الحوثيون يعلنون استهداف سفينة ترفع علم ليبيريا قبالة سواحل اليمن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
دبي – (أ ف ب): أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن يوم السبت شن هجوم على سفينة شحن في البحر الأحمر، كانت قوة بحرية أفادت في وقت سابق بأنها ترفع علم ليبيريا واستُهدفت بصاروخين باليستيين انفجرا على مقربة منها. وقال المتحدث باسم «أنصار الله» العميد يحيى سريع في بيان بثه التلفزيون: «نفذت القوات المسلحة اليمنية (...) عملية عسكرية استهدفت سفينة ( GROTON ) في خليج عدن».
وأضاف أن الهجوم أدى إلى «إصابة السفينة بشكل دقيق ومباشر»، لافتا إلى أن هذا هو الاستهداف الثاني للسفينة «بعد استهدافها في الثالث من أغسطس». وفي وقت سابق يوم السبت أفاد «مركز المعلومات البحرية المشتركة» التابع لقوات بحرية متعددة الجنسيات تضمّ الولايات المتحدة ودولا أوروبية ومقره البحرين بأن السفينة غروتون «استُهدفت بصاروخين باليستيين على بعد 130 ميلا بحريا شرق عدن».
وأضاف أن الأول «سقط على مسافة 50 مترا من مقدّم السفينة» والثاني «سقط على مسافة 50 مترا من مؤخر السفينة»، مشيرا إلى أن السفينة واصلت مسارها ولم تلحق بها أضرار. وقال المركز إنه «يقدّر أن غروتون استُهدفت بسبب قيام سفن أخرى ضمن هيكل شركتها بزيارة الموانئ الإسرائيلية مؤخرا».
من جهة ثانية أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان يوم السبت بأن قواتها «نجحت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في تدمير طائرة من دون طيار إضافة إلى زورق مسيّر في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن». وأضافت: «تبيّن أن الطائرة من دون طيار والزورق المسيّر يشكلان تهديدا واضحا ووشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة».
ويشنّ الحوثيون حملة على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إليها فيما يعتبرونه دعما لقطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر.
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