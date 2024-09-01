فونسيكا ينفي وجود خلافات مع لياو وهيرنانديز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
روما - (د ب أ): نفى باولو فونسيكا المدير الفني لميلان حدوث توتر مع لاعبيه رافاييل لياو وثيو هيرنانديز، بعدما بدا أنهما تجاهلاه بعد فترة قصيرة من مشاركتهما من على مقاعد البدلاء خلال التعادل مع لاتسيو 2/2 في الدوري الإيطالي. وشارك الثنائي من على مقاعد البدلاء وأسهما في حصد نقطة التعادل أمام لاتسيو، بعد قرار فونسيكا باستبعادهما من التشكيل الأساسي.
وتقدم ميلان في الدقيقة الثامنة عن طريق ستراتشا بافلوفيتش، لكن لاتسيو نجح في تسجيل هدفين في أربع دقائق فقط.
لكن ميلان نجح في إدراك التعادل عن طريق البديل رافائيل لياو في الدقيقة 72.
ورفع ميلان رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع عشر، فيما رفع لاتسيو رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثامن.
وقال فونسيكا لمنصة «دازن»: «الوضع مع ثيو ولياو، لا يوجد مشاكل، وأعتقد أن ثيو أوضح الأمر بالفعل».
وأضاف: «لسنا في حاجة إلى إثارة أي مشاكل، هذا الأسبوع تحدثت مع اللاعبين وقد تقبلا قراري، لا يوجد مشاكل، كنت أركز على المباراة ولم ألحظ عدم وجودهما».
وبعد المباراة قال هيرنانديز: «كنا قد شاركنا قبل دقيقتين فقط ولم نكن في حاجة إلى استراحة شرب المياه».
وأضاف: «لا يوجد شيء ضد الفريق والمدرب، الناس تتحدث، تقول أشياء ليست صحيحة، رافا وأنا مع الفريق دائما من أجل المساعدة، وهذا هو الشيء المهم».
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