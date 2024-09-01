«إير ووتر» تطلق منشأة للمياه العذبة من الهواء بـ«دبي الصناعية»

أعلنت ((إير ووتر))؛ الشركة المتخصصة عالمياً في مجال تحويل الهواء إلى مياه، إطلاق منشأتها الجديدة في مدينة دبي الصناعية، التي من المتوقع أن تنتج أكثر من 100,000 لتر من مياه الشرب يومياً.

ونظراً لأن موارد المياه العالمية تواجه ضغوطاً متزايدة، تقدم ((إير ووتر)) حلاً لتوليد مياه شرب عذبة غنية بالمعادن من رطوبة الهواء.

وستضم منشأة مدينة دبي الصناعية الجديدة، التي من المقرر أن تعمل بكامل طاقتها في الربع الرابع من العام الجاري، 50 وحدة من أجهزة A1R3000، التي تنتج كل منها 3000 لتر من مياه الشرب يومياً، التي تعادل إنتاج يومي يمكن أن يصل إلى 120 ألف لتر.

وقال ديف كوبيت، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية: ((ارتقت الإمارات بمكانتها العالمية من خلال تحديد الثغرات، وتقديم الحلول المناسبة لها على مدار الخمسين عام الماضية. وتتوافق منشأتنا في مدينة دبي الصناعية الجديدة مع هذا الإرث مع قدرتها على إنتاج أكثر من 100,000 لتر من المياه يومياً.

ويعتبر افتتاح المنشأة الجديدة حدثاً مهماً يوسع طاقتنا الإنتاجية، ويسد فجوة السوق، ويضع معياراً جديداً لاستدامة مياه الشرب في الدولة)).

تقنيات رائدة

وتساعد التقنيات الرائدة من ((إير ووتر)) على تحقيق الأهداف الرئيسية للدولة في العديد من القطاعات، تماشياً مع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، من خلال أجهزتها ((A1R30)) و((A1R100))، التي تولد 30 و100 لتر من مياه الشرب النقية يومياً على التوالي.

وشكلت الشركة شراكات رئيسية لإحداث تغيير دائم مع كيانات جغرافية، بما في ذلك جوتن وأدنوك وفنادق ومنتجعات هيلتون وقصر الإمارات، وتشغل المنشأة الجديدة في مدينة دبي الصناعية موقعاً استراتيجياً.

وستكون ((إير ووتر)) مجهزة بالكامل، وعلى أتم استعداد لتسريع أهداف الأعمال والمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لكل من المدارس الحالية والجديدة والمكاتب الحكومية، بالإضافة للشركات الخاصة والبنية التحتية الشاملة للنقل في البلاد. وتوجد أجهزة ((إير ووتر)) في العديد من محطات المترو في دبي، ومناطق الاستراحة الخاصة بسائقي توصيل الطعام، وتعتبر جهودها الفعالة مجرد بداية المشوار لتوفير حلول مياه الشرب.

وقال روب بين، المدير الإداري للإمارات للشركة: ((من المتوقع أن تزداد الحاجة إلى المياه بنسبة 30% خلال العقد المقبل. وتعكس منشأتنا الجديدة توسعنا في القدرة الإشغالية، وهدفنا الأساسي لتسهيل وتغيير مسار الحصول على مياه عذبة ومستدامة للشرب في الدولة، ويكمن ذلك من خلال قدرتنا على تحويل الهواء لمياه شرب عذبة ونظيفة بدون الحاجة لبنية تحتية أو لاستخدام البلاستيك)).

وتضم المنشأة الجديدة في مدينة دبي الصناعية خمسة مواقع تمتد على آلاف الأمتار المربعة، وستساعد في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 عن طريق التخلص من الحاجة إلى القارورات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والبنية التحتية المكلفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية بشكل عام.

واختتم أليكس غاي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ((إير ووتر)): ((تعتبر المياه المورد الوحيد الذي يربطنا جميعاً، ومهمتنا قائمة على إعادة تعريف كيفية وصول العالم إلى هذا المورد الحيوي، بدءاً من قطرة واحدة إلى المدن بأكملها.

وتعتبر المنشأة الجديدة في مدينة دبي الصناعية دليلاً على التزامنا، وما زلنا في بداية المشوار في اكتشاف ما إمكان تحقيقه مع الدعم المتواصل من الشركاء والمستثمرين)).

وتواصل شركة ((إير ووتر)) الابتكار والدعم المالي الأخير من ((تاو كابيتال))، الذي يعزز دورها كعنصر أساسي في مستقبل الإمارات المستدام، وتتيح الحلول اللامركزية للشركة لتوفر مياه الشرب العالية الجودة مع درجة حموضة 7.3، ومحتوى معدنياً محسناً، وتضع معايير جديدة لجيل قادم من مرافق المياه والأمن المائي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز