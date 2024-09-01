«برينبيز للحلول» تستثمر 50 مليون درهم في أسواق الإمارات

أعلنت شركة ((برينبيز للحلول)) الهندية، الشركة الأم لعلامة ((فيرست كراي التجارية)) عن استثمار بقيمة 50 مليون درهم في شركتها التابعة بالإمارات.

وفي إفصاح للبورصة، قالت الشركة إن مجلس إدارتها وافق على ضخ استثمارات إضافية بقيمة 50 مليون درهم بشركة ((فيرست كراي للإدارة)) بالإمارات، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لها، كما ستستثمر مبلغاً إضافياً بحدود 31 مليون ريال في السعودية.

وتم تأسيس الشركة التابعة في الإمارات في أبريل 2019. ويبلغ رأسمالها 240 مليون درهم، وبلغ حجم أعمالها، في السنة المنتهية في 31 مارس الماضي 1.66 مليار درهم.

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