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ليفربول يقسو على يونايتد

9/1/2024 7:22:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬لقّن‭ ‬ليفربول‭ ‬درسا‭ ‬في‭ ‬فنون‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬لمضيفه‭ ‬ليفربول‭ ‬بفوزه‭ ‬عليه‭ ‬3-0‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬وبقي‭ ‬على‭ ‬المسافة‭ ‬ذاتها‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬ضمن‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭.‬

وفرض‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬نفسه‭ ‬نجما‭ ‬لقمة‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ (‬56‭)‬،‭ ‬وتمريره‭ ‬كرتي‭ ‬الهدفين‭ ‬الاول‭ ‬والثاني‭ ‬لزميله‭ ‬الكولومبي‭ ‬لويس‭ ‬دياس‭ (‬35‭ ‬و42‭).‬

ورفع‭ ‬ليفربول‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تهتز‭ ‬شباكه‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مبشرة‭ ‬جدا‭ ‬لحقبة‭ ‬الهولندي‭ ‬أرنه‭ ‬سلوت‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد،‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬المتصدر‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬3‭-‬1‭ ‬بثلاثية‭ ‬النروجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬السبت‭.‬

وخرج‭ ‬سلوت‭ ‬الذي‭ ‬خلف‭ ‬الألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬فائزا‭ ‬من‭ ‬مواجهته‭ ‬مع‭ ‬مواطنه‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬عامه‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬دكة‭ ‬المدربين‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬،‭ ‬مانحا‭ ‬فريقه‭ ‬أوّل‭ ‬فوز‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬اولد‭ ‬ترافورد‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬2021،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تقهقر‭ ‬يونايتد‭ ‬الذي‭ ‬مُني‭ ‬بخسارته‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬بعدما‭ ‬سقط‭ ‬أمام‭ ‬برايتون‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابقة‭ ‬للمركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬صعب‭ ‬على‭ ‬فولهام‭ ‬1‭-‬0‭ ‬افتتاحا‭.‬

وفي‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬ذاتها‭ ‬تغلّب‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يونايتد‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬توتنهام‭ ‬2‭-‬1‭ ‬بعد‭ ‬مواجهة‭ ‬مثيرة،‭ ‬رافع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬توتنهام‭ ‬عند‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬عاشرا،‭ ‬بينما‭ ‬تعادل‭ ‬تشلسي‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬1‭-‬1‭. ‬ورفع‭ ‬تشلسي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬نقطته‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الـ16‭.‬

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