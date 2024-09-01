غلوم مراقبا فنيا في بطولة آسيا للسلة للشباب بالأردن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يشارك المراقب الدولي فاضل غلوم عضو لجنة الحكام بالاتحاد البحريني لكرة السلة، في بطولة آسيا تحت 18 عاماً التي ستقام في العاصمة الأردنية عمَّان خلال الفترة من 2 لغاية 10 سبتمبر، وذلك بصفة (مراقب فني).
وتأتي مشاركة غلوم، بناء على التكليف الصادر من الاتحاد الدولي لكرة السلة (فرع آسيا)، بعد تميزه في مراقبة المباريات الخارجية على الصعيد الآسيوي طيلة الفترة الماضية. وجاء اختيار غلوم كدليل على تميز الكفاءات البحرينية للمشاركة في هذه البطولة المهمة، وليؤكد السمعة الكبيرة التي تحظى بها الكوادر البحرينية السلاوية في المحافل الخارجية.
والتكليف الآسيوي لغلوم يأتي استمرارًا لسلسلة النجاحات التي يحققها سلك التحكيم البحريني، عبر تواجد كوادره المختلفة في كافة الاستحقاقات والبطولات والكبرى، نظير ما اكتسبته من ثقة على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والقارية والدولية بأدائها المميز والمشهود له بالكفاءة.
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