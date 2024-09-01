البيانات الاقتصادية ترسم مسار أسعار الفائدة

يتطلع الاقتصاد العالمي إلى تقارير ومؤشرات مهمة خلال هذا الأسبوع، تسهم هذه التقارير في تحديد مسار أسعار الفائدة، حيث ستمنح بيانات سوق العمل الأمريكي القادمة، بما في ذلك تقرير الوظائف الشهري، صناع السياسات ببنك الاحتياطي الفيدرالي، نظرة ثاقبة حول الحاجة إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، عقب الخفض المتوقع، بعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين.

ومع تباطؤ التضخم، رغم أنه لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي، أعلن رئيس البنك جيروم باول، عن خفض لأسعار الفائدة في سبتمبر، وقال إن المسؤولين ((لا يسعون أو يرحبون)) بمزيد من التباطؤ في سوق العمل. قبل أسابيع، أظهرت البيانات الحكومية نمواً أقل من المتوقع في الوظائف لشهر يوليو، وأعلى معدل بطالة في ما يقرب من ثلاث سنوات.

ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف لشهر أغسطس يوم الجمعة المقبل، ارتفاع التوظيف في أكبر اقتصاد على مستوى العالم، بنحو 165 ألفاً، بناءً على التقديرات الوسطية لاستطلاع ((بلومبرغ)) لخبراء الاقتصاد، وفي حين تجاوز متوسط ​​نمو الوظائف في الأشهر الثلاثة الأخيرة، الزيادة المتواضعة البالغة 114 ألف وظيفة في يوليو، فإنه من المتوقع أن يتباطأ إلى ما يزيد قليلاً على 150 ألف وظيفة، وهو الأقل منذ بداية عام 2021. ومن المحتمل أن ينخفض ​​معدل البطالة في أغسطس إلى 4.2 %، من 4.3 %.

الوظائف الشاغرة

قبل يومين من تقرير يوم الجمعة، ستصدر الحكومة أرقاماً عن الوظائف الشاغرة في يوليو. ومن المتوقع أن يتراجع عدد الوظائف الشاغرة، وهو مقياس للطلب على العمالة، إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، عند 8.1 ملايين، ما يمثّل أعلى قليلاً من أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات. يبلغ عدد الوظائف الشاغرة لكل عامل عاطل عن العمل، وهي النسبة التي يراقبها بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، حالياً 1.2 وظيفة، على غرار مستويات ما قبل وباء ((كورونا))، في إشارة إلى أن الطلب على العمالة يتماشى تقريباً مع العرض. بلغ المعدل في ذروته عام 2022، وظيفتين لكل عاطل.

يتضمن تقرير الوظائف الشاغرة أيضاً بيانات عن عمليات تسريح العاملين وفصلهم. قد يزيد أي ارتفاع كبير من مخاوف مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن ضعف سوق العمل.

إعانة البطالة

تشمل التقارير الأخرى المتعلقة بسوق العمل، المقرر صدورها الأسبوع القادم، الذي تتخلله إجازة، طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، وتقرير معهد الأبحاث ((إيه دي بي)) (ADP) لشهر أغسطس، عن رواتب القطاع الخاص. إضافة إلى ذلك، سيُصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي كتابه ((بيج)) (Beige Book)، حول الظروف الاقتصادية الإقليمية، في حين سيُصدر معهد إدارة التوريدات تقارير عن مؤشرات مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات.

كندا

وفي أماكن أخرى، يُتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك كندا بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، حيث يسمح التضخم الذي ظل ضمن نطاقه المستهدف طوال العام، للمسؤولين بتحويل تركيزهم نحو الضعف في سوق العمل.

أوروبا

يتمتع صناع السياسات في منطقة اليورو بفرصة حتى نهاية يوم الأربعاء، للإدلاء بتعليقاتهم قبل بدء فترة حظر التعليقات التي تسبق قرارهم في الثاني عشر من سبتمبر.

مع انخفاض التضخم حالياً إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، يبدو من المرجح بشكل متزايد، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية، في إطار دورة تيسير نقدي جديدة. ومن المقرر أن يحضر رئيسا البنكين المركزيين في ألمانيا وفرنسا الاجتماع.

يُعد جدول البيانات خفيفاً نسبياً، حيث ستكون البيانات الصادرة من ألمانيا الأبرز على الأرجح. ستكشف بيانات طلبات المصانع يوم الأربعاء، والإنتاج الصناعي في اليوم التالي، عن حالة شركات قطاع التصنيع في البلاد، مع بداية الربع الثالث.

ومن بين التقارير الإقليمية المدرجة على جدول البيانات، سيتم إصدار قراءة ثانية لقياس الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، للأشهر الثلاثة حتى يونيو.

