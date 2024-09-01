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7.74 % ارتفاع صادرات باكستان إلى الإمارات في يوليو

9/1/2024 7:26:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حلت الإمارات في المرتبة الثانية على قائمة الوجهات الرئيسة لصادرات المنتجات الباكستانية خلال يوليو من السنة المالية 2024 - 2025، متفوّقة على المملكة المتحدة، وذلك وفقاً لبيانات البنك المركزي الباكستاني. وصدّرت باكستان إلى الإمارات بضائع بقيمة 216.91 مليون دولار في شهر يوليو، مقابل 201.31 مليون دولار خلال الشهر ذاته العام الماضي، بزيادة قدرها 7.74%.

وسجّلت صادرات باكستان إلى المملكة العربية السعودية نحو 57.44 مليون دولار مقارنة بـ49.08 مليون دولار العام الماضي، بينما بلغت الصادرات إلى تركيا 33.76 مليون دولار مقابل 24.12 مليون دولار.

واحتفظت الولايات المتحدة بالمركز الأول كوجهة رئيسة لصادرات المنتجات الباكستانية، حيث بلغ إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي حوالي 476.01 مليون دولار، مقارنة بـ443.78 مليون دولار خلال يوليو 2023، مما يشير إلى زيادة بنسبة 7.26%.

واحتلت المملكة المتحدة المركز الثالث كوجهة للصادرات الباكستانية، حيث صدّرت باكستان إليها منتجات بقيمة 183.3 مليون دولار خلال يوليو الماضي، مقابل 151.55 مليون دولار العام الماضي.

وبين الدول الأخرى، بلغت صادرات باكستان إلى الصين 160.1 مليون دولار مقابل 153.74 مليون دولار العام الماضي، بزيادة 4.13%، بينما بلغت الصادرات إلى ألمانيا 135.46 مليون دولار مقابل 131.07 مليون دولار العام الماضي.

وخلال يوليو سجّلت الصادرات إلى هولندا 124.54 مليون دولار مقابل 110.05 ملايين دولار، وبلغت الصادرات إلى إيطاليا 96.02 مليون دولار مقابل 89.29 مليون دولار.

وسجّلت الصادرات إلى إسبانيا 106.7 ملايين دولار مقابل 115.69 مليون دولار العام الماضي.

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