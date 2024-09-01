«نومورا» تتوسع بدبي للاستفادة من تدفقات الأثرياء

تعتزم مجموعة نومورا القابضة ومقرها طوكيو والعاملة في مجال الخدمات المالية وإدارة الأصول والثروات التوسع في دبي، وتسعى المجموعة إلى تعيين المزيد من المصرفيين المتخصصين في إدارة الثروات في دبي. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة الحثيث لزيادة أصول الثروات التي تديرها خارج اليابان إلى 35 مليار دولار بحلول عام 2025.

وتتوقع الشركة إضافة 3 أو 4 مديري علاقات في دبي بحلول نهاية 2024، إضافة إلى عدد موظفيه الحالي هناك الذي يبلغ 10 أشخاص، وفقاً لما قاله رافي راجو، رئيس إدارة الثروات الدولية في نومورا. وأضاف: ((المنطقة بأكملها شهدت نمواً هائلاً، لكن دبي تبقى أكبر منطقة نمو في مجال إدارة الثروات مع تواصل التدفق الكبير من الأثرياء على الإمارة أكثر من المراكز الأخرى هناك)).

وأشار إلى أن ((نومورا)) بدأت مؤخرا أعمال إدارة الثروات في دبي حيث توسع السوق هناك بدرجة كبيرة. وهناك مواهب وافرة لاستقطابها من الشركات المالية العالمية الأخرى. وقال راجو إن الشركة واثقة بتحقيق هدفها البالغ 35 مليار دولار، والذي يمثل زيادة بنسبة 46% عن مستواها الحالي البالغ 24 مليار دولار لأصول الثروات خارج اليابان.

وتابع راجو، الذي يقود القسم منذ عام 2020: ((الديناميكية التجارية الحالية تشير إلى أن إدارة الثروات الدولية لا ترى أي عائق لتحقيق خطتها متوسطة الأجل)). ومثل العديد من الشركات المالية الأخرى، تحاول نومورا التعمق في إدارة الثروات، التي شكلت حوالي نصف دخلها قبل الضريبة في السنة المالية الماضية.

ويُنظر إلى أن هذا القطاع أكثر استقراراً من التداولات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأداء الأسواق، لكن نومورا تواجه منافسة شرسة من أكبر مديري الثروات العالميين الذين توسعوا أيضاً في هونغ كونغ وسنغافورة والشرق الأوسط.

وبالنسبة لأعمال إدارة الثروات خارج اليابان، تركز نومورا على جذب رواد الأعمال كعملاء من خلال الاستفادة من أسواقها العالمية وأعمالها الاستثمارية المصرفية، وفقاً لما قاله. وقال راجو إن أعمال إدارة الثروات الدولية في الشركة حققت 14 مليار دولار من الأموال الجديدة الصافية من العملاء وفتحت حوالي 2000 حساب جديد على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وقد تمكنت من توسيع شبكة عملائها من خلال الاستفادة من الطلب على الاستثمار في اليابان. وقال راجو إن سعر صرف الدولار مقابل الين الجذاب قدم أيضاً ((نقطة قيمة جيدة جداً للعملاء للاستثمار في اليابان)).

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