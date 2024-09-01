الحوثيون يعلنون استهداف سفينة ترفع علم ليبيريا قبالة سواحل اليمن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬المتمردون‭ ‬الحوثيون‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬شن‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬سفينة‭ ‬شحن‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬كانت‭ ‬قوة‭ ‬بحرية‭ ‬أفادت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بأنها‭ ‬ترفع‭ ‬علم‭ ‬ليبيريا‭ ‬واستُهدفت‭ ‬بصاروخين‭ ‬باليستيين‭ ‬انفجرا‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬منها‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬أنصار‭ ‬الله‮»‬‭ ‬العميد‭ ‬يحيى‭ ‬سريع‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بثه‭ ‬التلفزيون‭: ‬‮«‬نفذت‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬اليمنية‭ (...) ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬استهدفت‭ ‬سفينة‭ (‬ GROTON ‭) ‬في‭ ‬خليج‭ ‬عدن‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إصابة‭ ‬السفينة‭ ‬بشكل‭ ‬دقيق‭ ‬ومباشر‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الاستهداف‭ ‬الثاني‭ ‬للسفينة‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬استهدافها‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬أغسطس‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬أفاد‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬المعلومات‭ ‬البحرية‭ ‬المشتركة‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬لقوات‭ ‬بحرية‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬تضمّ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ودولا‭ ‬أوروبية‭ ‬ومقره‭ ‬البحرين‭ ‬بأن‭ ‬السفينة‭ ‬غروتون‭ ‬‮«‬استُهدفت‭ ‬بصاروخين‭ ‬باليستيين‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬130‭ ‬ميلا‭ ‬بحريا‭ ‬شرق‭ ‬عدن‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الأول‭ ‬‮«‬سقط‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬50‭ ‬مترا‭ ‬من‭ ‬مقدّم‭ ‬السفينة‮»‬‭ ‬والثاني‭ ‬‮«‬سقط‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬50‭ ‬مترا‭ ‬من‭ ‬مؤخر‭ ‬السفينة‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السفينة‭ ‬واصلت‭ ‬مسارها‭ ‬ولم‭ ‬تلحق‭ ‬بها‭ ‬أضرار‭. ‬وقال‭ ‬المركز‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يقدّر‭ ‬أن‭ ‬غروتون‭ ‬استُهدفت‭ ‬بسبب‭ ‬قيام‭ ‬سفن‭ ‬أخرى‭ ‬ضمن‭ ‬هيكل‭ ‬شركتها‭ ‬بزيارة‭ ‬الموانئ‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مؤخرا‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭ ‬أفادت‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ (‬سنتكوم‭) ‬في‭ ‬بيان‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬بأن‭ ‬قواتها‭ ‬‮«‬نجحت‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الأربع‭ ‬والعشرين‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬تدمير‭ ‬طائرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬زورق‭ ‬مسيّر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬خاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬الحوثيين‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬اليمن‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬تبيّن‭ ‬أن‭ ‬الطائرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬والزورق‭ ‬المسيّر‭ ‬يشكلان‭ ‬تهديدا‭ ‬واضحا‭ ‬ووشيكا‭ ‬للقوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬وقوات‭ ‬التحالف‭ ‬والسفن‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬

ويشنّ‭ ‬الحوثيون‭ ‬حملة‭ ‬على‭ ‬سفن‭ ‬تجارية‭ ‬يقولون‭ ‬إنها‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإسرائيل‭ ‬أو‭ ‬متّجهة‭ ‬إليها‭ ‬فيما‭ ‬يعتبرونه‭ ‬دعما‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