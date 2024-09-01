فوز أول لمارك ماركيس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
آراغون، إسبانيا – (أ ف ب): عاد الدراج الإسباني مارك ماركيس، الفائز باللقب العالمي ست مرات بين 2013 و2019، إلى الدرجة الأولى من منصة التتويج لأول مرة منذ أكتوبر 2021، وذلك بعدما أنهى جائزة آراغون الإسبانية الكبرى، الجولة الثانية عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي، في الصدارة.
وأكمل دراج فريق دوكاتي ساتيلايت غريزيني عطلة نهاية أسبوع رائعة، وذلك بعد فوزه السبت أيضا بسباق السرعة «سبرينت»، قبل أن يحرز ابن الـ31 عاما الأحد سباقه الأول منذ جائزة إيميليا رومانيا الإيطالية قبل 1043 يوما، وتحديدا منذ 24 أكتوبر 2021، والستين في مسيرة تأثرت سلبا بسبب إصابة تعرض لها على حلبة خيريس عام 2020.
وأنهى ماركيس السباق من حيث بدأه في المركز الأول، بفارق قرابة 5 ثوان عن مواطنه خورخي مارتين (بريما براماك ريسينغ) الذي حل ثانيا واستعاد صدارة الترتيب العام من بطل العالم الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي لينوفو) الذي انسحب من السباق قبل 5 لفات على النهاية بعد حادث مع الإسباني الآخر أليكس ماركيس، شقيق مارك.
واحتفالا بفوزه الأول منذ أكثر من ثلاثة أعوام، قام ماركيس بلفة شرفية حول الحلبة وسط تشجيع كبير من الجماهير الإسبانية، قبل أن ينزل عن دراجته لتقبيل الأرض ثم الرقص سعادة بهذا الانتصار بعد «سباق رائع»، وفق ما قال، مضيفا «من المذهل أن تفوز أمام جماهيرك. نتيجة كل السرعة التي تمتعنا بها، كان من الصعب المحافظة على التركيز في اللفات العشر الأخيرة».
وعلق مارتين على فوز مواطنه، قائلا «أنا سعيد جدا من أجل مارك. سعيد جدا من أجله بعد ثلاثة أعوام طويلة (من دون فوز)».
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