متعب الحربي ينتقل إلى الهلال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض - (د ب أ): أعلن رئيس المؤسسة غير الربحية لنادي الهلال السعودي فهد بن نافل، أمس الاحد، تكفل الأمير الوليد بن طلال، بقيمة صفقة انتقال متعب الحربي، لاعب الشباب، إلى الزعيم مقابل 130 مليون ريال.
وأعلن نادي الهلال السعودي، أمس الأحد، تعاقده رسميا مع متعب الحربي، قادما من الشباب في فترة الانتقالات الصيفية.
ونشر الهلال صورة لـ متعب الحربي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» معلقا عليها: «نام...صحي هلالي، متعب الحربي هلالي».
وأوضح الهلال: «أتم نادي الهلال إجراءات التوقيع من متعب الحربي قادما من نادي الشباب».
وأضاف «يرتدي متعب الحربي بموجب العقد قميص الهلال لمدة خمسة مواسم».
وأشار «قدم مجلس إدارة نادي الهلال الشكر والتقدير للأمير الوليد بن طلال نظير تكلفه بكامل قيمة شراء العقد».
ووفقا لتقارير صحفية فإن صفقة متعب الحربي كلفت الزعيم 130 مليون ريال حيث ستشمل أيضا إعارة اللاعب مصعب الجوير إلى نادي الشباب، لتصبح أغلى صفقة محلية في تاريخ الدوري السعودي.
وكان متعب الحربي مثار اهتمام عدة أندية من كبار الدوري السعودي أبرزهم النصر والهلال حتى اللحظات الأخيرة.
وأفادت صحيفة «الرياضية»، أن النصر عرض على الشباب 80 مليون ريال وأليكس تيليس مقابل ضم متعب الحربي.
لكن الهلال نجح في حسم معركة التعاقد مع متعب الحربي لصالحه، ولم يكشف الزعيم عن تفاصيل الصفقة بعد.
وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في السعودية اليوم الإثنين، علما بأن
الهلال تعاقد في وقت سابق مع لاعب مانشستر سيتي جواو كانسيلو
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