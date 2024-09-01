فوز أول لمارك ماركيس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

آراغون،‭ ‬إسبانيا‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عاد‭ ‬الدراج‭ ‬الإسباني‭ ‬مارك‭ ‬ماركيس،‭ ‬الفائز‭ ‬باللقب‭ ‬العالمي‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬بين‭ ‬2013‭ ‬و2019،‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬2021،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬أنهى‭ ‬جائزة‭ ‬آراغون‭ ‬الإسبانية‭ ‬الكبرى،‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬فئة‭ ‬موتو‭ ‬جي‭ ‬بي،‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭.‬

وأكمل‭ ‬دراج‭ ‬فريق‭ ‬دوكاتي‭ ‬ساتيلايت‭ ‬غريزيني‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬رائعة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬السبت‭ ‬أيضا‭ ‬بسباق‭ ‬السرعة‭ ‬‮«‬سبرينت‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحرز‭ ‬ابن‭ ‬الـ31‭ ‬عاما‭ ‬الأحد‭ ‬سباقه‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬جائزة‭ ‬إيميليا‭ ‬رومانيا‭ ‬الإيطالية‭ ‬قبل‭ ‬1043‭ ‬يوما،‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬24‭ ‬أكتوبر‭ ‬2021،‭ ‬والستين‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬تأثرت‭ ‬سلبا‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬خيريس‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

وأنهى‭ ‬ماركيس‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬بدأه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬بفارق‭ ‬قرابة‭ ‬5‭ ‬ثوان‭ ‬عن‭ ‬مواطنه‭ ‬خورخي‭ ‬مارتين‭ (‬بريما‭ ‬براماك‭ ‬ريسينغ‭) ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬ثانيا‭ ‬واستعاد‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬الإيطالي‭ ‬فرانتشيسكو‭ ‬بانيايا‭ (‬دوكاتي‭ ‬لينوفو‭) ‬الذي‭ ‬انسحب‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬قبل‭ ‬5‭ ‬لفات‭ ‬على‭ ‬النهاية‭ ‬بعد‭ ‬حادث‭ ‬مع‭ ‬الإسباني‭ ‬الآخر‭ ‬أليكس‭ ‬ماركيس،‭ ‬شقيق‭ ‬مارك‭.‬

واحتفالا‭ ‬بفوزه‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام،‭ ‬قام‭ ‬ماركيس‭ ‬بلفة‭ ‬شرفية‭ ‬حول‭ ‬الحلبة‭ ‬وسط‭ ‬تشجيع‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬الإسبانية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينزل‭ ‬عن‭ ‬دراجته‭ ‬لتقبيل‭ ‬الأرض‭ ‬ثم‭ ‬الرقص‭ ‬سعادة‭ ‬بهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬سباق‭ ‬رائع‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قال،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬من‭ ‬المذهل‭ ‬أن‭ ‬تفوز‭ ‬أمام‭ ‬جماهيرك‭. ‬نتيجة‭ ‬كل‭ ‬السرعة‭ ‬التي‭ ‬تمتعنا‭ ‬بها،‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬اللفات‭ ‬العشر‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وعلق‭ ‬مارتين‭ ‬على‭ ‬فوز‭ ‬مواطنه،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مارك‭. ‬سعيد‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬أجله‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬طويلة‭ (‬من‭ ‬دون‭ ‬فوز‭)‬‮»‬‭.‬