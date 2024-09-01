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لا.. مكان له

9/1/2024 7:22:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أوضح‭ ‬نابولي،‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للموسم‭ ‬قبل‭ ‬الماضي،‭ ‬أن‭ ‬المهاجم‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬أوسيمهن‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬اختار‭ ‬عدم‭ ‬اللعب‭ ‬للفريق‭ ‬الذي‭ ‬استبعده‭ ‬عن‭ ‬قائمته‭ ‬للدوري‭ ‬المحلي‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬مفاوضات‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬تشلسي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬أو‭ ‬أهلي‭ ‬جدة‭ ‬السعودي‭. ‬

ولم‭ ‬يظهر‭ ‬أوسيمهن،‭ ‬هداف‭ ‬الدوري‭ ‬لموسم‭ ‬2022‭-‬2023،‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬نابولي‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬رابطة‭ ‬‮«‬سيري‭ ‬أ‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬لأنه‭ ‬‮«‬كان‭ ‬واضحا‭ ‬جدا‭ ‬بعدم‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬اللعب‭ ‬لنابولي،‭ ‬فقمنا‭ ‬بخيارات‭ ‬أخرى‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مدير‭ ‬النادي‭ ‬جوفاني‭ ‬مانا‭.‬

وقال‭ ‬مانا‭ ‬قبيل‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬الفريق‭ ‬الجنوبي‭ ‬على‭ ‬بارما‭ ‬2‭-‬1‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي،‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬دازون‮»‬‭ ‬للبث‭ ‬التدفقي‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬واضح‭ ‬جدا،‭ ‬كان‭ ‬كذلك‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭. ‬أعرب‭ ‬فيكتور‭ ‬عن‭ ‬رغبته‭ ‬المطلقة‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬نابولي،‭ ‬عدم‭ ‬اللعب‭ ‬لنابولي،‭ ‬وحاولنا‭ ‬إسعاده‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬ثم‭ ‬هناك‭ ‬طلب‭ ‬وعرض،‭ ‬اعتقدنا‭ ‬أننا‭ ‬أنهينا‭ ‬المفاوضات،‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬تتم‭ (‬صفقة‭ ‬انتقاله‭). ‬اشترينا‭ (‬البلجيكي‭ ‬روميلو‭) ‬لوكاكو،‭ ‬واحتفظنا‭ ‬بـ‭(‬جاكومو‭) ‬راسبادوري‭ ‬و‭(‬الأرجنتيني‭ ‬جيوفاني‭) ‬سيميوني،‭ ‬وذلك‭ ‬لم‭ ‬يأتِ‭ ‬من‭ ‬فراغ‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة،‭ ‬نحافظ‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬المقاربة‭ ‬التي‭ ‬اعتمدناها‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭: ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬اللعب‭ ‬لنابولي،‭ ‬لذلك‭ ‬قمنا‭ ‬بخيارات‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

وبعدما‭ ‬أقفل‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬في‭ ‬الدوريات‭ ‬الأوروبية‭ ‬الخمس‭ ‬الكبرى‭ ‬وبالتالي‭ ‬خروج‭ ‬تشلسي‭ ‬من‭ ‬الصورة،‭ ‬سُئل‭ ‬مانا‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬احتمال‭ ‬انتقال‭ ‬أوسيمهن‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬قائما،‭ ‬فأجاب‭ ‬‮«‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ (‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭) ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مفتوحا،‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخيارات،‭ ‬لكني‭ ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬فيكتور‭ ‬سيذهب‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النافذة‭ ‬من‭ ‬الانتقالات‮»‬،‭ ‬لاسيما‭ ‬أن‭ ‬باب‭ ‬قيد‭ ‬اللاعبين‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬يقفل‭ ‬ليل‭ ‬الإثنين‭.‬

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