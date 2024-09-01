Monday, 02 September 2024 04:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لنس يعود بتعادل قاتل من موناكو

9/1/2024 7:22:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬فرض‭ ‬لنس‭ ‬تعادلا‭ ‬قاتلا‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬موناكو‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬مثيرة‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

وأدرك‭ ‬لنس‭ ‬التعادل‭ ‬عبر‭ ‬البولندي‭ ‬بسيمسواف‭ ‬فرانكوفسكي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬موناكو‭ ‬قد‭ ‬افتتح‭ ‬التسجيل‭ ‬بفضل‭ ‬السويسري‭ ‬دينيس‭ ‬زكريا‭ (‬84‭).‬

وكان‭ ‬لنس‭ ‬الطرف‭ ‬الأفضل‭ ‬خلال‭ ‬الشوطين،‭ ‬وصنع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬أصاب‭ ‬في‭ ‬إحداها‭ ‬القائم‭ ‬الأيسر‭ ‬بتسديدة‭ ‬أدريان‭ ‬توماسون‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتابعها‭ ‬ويسلي‭ ‬سعيد‭ ‬في‭ ‬العارضة‭ (‬31‭).‬

واعتقد‭ ‬الضيوف‭ ‬انهم‭ ‬سجلوا‭ ‬هدف‭ ‬السبق‭ ‬الذي‭ ‬حمل‭ ‬توقيع‭ ‬ريمي‭ ‬لابو‭ ‬لاسكاري‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬79،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الحكم‭ ‬ألغاه‭ ‬بعد‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬‮«‬في‭ ‬ايه‭ ‬آر‮»‬‭ ‬بداعي‭ ‬ارتكاب‭ ‬أحد‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬خطأ‭.‬

وأحرز‭ ‬زكريا‭ ‬هدف‭ ‬التقدم‭ ‬لموناكو‭ ‬بضربة‭ ‬رأسية‭ ‬إثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ (‬84‭)‬،‭ ‬وفيما‭ ‬كان‭ ‬فريقه‭ ‬متوجها‭ ‬نحو‭ ‬الفوز،‭ ‬وأدرك‭ ‬لنس‭ ‬التعادل‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬عبر‭ ‬فرانكوفسكي‭ (‬90+4‭).‬

ورفع‭ ‬الفريقان‭ ‬بهذا‭ ‬التعادل‭ ‬رصيديهما‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬حيث‭ ‬يتقاسمان‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬اذ‭ ‬يتعادلا‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬عاد‭ ‬نيس‭ ‬المنقوص‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬من‭ ‬ميدان‭ ‬أنجيه‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬عليه‭ ‬4-1‭. ‬وسجّل‭ ‬للضيوف‭ ‬البوروندي‭ ‬يوسف‭ ‬ندايشيمييه‭ (‬6‭) ‬والجزائري‭ ‬هشام‭ ‬بوداوي‭ (‬25‭) ‬والعاجي‭ ‬إيفان‭ ‬غيسان‭ (‬72‭ ‬و85‭)‬،‭ ‬ولأصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬الجزائري‭ ‬حمد‭ ‬العبدلي‭ (‬67‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭).‬

ورفع‭ ‬نيس‭ ‬المنقوص‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬الكندي‭ ‬مويز‭ ‬بومبيتو‭ (‬65‭) ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن،‭ ‬وبقي‭ ‬أنجيه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭. ‬

وفاز‭ ‬لوهافر‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬أوكسير‭ ‬3‭-‬1،‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬ليتقدم‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السابع،‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬لأوكسير‭ ‬الذي‭ ‬مني‭ ‬بخسارته‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬أمام‭ ‬نانت‭ ‬0‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬ليقبع‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭. ‬ورفع‭ ‬رينس‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬نقاط،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬رين‭ ‬عند‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الـ11‭.‬


MENAFN01092024000055011008ID1108624642

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث