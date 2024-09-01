«أساس» تبدأ أعمال الطرق بمشروع «أراضي البليدة» في الشارقة

بدأت شركة ((أساس العقارية)) تنفيذ أعمال الطرق لمشروع ((أراضي البليدة)) السكني والتجاري بتكلفة إجمالية تبلغ 98 مليون درهم.

وأعلنت الشركة، وهي الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي، إطلاق باقة جديدة وتسهيلات مرنه للسداد في حال شراء مجموعة من الأراضي بالمشروع الذي يقع على شارع مليحة، بالقرب من ضاحية السيوح السكنية بالشارقة، ويتيح التملك الحر للجنسيات العربية.

وقال المهندس أحمد الأميري، مدير عام شركة ((أساس العقارية)): إن مقاول المشروع باشر بتنفيذ أعمال الطرق في المشروع، مشيراً إلى توفير حلول مرنة تواكب المتطلبات الحالية في قطاع التطوير العقاري.

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