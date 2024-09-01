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فرحة لتأهل نادي أبوظبي بدوري أبطال آسيا للسيدات

9/1/2024 7:22:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬اعتبرت‭ ‬فاطمة‭ ‬الحوسني‭ ‬قائدة‭ ‬نادي‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬الإماراتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أن‭ ‬الأداء‭ ‬الجماعي‭ ‬كان‭ ‬سبب‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للسيدات‭.‬

وفاز‭ ‬أبوظبي‭ ‬على‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ ‬جامعة‭ ‬الملك‭ ‬سعود‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬للبطولة‭ ‬القارية‭.‬

وانتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي،‭ ‬ثم‭ ‬نجح‭ ‬أبوظبي‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬68‭ ‬بواسطة‭ ‬ريكا‭ ‬بودل‭.‬

وأكمل‭ ‬النصر‭ ‬المباراة‭ ‬بعشر‭ ‬لاعبات‭ ‬عقب‭ ‬طرد‭ ‬المهاجمة‭ ‬كلارا‭ ‬لوفانجا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬75‭ ‬نتيجة‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬الإنذار‭ ‬الثاني‭. ‬وتصدر‭ ‬أبوظبي‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات،‭ ‬مقابل‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬للنصر،‭ ‬وثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬ليونج‭ ‬ايلفانتس‭ ‬من‭ ‬لاوس‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬بقي‭ ‬رصيد‭ ‬مياوادي‭ ‬من‭ ‬ميانمار‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬النقاط‭.‬

وفي‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬يلعب‭ ‬أبوظبي‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أيضا‭ ‬ووهان‭ ‬جيانجدا‭ ‬الصيني‭ ‬واينشيون‭ ‬ريد‭ ‬اينجلز‭ ‬الكوري‭ ‬وصباح‭ ‬الماليزي‭.‬

وقالت‭ ‬الحوسني‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬كان‭ ‬فريقنا‭ ‬ممتازا‭ ‬ولعب‭ ‬بروح‭ ‬وقوة،‭ ‬وأدى‭ ‬بشكل‭ ‬خيالي‭ ‬لنحقق‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ ‬روح‭ ‬قتالية‭ ‬عالية‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬قوتنا‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اللاعبات،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبات‭ ‬كان‭ ‬لهن‭ ‬دور‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬وجاء‭ ‬الفوز‭ ‬بسبب‭ ‬الأداء‭ ‬الجماعي‮»‬‭.‬

ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لاتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الآسيوي‭ ‬عن‭ ‬سارة‭ ‬حسنين‭ ‬مدربة‭ ‬نادي‭ ‬أبوظبي،‭ ‬قولها‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬بسعادة‭ ‬كبيرة‭ ‬ولا‭ ‬أستطيع‭ ‬وصف‭ ‬مشاعري،‭ ‬أشكر‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبات‭ ‬اللواتي‭ ‬لعبن‭ ‬بجدية‭ ‬وروح‭ ‬وعزيمة،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يريد‭ ‬الفوز‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بالتضحية‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬أشكر‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التأهل،‭ ‬وأبارك‭ ‬للإمارات‭ ‬بتأهل‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬‮«‬الآن‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬اللاعبات‭ ‬أن‭ ‬يفرحن‭ ‬بدخولهن‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا،‭ ‬والقادم‭ ‬سيكون‭ ‬أفضل،‭ ‬حيث‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نثبت‭ ‬أن‭ ‬لاعبات‭ ‬أبوظبي‭ ‬قادرات‭ ‬على‭ ‬خوض‭ ‬التحدي‮»‬‭.‬


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