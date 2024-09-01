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500 دينار غرامة في حال ضبط عامل أجنبي مخالفا لأول مرة

9/1/2024 7:22:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) 14 يوما للتصالح وسداد الغرامات وانقضاء الدعوى

صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬مرسوم‭ ‬يقضي‭ ‬بالتصالح‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬لعامل‭ ‬أجنبي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬صدور‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬وذلك‭ ‬بسداد‭ ‬مبلغ‭ ‬500‭ ‬دينار،‭ ‬ويكون‭ ‬التصالح‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬العود‭ ‬بسداد‭ ‬مبلغ‭ ‬1000‭ ‬دينار‭.‬

ووفقاً‭ ‬لمرسوم‭ ‬تعديل‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬فإنه‭ ‬يجوز‭ ‬التصالح‭ ‬في‭ ‬الجريمة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ (‬ب‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬23‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬وذلك‭ ‬بسداد‭ ‬مبلغ‭ ‬خمسمائة‭ ‬دينار،‭ ‬ويكون‭ ‬التصالح‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬العود‭ ‬بسداد‭ ‬مبلغ‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬ضبط‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬يستخدم‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬تصريح‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬الثلاثين‭ ‬يوماً‭ ‬التالية‭ ‬لانتهاء‭ ‬التصريح،‭ ‬يكون‭ ‬التصالح‭ ‬وفقاً‭ ‬للآتي‭: ‬بسداد‭ ‬مبلغ‭ ‬مائة‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ضبط‭ ‬المخالفة‭ ‬خلال‭ ‬العشرة‭ ‬أيام‭ ‬التالية‭ ‬لانتهاء‭ ‬التصريح،‭ ‬بسداد‭ ‬مبلغ‭ ‬مائتي‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ضبط‭ ‬المخالفة‭ ‬بعد‭ ‬انقضاء‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬وقبل‭ ‬انقضاء‭ ‬العشرين‭ ‬يوما‭ ‬التالية‭ ‬لانتهاء‭ ‬التصريح،‭ ‬بسداد‭ ‬مبلغ‭ ‬ثلاثمائة‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ضبط‭ ‬المخالفة‭ ‬بعد‭ ‬انقضاء‭ ‬عشرين‭ ‬يوماً‭ ‬وقبل‭ ‬انقضاء‭ ‬الثلاثين‭ ‬يوما‭ ‬التالية‭ ‬لانتهاء‭ ‬التصريح‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬ضبط‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬يستخدم‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬تصريح‭ ‬العمل‭ ‬بعد‭ ‬انقضاء‭ ‬الثلاثين‭ ‬يوماً‭ ‬التالية‭ ‬لانتهاء‭ ‬تصريح‭ ‬العمل،‭ ‬يكون‭ ‬التصالح‭ ‬بسداد‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للغرامة‭ ‬المقررة‭ ‬للجريمة‭.‬

كما‭ ‬يجوز‭ ‬التصالح‭ ‬في‭ ‬الجريمة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ (‬أ‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬23‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحظر‭ ‬مزاولة‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬صدور‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬بشأنه‭ ‬طبقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬وذلك‭ ‬بسداد‭ ‬مبلغ‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ضبط‭ ‬الأجنبي‭ ‬مخالفاً‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬القرار،‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال،‭ ‬على‭ ‬محرر‭ ‬المحضر‭ ‬بعد‭ ‬مواجهة‭ ‬المخالف‭ ‬بالمخالفة‭ ‬أن‭ ‬يعرض‭ ‬عليه‭ ‬التصالح‭ ‬ويثبت‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬المحضر،‭ ‬وعلى‭ ‬المخالف‭ ‬الذي‭ ‬يقبل‭ ‬التصالح‭ ‬أن‭ ‬يُسدد‭ ‬مبلغ‭ ‬الصلح‭ ‬خلال‭ ‬أربعة‭ ‬عشر‭ ‬يوم‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬عرض‭ ‬التصالح‭ ‬عليه‭.‬

وتنقضي‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬وجميع‭ ‬آثارها‭ ‬بمجرد‭ ‬سداد‭ ‬مبلغ‭ ‬التصالح‭ ‬كاملاً‭.‬

ويصدر‭ ‬بتحديد‭ ‬ضوابط‭ ‬وإجراءات‭ ‬التصالح‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المادة،‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

كلمات دالة

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