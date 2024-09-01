لا.. مكان له

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
روما – (أ ف ب): أوضح نابولي، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم قبل الماضي، أن المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن هو من اختار عدم اللعب للفريق الذي استبعده عن قائمته للدوري المحلي بعد فشل مفاوضات انتقاله إلى تشلسي الإنكليزي أو أهلي جدة السعودي.
ولم يظهر أوسيمهن، هداف الدوري لموسم 2022-2023، في القائمة التي قدمها نابولي السبت إلى رابطة «سيري أ»، وذلك لأنه «كان واضحا جدا بعدم رغبته في اللعب لنابولي، فقمنا بخيارات أخرى»، وفق ما أفاد مدير النادي جوفاني مانا.
وقال مانا قبيل المباراة التي فاز بها الفريق الجنوبي على بارما 2-1 السبت في المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي، لشبكة «دازون» للبث التدفقي «الوضع واضح جدا، كان كذلك منذ نهاية الموسم الماضي. أعرب فيكتور عن رغبته المطلقة في عدم البقاء في نابولي، عدم اللعب لنابولي، وحاولنا إسعاده».
وتابع «ثم هناك طلب وعرض، اعتقدنا أننا أنهينا المفاوضات، لكن بعد ذلك لم تتم (صفقة انتقاله). اشترينا (البلجيكي روميلو) لوكاكو، واحتفظنا بـ(جاكومو) راسبادوري و(الأرجنتيني جيوفاني) سيميوني، وذلك لم يأتِ من فراغ».
وأردف «في هذه اللحظة، نحافظ على نفس المقاربة التي اعتمدناها منذ البداية: أعرب عن رغبته في عدم اللعب لنابولي، لذلك قمنا بخيارات أخرى».
وبعدما أقفل سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى وبالتالي خروج تشلسي من الصورة، سُئل مانا عما إذا كان احتمال انتقال أوسيمهن إلى الدوري السعودي ما زال قائما، فأجاب «سوق الانتقالات (في بعض الدول) لا يزال مفتوحا، هناك العديد من الخيارات، لكني لا أعتقد أن فيكتور سيذهب إلى السعودية في هذه النافذة من الانتقالات»، لاسيما أن باب قيد اللاعبين الجدد في الدوري السعودي يقفل ليل الإثنين.
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