منتخب ناشئي اليد يغادر إلى الأردن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تتوجه بعثة منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد اليوم الإثنين إلى العاصمة الأردنية عمان، استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2025، والمقرر إقامتها في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة الممتدة بين 3 وحتى 14 من سبتمبر الجاري.
ويضم وفد منتخب الناشئين المدرب الوطني رائد المرزوق، والمدرب المساعد أحمد طرادة، والإداري محمد الشويخ، والمحلل الفني قاسم محمد، وأخصائي العلاج كريم حسن، ومدرب الحراس مكرم الميساوي.
بالإضافة إلى 18 لاعباً وهم: محمد جعفر، علي عبدالله، فاضل عباس، وديع هلال (الدير)، سلمان حميد، محمود الجوهر، حيدر محمد، قاسم محمد (باربار)، أبوذر جعفر، أحمد عيد، عباس حسين، علي سامي (سماهيج)، علي فايد، محمد هيثم (الاتفاق)، محمد طرادة، محمد جعفر (الأهلي)، محمد شملوه، سيد أحمد الفلاحي (توبلي).
ويبدأ المنتخب الوطني للناشئين مشواره في البطولة بملاقاة نظيره العراقي يوم الأربعاء 4 سبتمبر، قبل أن يلتقي مع المنتخب الكوري يوم الخميس 5 سبتمبر. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي الذي سيتم فيه توزيع المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى مجموعتين، بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل الأول والثاني إلى الدور النصف النهائي، وتصعد المنتخبات الخمسة الأوائل في البطولة الآسيوية إلى بطولة العالم التي ستقام في سلوفينيا.
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