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سيرينا تعود إلى بطولة أمريكا.. مشجعة

9/1/2024 7:22:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيويورك‭ - (‬رويترز‭): ‬أثارت‭ ‬سيرينا‭ ‬وليامز‭ ‬ضجة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬فلاشينج‭ ‬ميدوز‭ ‬عندما‭ ‬عادت‭ ‬المتوجة‭ ‬23‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬إلى‭ ‬بطولة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬لكن‭ ‬كمشجعة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬ابتعادها‭ ‬عن‭ ‬التنس‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭.‬

وسيطرت‭ ‬وليامز‭ ‬على‭ ‬البطولة‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتها،‭ ‬وحققت‭ ‬اللقب‭ ‬ست‭ ‬مرات،‭ ‬وأنهت‭ ‬مسيرتها‭ ‬المهنية‭ ‬بطريقة‭ ‬عاطفية‭ ‬عندما‭ ‬لعبت‭ ‬مباراتها‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضد‭ ‬الأسترالية‭ ‬أيلا‭ ‬تومليانوفيتش‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

وكانت‭ ‬وليامز‭ ‬مبتسمة‭ ‬وتشعر‭ ‬بالراحة،‭ ‬وظهرت‭ ‬على‭ ‬السجادة‭ ‬الزرقاء‭ ‬مرتدية‭ ‬زيا‭ ‬من‭ ‬الجينز،‭ ‬ولوحت‭ ‬وابتسمت‭ ‬للكاميرات‭.‬

قالت‭ ‬كارولين‭ ‬فوزنياكي،‭ ‬صديقة‭ ‬وليامز‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬دائما‭ ‬ذلك‭ ‬الشخص‭ ‬المتفائل‭ ‬والسعيد‭. ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أننا‭ ‬جميعا‭ ‬نكون‭ ‬مركزين‭ ‬عندما‭ ‬نكون‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬المنافسة،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬الأمر‭ ‬مختلف‭ ‬عندما‭ ‬تعتزل‭.‬

لكن‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف،‭ ‬أعتقد‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬دائما،‭ ‬كما‭ ‬تعلم،‭ ‬شخصا‭ ‬سعيدا‭ ‬ومنفتحا‮»‬‭.‬

وشوهدت‭ ‬وليامز‭ ‬وهي‭ ‬تتحدث‭ ‬مع‭ ‬إيجا‭ ‬وشفيونتيك‭ ‬المصنفة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬ألعاب‭ ‬الرياضيين‭ ‬قبل‭ ‬فوزها‭ ‬بمجموعتين‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬في‭ ‬مباراتها‭ ‬بالدور‭ ‬الثالث‭ ‬أمام‭ ‬أنستاسيا‭ ‬بافليوتشينكوفا‭.‬

وأبلغت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬الصحفيين‭: ‬‮«‬رغم‭ ‬أننا‭ ‬التقينا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬منذ‭ ‬عامين‭ ‬تقريبا‭ ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الجانب‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬تلعب،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تبهرني‮»‬‭.‬

‮«‬كان‭ ‬من‭ ‬اللطيف‭ ‬أن‭ ‬تقترب‭ ‬مني‭ ‬لأنني‭ ‬بالتأكيد‭ ‬لن‭ ‬أجد‭ ‬الشجاعة‭ ‬للقيام‭ ‬بذلك‮»‬‭.‬

وشاهدت‭ ‬الأمريكية‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬المصنف‭ ‬الأول‭ ‬وهو‭ ‬يتغلب‭ ‬على‭ ‬الأسترالي‭ ‬كريس‭ ‬أوكونيل،‭ ‬والأمريكية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيجولا‭ ‬تفوز‭ ‬على‭ ‬الإسبانية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بوزاس‭ ‬مانيرو‭.‬

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