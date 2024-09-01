انتصار كاسح للبرازيل في مونديال السيدات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بوجوتا - (د ب أ): اكتسح المنتخب البرازيلي نظيره منتخب فيجي 9 /صفر فجر أمس الأحد في افتتاح مشوار المنتخبين بالمجموعة الثانية في كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما في كولومبيا.
وفي مباريات أخرى تعادلت الكاميرون مع المكسيك 2/2 وفرنسا مع كندا 3/3 وفازت كولومبيا على أستراليا 2/صفر.
وعلى ملعب أتاناسيو جيراردوت في ميديلين، سيطر منتخب البرازيل بشكل كامل على مجريات اللقاء الذي جمعه مع فيجي التي تأهلت لأول مرة في تاريخهال كأس العالم للسيدات
تحت 20 عاما.
وفي مباراة أخرى بالمجموعة الثانية، تعادلت فرنسا مع كندا بثلاثة أهداف لمثلها.
وفي المجموعة الأولى، فازت كولومبيا صاحبة الأرض على أستراليا بهدفين دون رد عن طريق يوناريا لوبيز في الدقيقة 52 وليندا كايسيدو أفضل لاعبة شابة في العالم لعام 2023، وصاحبة أفضل هدف في كأس العالم للسيدات 2023، الهدف الثاني في الدقيقة 76. وفي مباراة أخرى بالمجموعة الأولى تعادلت الكاميرون مع المكسيك بهدفين لمثلهما.
تقدمت المكسيك بهدف بعد مضي ثلاث دقائق فقط من البداية عبر باولا جارسيا ثم أضافت مونتسيرات سالديفار الهدف الثاني في الدقيقة 40 لكن ناعموي إيتو تقمصت دور البطولة وردت بهدفين للفريق الكاميروني.
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