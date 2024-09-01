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((التأمين الصحي)) ضمن خدمات تأشيرة الرحلات الجماعية إلى سوريا

9/1/2024 7:22:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬


أكدت‭ ‬سفارة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬للمسافرين‭ ‬ضمن‭ ‬الرحلات‭ ‬الجماعية‭ ‬إمكانية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬الذي‭ ‬وفرته‭ ‬سوريا‭ ‬للرحلات‭ ‬الجماعية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعديل‭ ‬سعر‭ ‬الفيزا‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬دولارا‭ ‬إلى‭ ‬75‭ ‬دولارا‭ ‬لتشمل‭ ‬خدمات‭ ‬إضافية،‭ ‬كالتأمين‭ ‬الصحي،‭ ‬ونقل‭ ‬الجثامين‭ ‬على‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬وذلك‭ ‬لمصلحة‭ ‬الزائرين‭.‬

وأكد‭ ‬كميل‭ ‬الرمضان‭ ‬السكرتير‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سفارة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬لـ«خبار‭ ‬الخليج‭) ‬أن‭ ‬السفارة‭ ‬اجتمعت‭ ‬مع‭ ‬مكاتب‭ ‬السفر‭ ‬وأطلعتهم‭ ‬على‭ ‬حقوقهم‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬شركات‭ ‬تأمين‭ ‬خاصة‭ ‬للرحلات‭ ‬الجماعية،‭ ‬تتكفل‭ ‬بـأمور‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬للمسافرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العلاج‭ ‬وتوفير‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬الفنادق‭ ‬ونقلهم‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬التي‭ ‬تناسب‭ ‬حالاتهم‭ ‬اذا‭ ‬دعت‭ ‬الحاجة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬نقل‭ ‬الجثامين‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الوفاة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬تعديل‭ ‬سعر‭ ‬الفيزا‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬دولارا‭ ‬الى‭ ‬75‭ ‬دولارا‭ ‬لتشمل‭ ‬خدمة‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي،‭ ‬قائلا‭: ‬يجب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬مسافر‭ ‬أن‭ ‬يعرف‭ ‬ارقام‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬عند‭ ‬سفره‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬من‭ ‬المكتب‭ ‬السياحي‭ ‬الذي‭ ‬سافر‭ ‬معه‭ ‬حتى‭ ‬يتواصل‭ ‬معهم‭ ‬عند‭ ‬حاجتهم‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬أو‭ ‬العلاج‭.‬

فيما‭ ‬أوضح‭ ‬أحد‭ ‬أصحاب‭ ‬مكاتب‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‭ ‬أن‭ ‬اجتماعا‭ ‬جمعهم‭ ‬مع‭ ‬مسؤولي‭ ‬سفارة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬وتبين‭ ‬لهم‭ ‬سبب‭ ‬تعديل‭ ‬سعر‭ ‬الفيزا‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬دولارا‭ ‬إلى‭ ‬75‭ ‬دولارا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬لأعضاء‭ ‬الرحلات‭ ‬الجماعية،‭ ‬وتم‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬استفادة‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التأمين،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬تطبيق‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬استفاد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المسافرين‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العلاج‭ ‬على‭ ‬التأمين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬الطبيب‭ ‬إلى‭ ‬المريض‭ ‬في‭ ‬الفندق‭ ‬إذا‭ ‬دعت‭ ‬الحاجة‭.‬

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