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ارتفاع صادرات «هيونداي» و«كيا» الهجينة 35 %

9/1/2024 7:26:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت بيانات صناعية أن صادرات السيارات الهجينة لشركة هيونداي موتور وشركة كيا التابعة لها ارتفعت بنسبة 35.2 % على أساس سنوي خلال أول 7 أشهر من عام 2024.

وكشفت البيانات الصادرة عن جمعية السيارات والتنقل الكورية، أن ((هيونداي موتور)) و((كيا)) صدرتا ما مجموعه 222 ألفاً و818 سيارة هجينة خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضيين، مقارنة بـ 164 ألفاً و851 سيارة صدرتها الشركتان خلال الفترة نفسها من عام 2023، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وعلى وجه الخصوص، ارتفعت صادرات السيارات الهجينة من ((هيونداي موتور)) بنسبة 58.3 % على أساس سنوي إلى 141 ألفاً و32 سيارة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي موتور، جانج جيه - هون، للمستثمرين، في الأسبوع الماضي، إن الشركة تعتزم تحسين أنظمتها الهجينة التي طورتها بنفسها لتلبية الطلب المتزايد على المركبات الهجينة بشكل أفضل.

وأضاف جانج جيه - هون إن ((هيونداي موتور)) تعتزم توسيع نظامها الهجين، الذي كان يطبق في السابق بشكل أساسي في المركبات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ليشمل مجموعة أوسع من الطرز.

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