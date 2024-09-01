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وفاة الدولي العاجي سول بامبا

9/1/2024 7:22:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توفي‭ ‬المدافع‭ ‬الدولي‭ ‬العاجي‭ ‬السابق‭ ‬سول‭ ‬بامبا‭ ‬الذي‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬السرطان‭ ‬لاستئناف‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬عن‭ ‬39‭ ‬عاما،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬أنديته‭ ‬السابقة‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭.‬

وأعرب‭ ‬ليدز‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنكليزي‭ ‬عن‭ ‬‮«‬حزننا‭ ‬الشديد‭ ‬لعلمنا‭ ‬بوفاة‭ ‬القائد‭ ‬السابق‭ ‬سول‭ ‬بامبا‭ ‬عن‭ ‬39‭ ‬عاما‮»‬‭.‬

وشعر‭ ‬بامبا‭ ‬بالإعياء‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬خلال‭ ‬أداء‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لنادي‭ ‬أضنة‭ ‬سبور‭ ‬التركي‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭: ‬‮«‬تم‭ ‬نقل‭ ‬مديرنا‭ ‬الفني‭ ‬سليمان‭ ‬بامبا‭ ‬الذي‭ ‬مرض‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬نادي‭ ‬مانيسا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬مانيسا‭ ‬جلال‭ ‬بايار‭ ‬الجامعي‭ ‬وخسر‭ ‬للأسف‭ ‬معركته‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحياة‭ ‬هناك‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬تعازينا‭ ‬لعائلته‭ ‬ومجتمعنا‮»‬‭.‬

تم‭ ‬تشخيص‭ ‬إصابة‭ ‬بامبا‭ ‬بسرطان‭ ‬الغدد‭ ‬الليمفاوية‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬أثناء‭ ‬وجوده‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬كارديف‭ ‬سيتي‭ ‬الويلزي،‭ ‬لكن‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬شفائه‭ ‬من‭ ‬المرض‭ ‬بعد‭ ‬خضوعه‭ ‬للعلاج‭ ‬الكيميائي،‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬له‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬اللعب‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬ومن‭ ‬بعده‭ ‬ميدلزبره‭ ‬الإنكليزي‭ ‬حيث‭ ‬اعتزل‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬ولعب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬مرة‭ ‬مع‭ ‬كارديف‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬بحزن‭ ‬عميق،‭ ‬علمنا‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬بوفاة‭ ‬أسطورة‭ ‬النادي،‭ ‬سول‭ ‬بامبا‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬كلاعب‭ ‬ومدرب،‭ ‬ليس‭ ‬بالإمكان‭ ‬قياس‭ ‬تأثير‭ ‬سول‭ ‬على‭ ‬نادينا‭. ‬كان‭ ‬بطلا‭ ‬لنا‭ ‬جميعا،‭ ‬قائدا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬غرفة‭ ‬ملابس‭ ‬ورجلا‭ ‬نبيلا‭ ‬حقا‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬أفكارنا‭ ‬مع‭ ‬أصدقائه‭ ‬وعائلته‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬كان‭ ‬محظوظا‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬الكفاية‭ ‬لمعرفة‭ ‬وحب‭ ‬سول‮»‬‭.‬

ودافع‭ ‬بامبا‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬المنتخب‭ ‬العاجي‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬2008‭ ‬وخاض‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬2012‭ ‬و46‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬بالمجمل‭.‬



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