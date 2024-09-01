زعماء أفارقة إلى الصين بحثاً عن تمويلات كبيرة واستثمارات ضخمة

يتوجه زعماء أفارقة إلى العاصمة الصينية هذا الأسبوع، سعياً للحصول على تمويل لمشاريع البنية التحتية الضخمة، على وقع تصاعد المنافسة بين القوى العظمى على الموارد والنفوذ في القارة. وسعت الصين إلى تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية في العقد الماضي، وزودتها مليارات الدولارات على شكل قروض ساعدت في بناء البنية التحتية.

وأرسلت الصين مئات الآلاف من العمال إلى أفريقيا لبناء مشاريعها الضخمة، مع استغلال الموارد الطبيعية الشاسعة في القارة، بما في ذلك النحاس والذهب والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة. وقالت بكين إن منتدى الصين وأفريقيا الذي يلتئم بين الرابع والسادس من سبتمبر سيكون أكبر حدث دبلوماسي بالنسبة إليها منذ جائحة ((كوفيد 19))، وأكد زعماء جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا ودول أخرى حضورهم وبدأ وصول عشرات الوفود إلى العاصمة الصينية.

وقال أوفيجوي إيغويغو محلل السياسات في شركة الاستشارات ((ديفلوبمنت ري إيماجيند)) لوكالة فرانس برس: ((إن الدول الأفريقية تتطلع إلى استغلال الفرص في الصين من أجل النمو)).

وذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، هي أكبر شريك تجاري لأفريقيا، بحيث بلغت قيمة التجارة الثنائية 167,8 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام. وقاومت الصين تخفيف الديون، حتى مع سعي بعض الدول الأفريقية لسداد قروضها، واضطرارها أحياناً إلى خفض الإنفاق على الخدمات العامة الحيوية.

وأكد تانغ شياويانغ من جامعة تسينغهوا في بكين لفرانس برس أنه منذ المنتدى الصيني الأفريقي الأخير قبل ست سنوات، ((شهد العالم الكثير من المتغيرات، بما فيها كوفيد والتوتر الجيوسياسي والآن هذه التحديات الاقتصادية)). وأوضح أن ((النموذج القديم)) للقروض ((للبنية التحتية الكبيرة والتصنيع السريع للغاية)) لم يعد ممكناً.

وتعد القارة مركزاً رئيسياً في مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها بكين، وهو مشروع ضخم للبنية الأساسية وركيزة أساسية لمحاولة شي جينبينغ توسيع نفوذ الصين في الخارج. ووجهت مبادرة الحزام والطريق الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها إلى الدول الأفريقية مثل مشاريع السكك الحديد والموانئ ومحطات الطاقة الكهرومائية.

وفي وسط أفريقيا، تتسابق الشركات الغربية والصينية على الوصول إلى المعادن النادرة. وتحتوي القارة على رواسب غنية من المنجنيز والكوبالت والنيكل والليثيوم، وهي ضرورية لتكنولوجيا الطاقة المتجددة.

وتحتوي منطقة مواندا في الغابون وحدها على ما يصل إلى ربع الاحتياطيات العالمية المعروفة من المنجنيز، وتمثل جنوب أفريقيا 37% من الإنتاج العالمي من المعدن. من جانبها، تهيمن جمهورية الكونغو الديمقراطية على تعدين الكوبالت، وتمثل 70% من الإجمالي العالمي. ولكن من حيث المعالجة، فإن الصين هي الرائدة بنسبة 50%.

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