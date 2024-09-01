«أداني بورتس» الهندية تستحوذ على 80 % من «أسترو» للشحن البحري بدبي

أعلنت شركة ((أداني بورتس أند سبيشال إيكونوميك زون))، أكبر شركة للموانئ والخدمات اللوجستية في الهند، اتفاقها على شراء حصة قدرها 80 % في شركة ((أسترو شيبينغ كومباني))، التي تتخذ من دبي مقراً لها، وذلك بمبلغ 185 مليون دولار، وذلك في إطار استراتيجيتها لتوسيع أسطولها، وتعزيز أرباحها، مما يضاعف قيمة الشركة إلى 235 مليون دولار.

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن الشركة فإن ((أسترو))، التي تأسست عام 2009، تعد من أبرز الشركات عالمياً في مجال تشغيل سفن الدعم البحري في الشرق الأوسط والهند وآسيا الشرق الأقصى وأفريقيا.

وتمتلك شركة ((أسترو)) أسطولاً مؤلفاً من 26 سفينة دعم بحري، بما في ذلك قاطرات التعليق، والعبارات ذات القاع المسطح، وسفن الدعم متعددة الأغراض، والسفن العاملة، كما تقدم خدمات إدارة السفن والخدمات التكميلية.

وفي السنة المالية المنتهية في 30 أبريل 2024 حققت شركة ((أسترو)) إيرادات بقيمة 95 مليون دولار، وأرباحاً تشغيلية بقيمة 41 مليون دولار، واختتمت السنة المالية برصيد نقدي صافي إيجابي.

وقال أشواني غوبتا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ((أداني بورتس)): ((إن الاستحواذ على شركة ((أسترو)) هو جزء من خطتنا لتوسيع نطاق عملياتنا البحرية، لتكون من بين أكبر شركات النقل البحري في العالم)).

وأضاف أن ((شركة أسترو)) ستضيف 26 سفينة دعم بحري إلى أسطولنا الحالي الذي يضم 142 قاطرة ورافعة بحرية، كما سيوفر لنا ذلك الوصول إلى قائمة رائعة من عملاء الدرجة الأولى، وتعزيز وجودنا في الخليج العربي وشبه القارة الهندية وآسيا الشرق الأقصى. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع فريق قيادة شركة ((أسترو)) وتوسيع نطاق المنصة الحالية.

وقال مارك همفريز، المدير الإداري لشركة ((أسترو أوفشور)): ((على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية تمكنا من بناء مسار مثير للإعجاب للشركة، مدفوعاً بالاستثمارات الاستراتيجية في أسطول سفن الدعم البحري والعلاقات الوثيقة مع عملائنا)).

وأضاف: ((وتمثل هذه الشراكة مع شركة نقطة تحول مهمة بالنسبة لنا. معاً يمكننا تسريع النمو لزيادة الحجم والتنوع في أسطولنا، وتوسيع نطاقنا الجغرافي، وتقديم المزيد من الحلول الشاملة لعملائنا)).

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