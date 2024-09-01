منتخب ناشئي اليد يغادر إلى الأردن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تتوجه‭ ‬بعثة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للناشئين‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان،‭ ‬استعدادا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬والمؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2025،‭ ‬والمقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمّان‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬بين‭ ‬3‭ ‬وحتى‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

ويضم‭ ‬وفد‭ ‬منتخب‭ ‬الناشئين‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬رائد‭ ‬المرزوق،‭ ‬والمدرب‭ ‬المساعد‭ ‬أحمد‭ ‬طرادة،‭ ‬والإداري‭ ‬محمد‭ ‬الشويخ،‭ ‬والمحلل‭ ‬الفني‭ ‬قاسم‭ ‬محمد،‭ ‬وأخصائي‭ ‬العلاج‭ ‬كريم‭ ‬حسن،‭ ‬ومدرب‭ ‬الحراس‭ ‬مكرم‭ ‬الميساوي‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬لاعباً‭ ‬وهم‭: ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬علي‭ ‬عبدالله،‭ ‬فاضل‭ ‬عباس،‭ ‬وديع‭ ‬هلال‭ (‬الدير‭)‬،‭ ‬سلمان‭ ‬حميد،‭ ‬محمود‭ ‬الجوهر،‭ ‬حيدر‭ ‬محمد،‭ ‬قاسم‭ ‬محمد‭ (‬باربار‭)‬،‭ ‬أبوذر‭ ‬جعفر،‭ ‬أحمد‭ ‬عيد،‭ ‬عباس‭ ‬حسين،‭ ‬علي‭ ‬سامي‭ (‬سماهيج‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬فايد،‭ ‬محمد‭ ‬هيثم‭ (‬الاتفاق‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬طرادة،‭ ‬محمد‭ ‬جعفر‭ (‬الأهلي‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬شملوه،‭ ‬سيد‭ ‬أحمد‭ ‬الفلاحي‭ (‬توبلي‭).‬

ويبدأ‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للناشئين‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بملاقاة‭ ‬نظيره‭ ‬العراقي‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬4‭ ‬سبتمبر،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬5‭ ‬سبتمبر‭. ‬ويتأهل‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬فيه‭ ‬توزيع‭ ‬المنتخبات‭ ‬الثمانية‭ ‬المتأهلة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعتين،‭ ‬بواقع‭ ‬أربعة‭ ‬منتخبات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتأهل‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬النصف‭ ‬النهائي،‭ ‬وتصعد‭ ‬المنتخبات‭ ‬الخمسة‭ ‬الأوائل‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬إلى‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬سلوفينيا‭.‬