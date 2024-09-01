غلوم مراقبا فنيا في بطولة آسيا للسلة للشباب بالأردن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يشارك‭ ‬المراقب‭ ‬الدولي‭ ‬فاضل‭ ‬غلوم‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬تحت‭ ‬18‭ ‬عاماً‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمَّان‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬لغاية‭ ‬10‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وذلك‭ ‬بصفة‭ (‬مراقب‭ ‬فني‭).‬

وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬غلوم،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬التكليف‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬فرع‭ ‬آسيا‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬تميزه‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬المباريات‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الآسيوي‭ ‬طيلة‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭. ‬وجاء‭ ‬اختيار‭ ‬غلوم‭ ‬كدليل‭ ‬على‭ ‬تميز‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬المهمة،‭ ‬وليؤكد‭ ‬السمعة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬السلاوية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الخارجية‭.‬

والتكليف‭ ‬الآسيوي‭ ‬لغلوم‭ ‬يأتي‭ ‬استمرارًا‭ ‬لسلسلة‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬سلك‭ ‬التحكيم‭ ‬البحريني،‭ ‬عبر‭ ‬تواجد‭ ‬كوادره‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬والبطولات‭ ‬والكبرى،‭ ‬نظير‭ ‬ما‭ ‬اكتسبته‭ ‬من‭ ‬ثقة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والقارية‭ ‬والدولية‭ ‬بأدائها‭ ‬المميز‭ ‬والمشهود‭ ‬له‭ ‬بالكفاءة‭.‬



