاحتلال الذين اقتحموا النفق المحتجزين فيه فالنتيجة واحدة، وهي أن الأرقام التي تتراكم فوق بعضها البعض للقتلى يتحمل مسؤوليتها نتانياهو ومن معه من المتطرفين والسنوار ومن خلفه من المحرضين!

هذا قاتل يرتكب الجرائم بدم بارد، ويستخدم كل أنواع الأسلحة المدمرة، ولا يهمه أمر الرهائن، ولا تهمه في الأساس الأرواح التي تزهق نتيجة أفعاله، وخاصة إذا كان في البيت الأبيض رئيس يلقنه خارجيته كيف ((يبصم)) على كل ما يقوله نتانياهو، حتى ولو كانت أكاذيبه صعبة التصديق، ولا يتردد في إعلان ذلك على الملأ، حتى يخرج ((سوليفان)) مستشار التصحيح وتعديل التصريحات ويتدارك الأمر!

وذاك، أي السنوار، لا يملك قراره، أقولها بثقة بعد كل ما رأيناه خلال الأشهر الدموية التي مرت على غزة والضفة الغربية ولبنان وحصن الحرس الثوري في طهران، ومن لا يملك القرار تختلط عليه الأمور، فالتوجيهات تأتيه من عدة جهات وأطراف، والأهداف عنده تتغير بحسب تغير مصالح الحركة أو الحزب أو الممول أو الراعي الرسمي، ومن تعددت مرجعياته تضاربت مواقفه!

وتكبر بقعة الدم، وستكبر حتى تغطي مساحات أكثر اتساعاً، وسيستمر الكذب من الطرفين، ولن تنتهي هذه المأساة قبل أن يختفي نتانياهو ويمينه المتطرف والسنوار وحركته الإخوانية، ومن لا تعجبه المساواة بين الإثنين، ويريد أن يبرئ السنوار وحماس والإخوان بتنظيمهم الفرعي داخل فلسطين والدولي المستقر في أوروبا، عليه أن يعود إلى السابع من أكتوبر وخطف المدنيين والمساومة على حياتهم، والتشدد في الشروط ليسقط المزيد من أبناء وطنه، ثم يتاجر بصورهم وأعدادهم، انتظاراً لدعم ومساندة من الذين دفعوه دفعاً للحرب غير المتكافئة، وتخلوا عنه، وما زالوا يلوحون بردود لا تنطلي على جاهل أو طفل! غزة والضفة وما يحدث لهما هي الحقيقة التي يجب أن نقف عندها.