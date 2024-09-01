Monday, 02 September 2024 04:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هما من قتلا الرهائن

9/1/2024 7:26:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

الروايات الصادرة عن حكومة إسرائيل وحماس غير صادقة.

طرفان اختارا التضحية بالأبرياء لتحقيق مآرب أحزابهما، وسواء قتل الرهائن الإسرائيليون الستة على يد حماس أو جنود الاحتلال الذين اقتحموا النفق المحتجزين فيه فالنتيجة واحدة، وهي أن الأرقام التي تتراكم فوق بعضها البعض للقتلى يتحمل مسؤوليتها نتانياهو ومن معه من المتطرفين والسنوار ومن خلفه من المحرضين!

هذا قاتل يرتكب الجرائم بدم بارد، ويستخدم كل أنواع الأسلحة المدمرة، ولا يهمه أمر الرهائن، ولا تهمه في الأساس الأرواح التي تزهق نتيجة أفعاله، وخاصة إذا كان في البيت الأبيض رئيس يلقنه وزير خارجيته كيف ((يبصم)) على كل ما يقوله نتانياهو، حتى ولو كانت أكاذيبه صعبة التصديق، ولا يتردد في إعلان ذلك على الملأ، حتى يخرج ((سوليفان)) مستشار التصحيح وتعديل التصريحات ويتدارك الأمر!

وذاك، أي السنوار، لا يملك قراره، أقولها بثقة بعد كل ما رأيناه خلال الأشهر الدموية التي مرت على غزة والضفة الغربية ولبنان وحصن الحرس الثوري في طهران، ومن لا يملك القرار تختلط عليه الأمور، فالتوجيهات تأتيه من عدة جهات وأطراف، والأهداف عنده تتغير بحسب تغير مصالح الحركة أو الحزب أو الممول أو الراعي الرسمي، ومن تعددت مرجعياته تضاربت مواقفه!

وتكبر بقعة الدم، وستكبر حتى تغطي مساحات أكثر اتساعاً، وسيستمر الكذب من الطرفين، ولن تنتهي هذه المأساة قبل أن يختفي نتانياهو ويمينه المتطرف والسنوار وحركته الإخوانية، ومن لا تعجبه المساواة بين الإثنين، ويريد أن يبرئ السنوار وحماس والإخوان بتنظيمهم الفرعي داخل فلسطين والدولي المستقر في أوروبا، عليه أن يعود إلى السابع من أكتوبر وخطف المدنيين والمساومة على حياتهم، والتشدد في الشروط ليسقط المزيد من أبناء وطنه، ثم يتاجر بصورهم وأعدادهم، انتظاراً لدعم ومساندة من الذين دفعوه دفعاً للحرب غير المتكافئة، وتخلوا عنه، وما زالوا يلوحون بردود لا تنطلي على جاهل أو طفل! غزة والضفة وما يحدث لهما هي الحقيقة التي يجب أن نقف عندها.

MENAFN01092024000110011019ID1108624680

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث