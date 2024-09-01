Monday, 02 September 2024 04:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«برينبيز للحلول» تستثمر 50 مليون درهم في أسواق الإمارات

9/1/2024 7:26:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة ((برينبيز للحلول)) الهندية، الشركة الأم لعلامة ((فيرست كراي التجارية)) عن استثمار بقيمة 50 مليون درهم في شركتها التابعة بالإمارات.

وفي إفصاح للبورصة، قالت الشركة إن مجلس إدارتها وافق على ضخ استثمارات إضافية بقيمة 50 مليون درهم بشركة ((فيرست كراي للإدارة)) بالإمارات، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لها، كما ستستثمر مبلغاً إضافياً بحدود 31 مليون ريال في السعودية.

وتم تأسيس الشركة التابعة في الإمارات في أبريل 2019. ويبلغ رأسمالها 240 مليون درهم، وبلغ حجم أعمالها، في السنة المنتهية في 31 مارس الماضي 1.66 مليار درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN01092024000110011019ID1108624669

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث