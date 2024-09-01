((التأمين الصحي)) ضمن خدمات تأشيرة الرحلات الجماعية إلى سوريا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: نوال عباس
أكدت سفارة البحرين في دمشق للمسافرين ضمن الرحلات الجماعية إمكانية الاستفادة من التأمين الصحي الذي وفرته سوريا للرحلات الجماعية، وذلك من خلال تعديل سعر الفيزا من 60 دولارا إلى 75 دولارا لتشمل خدمات إضافية، كالتأمين الصحي، ونقل الجثامين على التأمين الصحي وذلك لمصلحة الزائرين.
وأكد كميل الرمضان السكرتير الأول في سفارة البحرين في دمشق لـ«خبار الخليج) أن السفارة اجتمعت مع مكاتب السفر وأطلعتهم على حقوقهم وأن هناك شركات تأمين خاصة للرحلات الجماعية، تتكفل بـأمور الرعاية الصحية للمسافرين من خلال العلاج وتوفير الأطباء في الفنادق ونقلهم إلى المستشفيات التي تناسب حالاتهم اذا دعت الحاجة، بالإضافة الى نقل الجثامين في حالة الوفاة، وذلك بعد أن تم تعديل سعر الفيزا من 60 دولارا الى 75 دولارا لتشمل خدمة التأمين الصحي، قائلا: يجب على كل مسافر أن يعرف ارقام شركات التأمين عند سفره إلى سوريا من المكتب السياحي الذي سافر معه حتى يتواصل معهم عند حاجتهم إلى المستشفيات أو العلاج.
فيما أوضح أحد أصحاب مكاتب السفر والسياحة أن اجتماعا جمعهم مع مسؤولي سفارة البحرين في دمشق وتبين لهم سبب تعديل سعر الفيزا من 60 دولارا إلى 75 دولارا من أجل توفير التأمين الصحي لأعضاء الرحلات الجماعية، وتم التواصل مع شركات التأمين والتعرف على مدى استفادة الزوار من هذا التأمين، مشيرا إلى أنه منذ تطبيق التأمين الصحي استفاد العديد من المسافرين من هذه الخدمة من خلال العلاج على التأمين، بالإضافة إلى حضور الطبيب إلى المريض في الفندق إذا دعت الحاجة.
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