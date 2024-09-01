وفاة الدولي العاجي سول بامبا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن – (أ ف ب): توفي المدافع الدولي العاجي السابق سول بامبا الذي تغلب على السرطان لاستئناف مسيرته في ملاعب كرة القدم، عن 39 عاما، وفق ما أعلنت أنديته السابقة ليل السبت.
وأعرب ليدز يونايتد الإنكليزي عن «حزننا الشديد لعلمنا بوفاة القائد السابق سول بامبا عن 39 عاما».
وشعر بامبا بالإعياء يوم الجمعة خلال أداء عمله في الجهاز الفني لنادي أضنة سبور التركي الذي قال في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي: «تم نقل مديرنا الفني سليمان بامبا الذي مرض قبل المباراة ضد نادي مانيسا لكرة القدم أمس إلى مستشفى مانيسا جلال بايار الجامعي وخسر للأسف معركته من أجل الحياة هناك».
وتابع: «تعازينا لعائلته ومجتمعنا».
تم تشخيص إصابة بامبا بسرطان الغدد الليمفاوية عام 2021 أثناء وجوده مع نادي كارديف سيتي الويلزي، لكن تم إعلان شفائه من المرض بعد خضوعه للعلاج الكيميائي، ما سمح له بالعودة إلى اللعب مع الفريق ومن بعده ميدلزبره الإنكليزي حيث اعتزل عام 2022. ولعب أكثر من 100 مرة مع كارديف الذي قال في حسابه على موقع «إكس»: «بحزن عميق، علمنا هذا المساء بوفاة أسطورة النادي، سول بامبا»، مضيفا: «كلاعب ومدرب، ليس بالإمكان قياس تأثير سول على نادينا. كان بطلا لنا جميعا، قائدا في كل غرفة ملابس ورجلا نبيلا حقا».
وتابع: «أفكارنا مع أصدقائه وعائلته وكل من كان محظوظا بما فيه الكفاية لمعرفة وحب سول».
ودافع بامبا عن ألوان المنتخب العاجي في أولمبياد 2008 وخاض كأس الأمم الإفريقية 2012 و46 مباراة دولية بالمجمل.
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