من المرجح أن يكون إصدار البيانات من المملكة المتحدة هادئاً على نحو مماثل، حيث من المقرر أن تصدر التقديرات النهائية لمؤشرات مديري المشتريات لشهر أغسطس لقطاعي التصنيع والخدمات، يومي الاثنين والأربعاء على التوالي.

وقد تجذب بيانات أسعار المستهلك في سويسرا الأنظار قبل قرار البنك الوطني السويسري، بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر. من المحتمل أن يظل التضخم عند 1.3% للشهر الثالث، بأقل من السقف عند 2 %، ما يمنح ارتياحاً لصناع السياسات.

وبالانتقال شرقاً إلى بولندا، حيث أظهرت البيانات في 30 أغسطس، أسرع معدل تضخم حتى الآن هذا العام. من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 5.75 %، يوم الأربعاء. وسوف يتحدث محافظ البنك آدم غلابنسكي في مؤتمر صحافي في اليوم التالي.

آسيا

تبدأ آسيا الأسبوع بموجة من بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر أغسطس، بما في ذلك إندونيسيا وكوريا الجنوبية وماليزيا وتايلاندا وتايوان والفلبين، لتتبعها الأرقام الرسمية الصينية نهاية الأسبوع. سيصدر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني (Caixin) اليوم، ومن المتوقع أن يُظهر عودة إلى التوسع، بعد انخفاضه إلى ما دون 50 نقطة في يوليو.

وتتلقّى اليابان اليوم أيضاً تقريراً عن أداء الشركات في الربع الثاني. وقد يتعافى الاستثمار الرأسمالي قليلاً، بعد تراجعه في الأشهر الثلاثة، حتى مارس، وهي البيانات التي ستغذي أرقام النمو الاقتصادي المعدّلة في الأسبوع التالي.

وفي أستراليا، ينصبّ الاهتمام على أرقام الحساب الجاري، التي من المرجح أيضاً أن تؤثر في بيانات الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تُظهر هذه الأرقام، المقرر صدورها يوم الأربعاء، أن النمو الاقتصادي تسارع قليلاً عن الربع السابق. وتقوم كوريا الجنوبية بمراجعة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في اليوم التالي، كما تحصل المنطقة أيضاً على موجة من تحديثات التضخم. قد تتباطأ مكاسب أسعار المستهلك في فيتنام إلى أقل من 4 %، للمرة الأولى منذ مارس، في حين من المقرر أيضاً صدور بيانات أسعار المستهلك في كل من كوريا الجنوبية وتايلاندا وتايوان وإندونيسيا والفلبين. كما من المقرر صدور إحصاءات التجارة في كوريا الجنوبية وأستراليا وفيتنام وباكستان.

ومن بين قرارات البنوك المركزية، تحدد ماليزيا سعر الفائدة لليلة واحدة، يوم الخميس، كما من المنتظر أن يلقي محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، خطاباً في نفس اليوم.

تركيا ومصر

وفي تركيا، من المتوقع أن تُظهر البيانات أن معدل التضخم انخفض بنحو 10 نقاط مئوية في أغسطس، إلى 52 %، من 62%. ويأمل البنك المركزي أن يتراجع ​​إلى نحو 40 % بحلول نهاية العام. ومن المتوقع على نطاق واسع، أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الرئيس عند 27.5 %، يوم الخميس. رغم ذلك، يعتقد بعض المحللين أن المركزي المصري قد يختار بدء عملية التيسير الآن، بالنظر إلى التراجع المستمر في ضغوط الأسعار على مدار العام الماضي.

البرازيل وتشيلي

إلى ذلك، ستعلن البرازيل غداً عن أرقام النمو الاقتصادي للربع الثاني، والتي من المرجح أن تؤكد أن الطلب يتخلص من آثار السياسة النقدية الصارمة. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 % على أساس فصلي، صعوداً عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حيث تعمل سوق العمل الضيقة والاستهلاك القوي على تحفيز النشاط.

يُرجح أن تعزز الأرقام الصادرة، موقف الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي رفع الإنفاق العام، بينما تعهد بتحسين مستويات المعيشة للمواطنين العاديين في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية. وقد تزيد البيانات من الضغط على البنك المركزي، لزيادة أسعار الفائدة في أقرب وقت في سبتمبر.

وفي تشيلي، سيكون الأسبوع المقبل حاسماً، مع صدور البيانات الاقتصادية. من المرجح أن يخفض البنك المركزي في البلاد غداً سعر الفائدة الرئيس بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى 5.5 %، بعد أن أوقف دورة التيسير في اجتماعه السابق.

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