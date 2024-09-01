انتصار كاسح للبرازيل في مونديال السيدات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بوجوتا‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬اكتسح‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬نظيره‭ ‬منتخب‭ ‬فيجي‭ ‬9‭ /‬صفر‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مشوار‭ ‬المنتخبين‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‭.‬

وفي‭ ‬مباريات‭ ‬أخرى‭ ‬تعادلت‭ ‬الكاميرون‭ ‬مع‭ ‬المكسيك‭ ‬2‭/‬2‭ ‬وفرنسا‭ ‬مع‭ ‬كندا‭ ‬3‭/‬3‭ ‬وفازت‭ ‬كولومبيا‭ ‬على‭ ‬أستراليا‭ ‬2‭/‬صفر‭.‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬أتاناسيو‭ ‬جيراردوت‭ ‬في‭ ‬ميديلين،‭ ‬سيطر‭ ‬منتخب‭ ‬البرازيل‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعه‭ ‬مع‭ ‬فيجي‭ ‬التي‭ ‬تأهلت‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخهال‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات

تحت‭ ‬20‭ ‬عاما‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬تعادلت‭ ‬فرنسا‭ ‬مع‭ ‬كندا‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬لمثلها‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬فازت‭ ‬كولومبيا‭ ‬صاحبة‭ ‬الأرض‭ ‬على‭ ‬أستراليا‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬يوناريا‭ ‬لوبيز‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬52‭ ‬وليندا‭ ‬كايسيدو‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبة‭ ‬شابة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬وصاحبة‭ ‬أفضل‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬2023،‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬76‭. ‬وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬تعادلت‭ ‬الكاميرون‭ ‬مع‭ ‬المكسيك‭ ‬بهدفين‭ ‬لمثلهما‭.‬

تقدمت‭ ‬المكسيك‭ ‬بهدف‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬عبر‭ ‬باولا‭ ‬جارسيا‭ ‬ثم‭ ‬أضافت‭ ‬مونتسيرات‭ ‬سالديفار‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬40‭ ‬لكن‭ ‬ناعموي‭ ‬إيتو‭ ‬تقمصت‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬وردت‭ ‬بهدفين‭ ‬للفريق‭ ‬الكاميروني‭.‬