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فونسيكا ينفي وجود خلافات مع لياو وهيرنانديز

9/1/2024 7:22:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬نفى‭ ‬باولو‭ ‬فونسيكا‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لميلان‭ ‬حدوث‭ ‬توتر‭ ‬مع‭ ‬لاعبيه‭ ‬رافاييل‭ ‬لياو‭ ‬وثيو‭ ‬هيرنانديز،‭ ‬بعدما‭ ‬بدا‭ ‬أنهما‭ ‬تجاهلاه‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة‭ ‬من‭ ‬مشاركتهما‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬خلال‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬لاتسيو‭ ‬2‭/‬2‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭. ‬وشارك‭ ‬الثنائي‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬وأسهما‭ ‬في‭ ‬حصد‭ ‬نقطة‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬لاتسيو،‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬فونسيكا‭ ‬باستبعادهما‭ ‬من‭ ‬التشكيل‭ ‬الأساسي‭.‬

وتقدم‭ ‬ميلان‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثامنة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ستراتشا‭ ‬بافلوفيتش،‭ ‬لكن‭ ‬لاتسيو‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭.‬

لكن‭ ‬ميلان‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬إدراك‭ ‬التعادل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البديل‭ ‬رافائيل‭ ‬لياو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬72‭.‬

ورفع‭ ‬ميلان‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬نقطتين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر،‭ ‬فيما‭ ‬رفع‭ ‬لاتسيو‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭.‬

وقال‭ ‬فونسيكا‭ ‬لمنصة‭ ‬‮«‬دازن‮»‬‭: ‬‮«‬الوضع‭ ‬مع‭ ‬ثيو‭ ‬ولياو،‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مشاكل،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬ثيو‭ ‬أوضح‭ ‬الأمر‭ ‬بالفعل‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لسنا‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬إثارة‭ ‬أي‭ ‬مشاكل،‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬تحدثت‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬وقد‭ ‬تقبلا‭ ‬قراري،‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مشاكل،‭ ‬كنت‭ ‬أركز‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬ولم‭ ‬ألحظ‭ ‬عدم‭ ‬وجودهما‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬المباراة‭ ‬قال‭ ‬هيرنانديز‭: ‬‮«‬كنا‭ ‬قد‭ ‬شاركنا‭ ‬قبل‭ ‬دقيقتين‭ ‬فقط‭ ‬ولم‭ ‬نكن‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬استراحة‭ ‬شرب‭ ‬المياه‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬شيء‭ ‬ضد‭ ‬الفريق‭ ‬والمدرب،‭ ‬الناس‭ ‬تتحدث،‭ ‬تقول‭ ‬أشياء‭ ‬ليست‭ ‬صحيحة،‭ ‬رافا‭ ‬وأنا‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬دائما‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المساعدة،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الشيء‭ ‬المهم‮»‬‭.‬


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