مؤشر سوق دبي الأفضل خليجياً منذ بداية العام

ساهم الأداء الشهري في تعزيز مكاسب مؤشر سوق دبي المالي من بداية العام 2024 حتى تاريخه، ليأتي مؤشر سوق دبي المالي في صدارة الأسواق الخليجية بتسجيليه نمواً بنسبة 6.5%، حيث واصل السوق تسجيل مكاسب للشهر الثالث على التوالي، كما سجل ثاني أكبر مكاسب شهرية على مستوى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في أغسطس 2024. إذ سجل المؤشر نمواً بنسبة 1.3% لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 4325 نقطة.

أما على صعيد المؤشرات القطاعية، فسجلت 4 من أصل 8 مؤشرات قطاعية نمواً خلال الشهر، بحسب تقرير «كامكو إنفست».

يُعزى نمو مؤشر سوق دبي خلال الشهر بصفة رئيسة إلى المكاسب التي سجلها المؤشر المالي ذو الثقل الوزني الكبير، الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 1.8% في أغسطس 2024، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 3170 نقطة.

ويعزى نمو المؤشرات المالية بشكل رئيس إلى نمو أسعار أسهم قطاعي البنوك والتأمين، التي تتميز بثقلها الوزني الكبير بما في ذلك بنك الإمارات للاستثمار 5% وبنك دبي الإسلامي 5.5%.

وفي هذا السياق، سجل مؤشر القطاع الصناعي أكبر مكاسب شهرية بنسبة 3.9% لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 2979.1 نقطة على خلفية المكاسب التي سجلها سهم شركة باركين الذي ارتفع بنسبة 11.3% تقريباً في أغسطس 2024. وجاء مؤشر قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية كأكبر الرابحين خلال الشهر بمكاسب بلغت نسبتها 3.8% بعد أن سجل سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، ارتفاعاً بنسبة 3.8% في أغسطس 2024.

أبوظبي

وسجل مؤشر فوتسي أبوظبي انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.6% في أغسطس 2024 ليشهد بذلك أول تراجع شهري له بعد شهرين متتاليين من المكاسب، ولينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 9.284 نقاط.

كما أدى هذا الأداء الشهري إلى تعميق خسائر المؤشر من بداية العام 2024 حتى تاريخه ليصل إلى 3.1% بنهاية أغسطس 2024.

وعلى مستوى المؤشرات القطاعية العشرة، سجلت ستة مؤشرات قطاعية خسائر بينما حققت المؤشرات الأربعة المتبقية مكاسب خلال الشهر. وجاء مؤشر قطاع الرعاية الصحية في الصدارة بتسجيله أكبر انخفاض على مستوى المؤشرات القطاعية في أغسطس 2024 بتراجعه بنسبة 8.4% لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 2612.5 نقطة. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض سعر سهم شركة برجيل القابضة، بنسبة 7.9% خلال الشهر.

من جهة أخرى، جاء مؤشر قطاع الاتصالات في صدارة المؤشرات القطاعية الرابحة في أغسطس 2024 بارتفاعه بنسبة 10.2% لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 4.476 نقاط فيما يعزى بصفة رئيسة إلى القفزة التي شهدها سعر سهم مجموعة الإمارات للاتصالات بنسبة 10.7%.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.8%، ليحتل بذلك المركز الثاني على مستوى المؤشرات القطاعية من حيث المكاسب الشهرية، وذلك بعد أن سجلت كلتا الشركتين المدرجتين ضمن المؤشر مكاسب خلال الشهر.

خليجياً

وشهدت أسواق الأسهم الخليجية أداء متبايناً في أغسطس 2024 بعد تعافٍ بمعدل محدود مقارنة بالانخفاض الحاد الذي سجلته بداية الشهر. ويعزى تراجع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 4% في بداية الشهر بصفة رئيسة إلى المخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي بعد أن أشار أحدث بيانات تقارير الوظائف في الولايات المتحدة إلى تصاعد الضغوط الانكماشية، التي سيكون لها تأثيرها على بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. إلا أنه على الرغم من ذلك، شهدت معظم الأسواق انتعاشاً سريعاً بعد أن أشارت تعليقات صناع السياسة إلى اتخاذ خطوة أكثر حدة خلال الأشهر المقبلة لمسار خفض أسعار الفائدة، وتظهر تقديرات الإجماع الآن قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفضها ثلاث مرات على الأقل بنهاية العام الحالي. كما تأثرت الأسواق الخليجية بتصاعد القضايا الجيوسياسية الإقليمية.

وانخفض مؤشر مورجان ستانلي الخليجي هامشياً بنسبة 0.2% خلال الشهر، مما يعكس الأداء المتباين على مستوى الدول المختلفة. وكانت عُمان الأفضل أداء على مستوى الأسواق الخليجية خلال الشهر بتسجيلها مكاسب بلغت نسبتها 1.8% وجاءت بعد شهرين متتاليين من الانخفاض. وتبعتها دبي بنمو بلغت نسبته 1.3%، تليها قطر والسعودية أيضاً بمكاسب ضئيلة.

وأدى الانخفاض الشهري الذي شهدته الأسواق الخليجية في شهر أغسطس 2024 إلى بقاء المؤشر الخليجي في المنطقة الحمراء من بداية العام 2024 حتى تاريخه بنسبة تراجع وصلت إلى 1.2%. إلا أن تلك الانخفاضات تركزت بصفة رئيسة في مؤشرات بورصتي أبوظبي وقطر بينما كانت بقية الأسواق في المنطقة الخضراء.

