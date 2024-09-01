فرحة لتأهل نادي أبوظبي بدوري أبطال آسيا للسيدات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض - (د ب أ): اعتبرت فاطمة الحوسني قائدة نادي أبو ظبي الإماراتي لكرة القدم أن الأداء الجماعي كان سبب التأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للسيدات.
وفاز أبوظبي على النصر السعودي بهدف دون رد على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في الدور التمهيدي للبطولة القارية.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم نجح أبوظبي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 68 بواسطة ريكا بودل.
وأكمل النصر المباراة بعشر لاعبات عقب طرد المهاجمة كلارا لوفانجا في الدقيقة 75 نتيجة حصولها على الإنذار الثاني. وتصدر أبوظبي ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط للنصر، وثلاث نقاط ليونج ايلفانتس من لاوس في حين بقي رصيد مياوادي من ميانمار خاليا من النقاط.
وفي دور المجموعات يلعب أبوظبي في المجموعة الأولى التي تضم أيضا ووهان جيانجدا الصيني واينشيون ريد اينجلز الكوري وصباح الماليزي.
وقالت الحوسني بعد المباراة «كان فريقنا ممتازا ولعب بروح وقوة، وأدى بشكل خيالي لنحقق الفوز بعد روح قتالية عالية».
وأضافت «قوتنا كانت من خلال اللاعبات، حيث أن جميع اللاعبات كان لهن دور على أرض الملعب، وجاء الفوز بسبب الأداء الجماعي».
ونقل الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي عن سارة حسنين مدربة نادي أبوظبي، قولها «أشعر بسعادة كبيرة ولا أستطيع وصف مشاعري، أشكر جميع اللاعبات اللواتي لعبن بجدية وروح وعزيمة، وهذا هو الأساس في كرة القدم، حيث أن من يريد الفوز يجب أن يقوم بالتضحية».
وأضافت «أشكر كل من ساهم في هذا التأهل، وأبارك للإمارات بتأهل الفريق إلى دوري أبطال آسيا».
وأوضحت «الآن يجب على اللاعبات أن يفرحن بدخولهن لأول مرة في دوري أبطال آسيا، والقادم سيكون أفضل، حيث نريد أن نثبت أن لاعبات أبوظبي قادرات على خوض التحدي».
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