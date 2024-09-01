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الإسكان: لا تعديل على معيار الدخل للمستفيدين من الخدمات الإسكانية

9/1/2024 7:22:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أن‭ ‬معايير‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭ ‬الإسكاني‭ ‬لم‭ ‬يطرأ‭ ‬عليها‭ ‬تغييرات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المعيار‭ ‬الخاص‭ ‬باحتساب‭ ‬الدخل‭ ‬الشهري‭ ‬للمتقدمين‭ ‬بطلبات‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬الوحدة‭ ‬السكنية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الآلية‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬احتساب‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬لدخل‭ ‬المتقدم‭ ‬بطلب‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬الوحدة‭ ‬السكنية‭ ‬وهو‭ ‬900‭ ‬دينار‭ ‬لدى‭ ‬التقديم،‭ ‬وبحد‭ ‬أقصى‭ ‬1200‭ ‬دينار‭ ‬وقت‭ ‬التخصيص،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬سارياً‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تغييرات،‭ ‬وهو‭ ‬معمول‭ ‬به‭ ‬منذ‭ ‬صدور‭ ‬القرار‭ ‬الوزاري‭ ‬رقم‭ (‬909‭) ‬لسنة‭ ‬2015‭.‬

وأشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬900‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬909‭) ‬لسنة‭ ‬2015‭ ‬بشأن‭ ‬نظام‭ ‬الإسكان،‭ ‬يتعلق‭ ‬بآلية‭ ‬التحديث‭ ‬والتدقيق‭ ‬على‭ ‬معايير‭ ‬الطلب‭ ‬الإسكاني‭ ‬قبل‭ ‬تخصيص‭ ‬شهادات‭ ‬الترشيح‭ ‬للوحدات‭ ‬السكنية،‭ ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬اعتبار‭ ‬شهادة‭ ‬الترشيح‭ ‬خطوة‭ ‬نهائية‭ ‬ومعتمدة‭ ‬لاستفادة‭ ‬المواطن‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬خدمات‭ ‬التمليك،‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬يتم‭ ‬التدقيق‭ ‬على‭ ‬المعايير‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬لدى‭ ‬جهوزية‭ ‬الوحدة‭ ‬وإنهاء‭ ‬إجراءات‭ ‬التسليم‭.‬

وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اتخاذها‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تطوير‭ ‬التشريعات‭ ‬والخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬بهدف‭ ‬تسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬وتوفير‭ ‬المرونة‭ ‬اللازمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬المتقدمين‭ ‬بطلب‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدّمها‭ ‬الوزارة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬سواء‭ ‬خدمات‭ ‬التمليك‭ ‬أو‭ ‬الخدمات‭ ‬التمويلية‭.‬

وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخط‭ ‬الساخن‭ ‬80008001‭ ‬او‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للشكاوى‭ ‬والمقترحات‭ ‬‮«‬تواصل‮»‬‭ ‬متاحة‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬الاستفسارات‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بهذا‭ ‬الموضوع‭ ‬أو‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالشأن‭ ‬الإسكاني‭.‬

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