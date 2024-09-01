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متعب الحربي ينتقل إلى الهلال

9/1/2024 7:22:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬غير‭ ‬الربحية‭ ‬لنادي‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬نافل،‭ ‬أمس‭ ‬الاحد،‭ ‬تكفل‭ ‬الأمير‭ ‬الوليد‭ ‬بن‭ ‬طلال،‭ ‬بقيمة‭ ‬صفقة‭ ‬انتقال‭ ‬متعب‭ ‬الحربي،‭ ‬لاعب‭ ‬الشباب،‭ ‬إلى‭ ‬الزعيم‭ ‬مقابل‭ ‬130‭ ‬مليون‭ ‬ريال‭.‬

وأعلن‭ ‬نادي‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬تعاقده‭ ‬رسميا‭ ‬مع‭ ‬متعب‭ ‬الحربي،‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭.‬

ونشر‭ ‬الهلال‭ ‬صورة‭ ‬لـ‭ ‬متعب‭ ‬الحربي‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬معلقا‭ ‬عليها‭: ‬‮«‬نام‭...‬صحي‭ ‬هلالي،‭ ‬متعب‭ ‬الحربي‭ ‬هلالي‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬الهلال‭: ‬‮«‬أتم‭ ‬نادي‭ ‬الهلال‭ ‬إجراءات‭ ‬التوقيع‭ ‬من‭ ‬متعب‭ ‬الحربي‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬يرتدي‭ ‬متعب‭ ‬الحربي‭ ‬بموجب‭ ‬العقد‭ ‬قميص‭ ‬الهلال‭ ‬لمدة‭ ‬خمسة‭ ‬مواسم‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬‮«‬قدم‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الهلال‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للأمير‭ ‬الوليد‭ ‬بن‭ ‬طلال‭ ‬نظير‭ ‬تكلفه‭ ‬بكامل‭ ‬قيمة‭ ‬شراء‭ ‬العقد‮»‬‭.‬

ووفقا‭ ‬لتقارير‭ ‬صحفية‭ ‬فإن‭ ‬صفقة‭ ‬متعب‭ ‬الحربي‭ ‬كلفت‭ ‬الزعيم‭ ‬130‭ ‬مليون‭ ‬ريال‭ ‬حيث‭ ‬ستشمل‭ ‬أيضا‭ ‬إعارة‭ ‬اللاعب‭ ‬مصعب‭ ‬الجوير‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬الشباب،‭ ‬لتصبح‭ ‬أغلى‭ ‬صفقة‭ ‬محلية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭.‬

وكان‭ ‬متعب‭ ‬الحربي‭ ‬مثار‭ ‬اهتمام‭ ‬عدة‭ ‬أندية‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬أبرزهم‭ ‬النصر‭ ‬والهلال‭ ‬حتى‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭.‬

وأفادت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الرياضية‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬النصر‭ ‬عرض‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬80‭ ‬مليون‭ ‬ريال‭ ‬وأليكس‭ ‬تيليس‭ ‬مقابل‭ ‬ضم‭ ‬متعب‭ ‬الحربي‭.‬

لكن‭ ‬الهلال‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬حسم‭ ‬معركة‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬متعب‭ ‬الحربي‭ ‬لصالحه،‭ ‬ولم‭ ‬يكشف‭ ‬الزعيم‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬الصفقة‭ ‬بعد‭.‬

وتنتهي‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين،‭ ‬علما‭ ‬بأن
الهلال‭ ‬تعاقد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬مع‭ ‬لاعب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬جواو‭ ‬كانسيلو‮
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