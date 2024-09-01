لوكلير يحرز المركز الأول في إيطاليا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

منزا‭ (‬إيطاليا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قاد‭ ‬شارل‭ ‬لوكلير‭ ‬من‭ ‬موناكو‭ ‬فريقه‭ ‬فيراري‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الإيطالية‭ ‬باحتلاله‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬إيطاليا‭ ‬الكبرى،‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد،‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬مونتسا‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬للوكلير‭ (‬26‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬مونتسا‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬‮«‬معبد‭ ‬السرعة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬والثاني‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬الانتصار‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬الإمارة‭ ‬والسابع‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭.‬

قال‭ ‬لوكلير‭: ‬‮«‬يا‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬شعور‭ ‬لا‭ ‬يصدق‭... ‬كانت‭ ‬المشاعر‭ ‬في‭ ‬اللفات‭ ‬الأخيرة‭ ‬قوية‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬خلال‭ ‬فوزي‭ ‬الأول‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬2019‭. ‬شكرا‭ ‬جزيلا‭ ‬للجماهير‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‮»‬‭.‬

وأمام‭ ‬حشد‭ ‬جماهيري‭ ‬إيطالي‭ ‬كبير‭ ‬تفوق‭ ‬لوكلير‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬وأنهى‭ ‬السباق‭ (‬53‭ ‬لفة‭) ‬بوقت‭ ‬قدره‭ ‬1‭.‬14‭.‬40‭.‬727‭ ‬ساعة‭ ‬بفارق‭ ‬2‭.‬664‭ ‬ثانيتين‭ ‬و6‭.‬153‭ ‬ثوانٍ‭ ‬تواليا‭ ‬على‭ ‬سائقي‭ ‬ماكلارين‭ ‬الأسترالي‭ ‬أوسكار‭ ‬بياستري‭ ‬والبريطاني‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭.‬

وحلّ‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ (‬ريد‭ ‬بول‭) ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭ ‬ومتصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬متأخرا‭ ‬بفارق‭ ‬37‭.‬932‭ ‬ثانية‭.‬

ونجح‭ ‬السائق‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬الإمارة‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬إطاراته‭ ‬بحالة‭ ‬جيدة،‭ ‬ليحكم‭ ‬قبضته‭ ‬على‭ ‬نهاية‭ ‬السباق‭ ‬أمام‭ ‬بياستري‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬بدوره‭ ‬تصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬باكر،‭ ‬بعدما‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬زميله‭ ‬نوريس‭ ‬المنطلق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬والذي‭ ‬اكتفى‭ ‬بآخر‭ ‬عتبة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬أسرع‭ ‬لفة‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬خيبة‭ ‬عدم‭ ‬فوزه،‭ ‬فإن‭ ‬نوريس‭ ‬ثاني‭ ‬ترتيب‭ ‬السائقين‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬فيرستابن‭ ‬المتصدر‭ ‬إلى‭ ‬62‭ ‬نقطة‭ ‬قبل‭ ‬8‭ ‬سباقات‭ ‬من‭ ‬النهاية‭ (‬303‭ ‬مقابل‭ ‬241‭).‬

بدوره،‭ ‬قلّص‭ ‬ماكلارين‭ ‬الذي‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬لدى‭ ‬الصانعين‭ ‬إلى‭ ‬438‭ ‬نقطة،‭ ‬الفارق‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬المتصدر‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬نقاط‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬استمرت‭ ‬الفترة‭ ‬العجاف‭ ‬للسائق‭ ‬الهولندي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يذق‭ ‬طعم‭ ‬الفوز‭ ‬للسباق‭ ‬السادس‭ ‬تواليا،‭ ‬بعدما‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬سباقات‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬الكبرى‭ ‬العشر‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هيمنة‭ ‬مطلقة‭ ‬لسيارته‭ ‬ريد‭ ‬بول‭.‬





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