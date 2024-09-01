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لانا يعلن قائمة سوريا

9/1/2024 7:22:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دمشق‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اختار‭ ‬المدرب‭ ‬الاسباني‭ ‬الجديد‭ ‬لمنتخب‭ ‬سوريا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬خوسيه‭ ‬لانا‭ ‬قائمة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬لاعبا‭ ‬للمباراتين‭ ‬الوديتين‭ ‬الدوليتين‭ ‬المقررتين‭ ‬ضد‭ ‬موريشيوس‭ ‬والهند‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حيدر‭ ‬آباد‭ ‬الهندية‭ ‬يومي‭ ‬6‭ ‬و9‭ ‬سبتمبر‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وضمت‭ ‬القائمة‭ ‬23‭ ‬لاعبا،‭ ‬بينهم‭ ‬19‭ ‬محترفا‭ ‬في‭ ‬أندية‭ ‬آسيوية‭ ‬وأوروبية‭ ‬ومن‭ ‬أمريكا‭ ‬اللاتينية‭ ‬وهم‭ ‬أحمد‭ ‬مدنية‭ ‬واستييبان‭ ‬خليل‭ ‬والياس‭ ‬هدايا‭ ‬وثائر‭ ‬كروما‭ ‬وايمليانو‭ ‬عقود‭ ‬وأيهم‭ ‬أوسو‭ ‬وعمرو‭ ‬ميداني‭ ‬وأحمد‭ ‬فقأ‭ ‬وخالد‭ ‬كردغلي‭ ‬ومحمد‭ ‬مرمور‭ ‬ومحمد‭ ‬عثمان‭ ‬والمار‭ ‬إبراهيم‭ ‬وتوج‭ ‬شمعون‭ ‬وداليهو‭ ‬ابراندست‭ ‬وعلاء‭ ‬الدالي‭ ‬ومحمد‭ ‬الحلاق‭ ‬ومصطفى‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬ومحمود‭ ‬مواس‭ ‬وبابلو‭ ‬صباغ‭.‬

وضمت‭ ‬تشكيلة‭ ‬لانا‭ ‬الأولى‭ ‬أربعة‭ ‬محليين‭ ‬أيضا‭ ‬وهم‭ ‬علي‭ ‬الرينة‭ ‬ومؤيد‭ ‬عجان‭ ‬ومحمود‭ ‬الأسود‭ ‬ومؤيد‭ ‬خولي‭. ‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تعاقد‭ ‬مؤخرا‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬الاسباني‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬يمتد‭ ‬لثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬خلفا‭ ‬للأرجنتيني‭ ‬هكتور‭ ‬كوبر‭.‬

وخلال‭ ‬تقديمه‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وعد‭ ‬لانا‭ ‬بـ«تغيير‭ ‬صورة‭ ‬الفريق‭ ‬نحو‭ ‬الأفضل‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تشكيلة‭ ‬‮«‬نسور‭ ‬قاسيون‮»‬‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬ستُبنى‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الأفضل‭ ‬القادر‭ ‬على‭ ‬تمثيل‭ ‬المنتخب‭ ‬بالشكل‭ ‬الأمثل‭ ‬لذلك‭ ‬سنبحث‭ ‬بدقة‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬اللاعب‭ ‬سواء‭ ‬المحلي‭ ‬أم‭ ‬المحترف‭ (‬في‭ ‬الخارج‭)‬‮»‬‭.‬

ووعد‭ ‬ابن‭ ‬الـ49‭ ‬عاما‭ ‬الجمهور‭ ‬السوري‭ ‬بالعمل‭ ‬الجاد،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬المسؤولية‭ ‬وسأعمل‭ ‬على‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأعمار‭ ‬خلال‭ ‬حقبتي‭ ‬التدريبية‮»‬‭. ‬وفشل‭ ‬المنتخب‭ ‬السوري‭ ‬بالتأهّل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬الحاسم‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬عقب‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ ‬0‭-‬5‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بقيادة‭ ‬كوبر‭.‬

وفشلت‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬حسم‭ ‬تأهّل‭ ‬مباشر‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬أزاحتها‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬عن‭ ‬وصافة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أنها‭ ‬ستخوض‭ ‬تصفيات‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬مارس‭ ‬2025‭. ‬وأكد‭ ‬لانا‭ ‬أن‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭ ‬‮«‬هي‭ ‬الامتحان‭ ‬الأهم‭ ‬للمنتخب‭ ‬وهوية‭ ‬اللاعبين‭ ‬تحددها‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬وسيكون‭ ‬للمباريات‭ ‬الودية‭ ‬دور‭ ‬مبدئي‮»‬‭.‬

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