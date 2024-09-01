103.5 آلاف مستفيد من 260 فعالية توعية نفذتها «الاتحادية للضرائب» في 18 شهراً

بلغ عدد المستفيدين من فعاليات التوعية الضريبية التي نفذتها الهيئة الاتحادية للضرائب خلال العام الماضي والشهور الستة الأولى من العام الحالي أكثر من 103.5 آلاف مشارك في الفعاليات الحضورية وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد التي بلغ عددها نحو 260 فعالية متنوعة حضورية وافتراضية.

وأكدت الهيئة أنها حافظت على مستويات مرتفعة لمعدلات الرضا عن فعالياتها، مشيرة إلى أن نسبة رضا المشاركين عن فعاليات التوعية الضريبية بلغت 94 % خلال العام الحالي مقارنة بنسبة رضا بلغت 92 % العام الماضي و88 % في عام 2022.

وأشارت في بيان صحافي إلى أن عدد المستفيدين من فعاليات التوعية الضريبية التي نفذتها الهيئة شهد ارتفاعاً كبيراً خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي وتجاوز 30.5 ألف مشارك في 70 فعالية حضورية وعبر الاتصال المرئي عن بُعد مقابل نحو 19 ألف مشارك في 80 فعالية خلال الفترة ذاتها من عام 2023 بنمو تخطى 61 %، حيث تم توسيع قاعدة المستفيدين من هذه الفعاليات بالوصول إلى 11.6 ألف مستفيد أكثر من عدد المستفيدين في النصف الأول من العام الماضي.



27 فعالية حضورية

وأضافت الهيئة إن عدد المستفيدين من 27 فعالية حضورية نفذت خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي بلغ نحو 3 آلاف مشارك مقابل 2.28 ألف مشارك في 23 فعالية حضورية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفع عدد المستفيدين من 43 فعالية نفذتها الهيئة عن بُعد إلى نحو 27.6 ألف مشارك مقابل 16.67 ألف مشارك في 57 فعالية عن بُعد خلال النصف الأول من عام 2023.

وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب حرص الهيئة على تنويع قنواتها وأدوات التوعية للوصول إلى الفئات المعنية في مجتمع الأعمال في جميع إمارات الدولة، مشيراً إلى أنه من أهم المجالات التي تم التركيز عليها خلال العام الحالي إشراك قطاعات الأعمال بأفكارهم ومقترحاتهم للتطوير المستدام لخدمات الهيئة، بما يتواكب مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي يهدف للارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة، وتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.

وأضاف أن هذا التوجه يأتي انطلاقًا من إدراك الهيئة لأهمية التواصل المستمر مع الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص، والتعرف على آراء ممثلي قطاعات الأعمال وتفعيل مُساهماتهم في خطط التطوير المُستدام لخدمات الهيئة موضحًا أن الهيئة بدأت بإطلاق العديد من المُبادرات لتسريع الإجراءات الضريبية للمُساهمة في برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، وتلبية مُتطلبات خطط التحول الرقمي لتقديم الخدمات الضريبية وفقاً للخطط الموضوعة، تماشياً مع الأولويات والتوجهات الحكومية.

وقال البستاني: إن الهيئة تحرص خلال حملاتها التوعوية على التعريف بهذه الخطط وعمليات التطوير المُستمرة التي يتم تنفيذا للارتقاء المتواصل بالبيئة التشريعية والإجرائية الضريبية، والتعريف بالمشاريع التحوُّلية المتنوعة التي تطلقها الهيئة لتطوير الخدمات الرقمية بإجراءات تحوُّل فعَّالة لتسريع إنجاز خدماتها، والحد من الاستخدامات الورقية، وتخفيض عدد المستندات المطلوبة قدر الإمكان، وغيرها من تسهيلات خدمية لتحقيق أثر ملموس خلال فترات زمنية قصيرة.

«ثقافة التسجيل»

وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه من بين مبادرات التوعية الرئيسية التي تم استحداثها خلال النصف الأول من عام 2024؛ فعاليات ورش عمل «ثقافة التسجيل» التي استفاد منها 641 مشاركاً، فيما تم تنفيذ 6 ورش عمل حول «تصفير البيروقراطية الحكومية» استفاد منها 93 مشاركاً بلغت نسبة رضاهم 100 %، كما تم خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي عقد سلسلة ورش العمل حول ضريبة الشركات استفاد منها 8.22 آلاف مشارك.

وأضافت الهيئة أنه تم كذلك تنظيم مجموعة من ورش العمل المتنوعة ضمن حملة «شهادة الموطن الضريبي» استفاد منها 1.19 ألف مشارك، وضمن حملة «الدعم الضريبي» للرد على استفسارات المعنيين بالنظام الضريبي استفاد منها 223 مشاركاً، وضمن حملة «المدارس والجامعات» استفاد منها 203 من المشاركين، وضمن حملة «مسكني» للتعريف بإجراءات استرداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة استفاد منها 126 مشاركاً، وضمن حملة «مساجد» للتعريف بإجراءات استرداد ضريبية القيمة المضافة المدفوعة عن بناء وتشغيل المساجد استفاد منها 14 مشاركاً، حول «المخالفات والجرائم الضريبية» استفاد منها 417 مشاركاً.





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