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بن سلمان يدعو في اتصال مع أردوجان إلى ((مساندة)) الفلسطينيين

9/1/2024 7:22:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دعا‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬لمساندة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬11‭ ‬شهرا‭. ‬وأوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ (‬واس‭) ‬أنّ‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬أكّد‭ ‬‮«‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬لمساندة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬ما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬عدوان‭ ‬غاشم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وعلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬لوقف‭ ‬الاعتداءات‭ ‬والانتهاكات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المتواصلة‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭. ‬وتندد‭ ‬السعودية‭ ‬وتركيا‭ ‬باستمرار‭ ‬بممارسات‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬تتواصل‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭.‬

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