أما على صعيد أداء قطاعات السوق المختلفة لهذا الشهر، فأنهت معظم المؤشرات القطاعية تداولات الشهر في المنطقة الخضراء، فيما كان التراجع من نصيب قطاعين فقط هما إنتاج الأغذية والمواد الأساسية بنسبة 3% و1.4%، على التوالي. وجاء مؤشر قطاع الأدوية في الصدارة بتسجيله أكبر مكاسب خلال الشهر بنسبة 14.5%، تبعه كل من قطاعي الاتصالات والتجزئة بمكاسب بلغت نسبتها 8.1% و4.6%، على التوالي.

السعودية

وسجل المؤشر العام للسوق السعودية (تاسي) مكاسب هامشية للشهر الثالث على التوالي في أغسطس 2023 مما يعكس تأثر السوق بأرباح الشركات التي تم الإعلان عنها مؤخراً وارتفاع أسعار الطاقة إلى جانب الصراع الجيوسياسي في المنطقة الذي أثر على معنويات المستثمرين. وبلغ المؤشر القياسي ذروته ووصل إلى أعلى مستويات الإغلاق عند 12,262.6 نقطة في 25 أغسطس 2024، إلا أنه اتجه في الغالب نحو الانخفاض خلال بقية الشهر لينهي تداولات الشهر مغلقاً على انخفاض بنسبة 0.3% عند 12,145.15 نقطة. هذا ودفع الأداء الشهري مؤشر تاسي من بداية العام 2024 حتى الآن إلى المنطقة الإيجابية عند 1.5%، وهي أصغر مكاسب في الأسواق الخليجية.

قطر

وحققت بورصة قطر مكاسب هامشية في أغسطس 2024، بما يتسق مع الأداء العام لمعظم الأسواق الخليجية. وأنهى مؤشر بورصة قطر تداولات الشهر مغلقاً عند 10,203.0 نقطة ومسجلاً مكاسب شهرية بنسبة 0.5%. وشهد مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم أداء أفضل قليلاً وسجل مكاسب شهرية بنسبة 1.2% في أغسطس 2024 مما يشير إلى اهتمام المستثمرين بقطاعات السوق المختلفة بصفة عامة. وفي ظل التراجع الذي سجلته البورصة في أغسطس 2024، وصل تراجع مؤشر بورصة قطر من بداية العام 2024 حتى تاريخه إلى نسبة 5.8%، وهو الأعلى على صعيد الأسواق الخليجية. في حين استقر مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم تقريباً دون تغير يذكر، بانخفاض هامشي بنسبة 0.1%. وعلى عكس المؤشر الرئيس، عكس الأداء الشهري للمؤشرات القطاعية تسجيل معظم القطاعات مكاسب شهرية.

الكويت

ولم تشهد بورصة الكويت تغيراً يذكر في أغسطس 2024، حيث إن الانخفاض الحاد الذي عانت منه البورصة في بداية الشهر عوضه جزئياً بعض المكاسب التدريجية خلال الفترة المتبقية من الشهر. وكان أداء مؤشرات البورصة متبايناً، مع تركيز الأداء الإيجابي مرة أخرى على الأسهم السائلة في السوق الرئيس، في حين تراجع أداء السوق الأول. وانخفض مؤشر السوق الرئيس 50 بنسبة 0.6% خلال الشهر، في حين سجل مؤشر السوق الرئيس مكاسب هامشية بنسبة 0.03%. من جهة أخرى، انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1%، مما أدى إلى انخفاض مؤشر السوق العام بنسبة 0.8%.

أما على صعيد الأداء من بداية العام 2024 حتى تاريخه، ما تزال جميع قطاعات السوق في المنطقة الخضراء مع ارتفاع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 9% يليه ارتفاع مؤشر السوق الرئيس 50 بنسبة 7.6%. كما سجل كل من مؤشر السوق العام ومؤشر السوق الأول نمواً بنسبة 5.3% و4.6%، على التوالي.

البحرين

وواصلت بورصة البحرين تراجعها للشهر الثالث على التوالي في أغسطس 2024، وإن كان بمعدل هامشي. وسجل المؤشر العام انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.6% وأنهى تداولات الشهر مغلقاً عند 1957 نقطة. وظل المؤشر واقعاً تحت الضغوط معظم فترات الشهر، حيث شهد انخفاضاً حاداً خلال الأسبوع الأول من الشهر. وانعكس الانخفاض أيضاً على الأداء القطاعي، حيث سجلت معظم القطاعات خسائر شهرية.

أما في ما يتعلق بالأداء من بداية العام 2024 حتى تاريخه، فلم يشهد المؤشر العام للبورصة تغيراً يذكر بعد أن تلاشت المكاسب المسجلة من بداية العام حتى مايو 2024 تماماً بعد أن محتها الخسائر المسجلة على مدار ثلاثة أشهر بدءاً من يونيو 2024 إلى أغسطس 2024، وسجل المؤشر تراجعاً بنسبة 0.7%.

عُمان

وبعد أن شهد انخفاضات خلال الشهرين السابقين، شهد مؤشر سوق مسقط 30 ارتفاعاً بنسبة 1.8% في أغسطس 2024 ليغلق الشهر عند 4746 نقطة . وفي ما يتعلق بالأداء منذ بداية العام، فقد ارتفع المؤشر بنسبة 5.1%.

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