لانا يعلن قائمة سوريا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
دمشق – (أ ف ب): اختار المدرب الاسباني الجديد لمنتخب سوريا لكرة القدم خوسيه لانا قائمة من 23 لاعبا للمباراتين الوديتين الدوليتين المقررتين ضد موريشيوس والهند في مدينة حيدر آباد الهندية يومي 6 و9 سبتمبر على التوالي.
وضمت القائمة 23 لاعبا، بينهم 19 محترفا في أندية آسيوية وأوروبية ومن أمريكا اللاتينية وهم أحمد مدنية واستييبان خليل والياس هدايا وثائر كروما وايمليانو عقود وأيهم أوسو وعمرو ميداني وأحمد فقأ وخالد كردغلي ومحمد مرمور ومحمد عثمان والمار إبراهيم وتوج شمعون وداليهو ابراندست وعلاء الدالي ومحمد الحلاق ومصطفى عبد اللطيف ومحمود مواس وبابلو صباغ.
وضمت تشكيلة لانا الأولى أربعة محليين أيضا وهم علي الرينة ومؤيد عجان ومحمود الأسود ومؤيد خولي.
وكان الاتحاد السوري لكرة القدم تعاقد مؤخرا مع المدرب الاسباني في عقد يمتد لثلاث سنوات خلفا للأرجنتيني هكتور كوبر.
وخلال تقديمه الأربعاء، وعد لانا بـ«تغيير صورة الفريق نحو الأفضل»، مشيرا إلى أن تشكيلة «نسور قاسيون» الجديدة «ستُبنى على اللاعب الأفضل القادر على تمثيل المنتخب بالشكل الأمثل لذلك سنبحث بدقة عن هذا اللاعب سواء المحلي أم المحترف (في الخارج)».
ووعد ابن الـ49 عاما الجمهور السوري بالعمل الجاد، قائلا «أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية وسأعمل على اكتشاف المواهب من مختلف الأعمار خلال حقبتي التدريبية». وفشل المنتخب السوري بالتأهّل إلى الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 عقب الخسارة أمام اليابان 0-5 في الجولة الأخيرة بقيادة كوبر.
وفشلت سوريا في حسم تأهّل مباشر إلى نهائيات كأس آسيا 2027، وذلك بعدما أزاحتها كوريا الشمالية عن وصافة المجموعة الثانية، ما يعني أنها ستخوض تصفيات البطولة الآسيوية التي تنطلق في 25 مارس 2025. وأكد لانا أن كأس آسيا 2027 «هي الامتحان الأهم للمنتخب وهوية اللاعبين تحددها أرض الملعب وسيكون للمباريات الودية دور مبدئي».
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