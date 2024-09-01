لنس يعود بتعادل قاتل من موناكو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬فرض‭ ‬لنس‭ ‬تعادلا‭ ‬قاتلا‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬موناكو‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬مثيرة‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

وأدرك‭ ‬لنس‭ ‬التعادل‭ ‬عبر‭ ‬البولندي‭ ‬بسيمسواف‭ ‬فرانكوفسكي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬موناكو‭ ‬قد‭ ‬افتتح‭ ‬التسجيل‭ ‬بفضل‭ ‬السويسري‭ ‬دينيس‭ ‬زكريا‭ (‬84‭).‬

وكان‭ ‬لنس‭ ‬الطرف‭ ‬الأفضل‭ ‬خلال‭ ‬الشوطين،‭ ‬وصنع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬أصاب‭ ‬في‭ ‬إحداها‭ ‬القائم‭ ‬الأيسر‭ ‬بتسديدة‭ ‬أدريان‭ ‬توماسون‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتابعها‭ ‬ويسلي‭ ‬سعيد‭ ‬في‭ ‬العارضة‭ (‬31‭).‬

واعتقد‭ ‬الضيوف‭ ‬انهم‭ ‬سجلوا‭ ‬هدف‭ ‬السبق‭ ‬الذي‭ ‬حمل‭ ‬توقيع‭ ‬ريمي‭ ‬لابو‭ ‬لاسكاري‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬79،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الحكم‭ ‬ألغاه‭ ‬بعد‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬‮«‬في‭ ‬ايه‭ ‬آر‮»‬‭ ‬بداعي‭ ‬ارتكاب‭ ‬أحد‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬خطأ‭.‬

وأحرز‭ ‬زكريا‭ ‬هدف‭ ‬التقدم‭ ‬لموناكو‭ ‬بضربة‭ ‬رأسية‭ ‬إثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ (‬84‭)‬،‭ ‬وفيما‭ ‬كان‭ ‬فريقه‭ ‬متوجها‭ ‬نحو‭ ‬الفوز،‭ ‬وأدرك‭ ‬لنس‭ ‬التعادل‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬عبر‭ ‬فرانكوفسكي‭ (‬90+4‭).‬

ورفع‭ ‬الفريقان‭ ‬بهذا‭ ‬التعادل‭ ‬رصيديهما‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬حيث‭ ‬يتقاسمان‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬اذ‭ ‬يتعادلا‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬عاد‭ ‬نيس‭ ‬المنقوص‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬من‭ ‬ميدان‭ ‬أنجيه‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬عليه‭ ‬4-1‭. ‬وسجّل‭ ‬للضيوف‭ ‬البوروندي‭ ‬يوسف‭ ‬ندايشيمييه‭ (‬6‭) ‬والجزائري‭ ‬هشام‭ ‬بوداوي‭ (‬25‭) ‬والعاجي‭ ‬إيفان‭ ‬غيسان‭ (‬72‭ ‬و85‭)‬،‭ ‬ولأصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬الجزائري‭ ‬حمد‭ ‬العبدلي‭ (‬67‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭).‬

ورفع‭ ‬نيس‭ ‬المنقوص‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬الكندي‭ ‬مويز‭ ‬بومبيتو‭ (‬65‭) ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن،‭ ‬وبقي‭ ‬أنجيه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭. ‬

وفاز‭ ‬لوهافر‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬أوكسير‭ ‬3‭-‬1،‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬ليتقدم‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السابع،‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬لأوكسير‭ ‬الذي‭ ‬مني‭ ‬بخسارته‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬أمام‭ ‬نانت‭ ‬0‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬ليقبع‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭. ‬ورفع‭ ‬رينس‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬نقاط،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬رين‭ ‬عند‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الـ11‭.‬



