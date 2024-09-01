تباين أداء المؤشرات الخليجية في جلسة بداية الأسبوع

تباين أداء مؤشرات الأسهم الخليجية، أمس، في جلسة بداية الأسبوع، حيث ارتفع المؤشر السعودي والقطري بجانب مؤشر بورصة مسقط، فيما خالف الارتفاعات كل من مؤشر الكويت والبحرين. وارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.4% ليغلق عند 12189 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.5 مليارات ريال.

وارتفع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1% عند 88.80 ريالاً. وتصدر سهم أميانتيت، الارتفاعات بنسبة 9 % عند 31.95 ريالاً، وسط تداولات كثيفة على السهم بلغت نحو 14 مليون سهم. كما ارتفعت أسهم كيمانول، وحلواني إخوان، وعطاء، ومدينة المعرفة، والخليج للتدريب، بنسب تراوح بين 4 و8%. وسجل سهم الوطنية للتعليم، أعلى إغلاق منذ الإدراج، عند 216 ريالاً بزيادة 4%.

وفي قطر، ارتفع مؤشر بورصة قطر 0.27% إلى 10,230 نقطة. وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 237 مليون ريال.

وارتفع مؤشر بورصة مسقط «30» بنحو 0.28% إلى 4759 نقطة. وبلغت قيمة التداول 2.766 مليون ريال، حيث ارتفع سهم شركة المطاحن العمانية بنسبة 1 % بعدما أعلنت الشركة عن تحقيق نمو في صادراتها العام الماضي إلى 40.449 طناً مترياً من منتجات الطحين، وبنسبة 25% مقارنة بـ32.423 طناً مترياً في العام السابق.

وفي الكويت، تراجع مؤشر السوق العام 0.12% إلى 7172.41 نقطة، حيث تم تداول 356.9 مليون سهم عبر 15278 صفقة نقدية بقيمة 62.9 مليون دينار.

كما تراجع مؤشر البحرين العام 0.06% إلى 1.956 نقطة، وبتداولات 586270 ديناراً.





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