بن سلمان يدعو في اتصال مع أردوجان إلى ((مساندة)) الفلسطينيين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض - (أ ف ب): دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الأحد في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوجان إلى «توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني» مع استمرار الحرب في غزة منذ نحو 11 شهرا. وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ الأمير محمد أكّد «حرص المملكة على توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة ما يتعرض له من عدوان غاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وعلى ضرورة تكثيف الجهود لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني». وتندد السعودية وتركيا باستمرار بممارسات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة حيث تتواصل الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
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