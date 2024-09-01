ألمانيا تخطط لاستضافة عالمية ((ألعاب القوى))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

فرانكفورت‭ (‬ألمانيا‭) ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يعتزم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬استضافة‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقوى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2029‭ ‬أو‭ ‬2031‭ ‬بمدينة‭ ‬ميونيخ‭. ‬وذكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬للقوى‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬اقتراحا‭ ‬ببيان‭ ‬نوايا‭ ‬تم‭ ‬تمريره‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬بمدينة‭ ‬دريسدن‭.‬

واستضافت‭ ‬ألمانيا‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقوة‭ ‬عام‭ ‬1993‭ ‬بمدينة‭ ‬شتوتجارت‭ ‬و2009‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬برلين،‭ ‬فيما‭ ‬استضاف‭ ‬الملعب‭ ‬الأولمبي‭ ‬بميونيخ‭ ‬نسختي‭ ‬بطولة‭ ‬أوروبا‭ ‬عامي‭ ‬2002‭ ‬و2022،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬الفعاليات‭ ‬الأربع‭ ‬شهدت‭ ‬حضورا‭ ‬جماهيريا‭ ‬كبيرا‭.‬

وقال‭ ‬إدريس‭ ‬جونشينسكا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬للقوى‭: ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬إلينا،‭ ‬ميونيخ‭ ‬موقع‭ ‬مثالي‭ ‬لإقامة‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬مع‭ ‬توافر‭ ‬فرصة‭ ‬جيدة‭ ‬للفوز‭ ‬بالتنظيم‭ ‬حال‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬استضافة‮»‬‭.‬

وكشف‭ ‬جونشينسكا‭ ‬أن‭ ‬المحادثات‭ ‬الأولية‭ ‬جرت‭ ‬مع‭ ‬مدينة‭ ‬ميونيخ‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬النسختان‭ ‬القادمتان‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقوى‭ ‬في‭ ‬آسيا،‭ ‬حيث‭ ‬تستضيف‭ ‬العاصمة‭ ‬اليابانية‭ ‬طوكيو‭ ‬المسابقة‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬بينما‭ ‬تنظم‭ ‬العاصمة‭ ‬الصينية‭ ‬بكين‭ ‬النسخة‭ ‬التالية‭ ‬عام‭ ‬2027‭.‬