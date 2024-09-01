ليفربول يقسو على يونايتد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (أ ف ب): لقّن ليفربول درسا في فنون كرة القدم لمضيفه ليفربول بفوزه عليه 3-0 يوم أمس الأحد وبقي على المسافة ذاتها بالعلامة الكاملة من مانشستر سيتي حامل اللقب، ضمن ختام المرحلة الثالثة من الدوري الإنكليزي.
وفرض المصري محمد صلاح نفسه نجما لقمة هذه المرحلة بتسجيله الهدف الثالث (56)، وتمريره كرتي الهدفين الاول والثاني لزميله الكولومبي لويس دياس (35 و42).
ورفع ليفربول رصيده إلى تسع نقاط بالعلامة الكاملة ومن دون أن تهتز شباكه في بداية مبشرة جدا لحقبة الهولندي أرنه سلوت مدربه الجديد، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر الفائز على مضيفه وست هام 3-1 بثلاثية النروجي إرلينغ هالاند في افتتاح المرحلة السبت.
وخرج سلوت الذي خلف الألماني يورغن كلوب فائزا من مواجهته مع مواطنه إريك تن هاغ الذي يخوض عامه الثالث على دكة المدربين مع «الشياطين الحمر»، مانحا فريقه أوّل فوز في ملعب «اولد ترافورد» منذ أكتوبر 2021، في حين تقهقر يونايتد الذي مُني بخسارته الثانية تواليا بعدما سقط أمام برايتون 1-2 في المرحلة السابقة للمركز الرابع عشر برصيد ثلاث نقاط من فوز صعب على فولهام 1-0 افتتاحا.
وفي مباريات الجولة ذاتها تغلّب نيوكاسل يونايتد على ضيفه توتنهام 2-1 بعد مواجهة مثيرة، رافع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد توتنهام عند أربع نقاط عاشرا، بينما تعادل تشلسي أمام ضيفه كريستال بالاس 1-1. ورفع تشلسي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الحادي عشر، فيما حقق كريستال بالاس نقطته الأولى هذا الموسم في المركز الـ16.
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