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الحصيلة ارتفعت إلى 9 ميداليات ملونة منها 7 ذهبيات..3 ذهبيات جديدة لكرة الطاولة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات

9/1/2024 7:22:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أضاف‭ ‬منتخب‭ ‬السيدات‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬3‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للمنتخبات‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬لترتفع‭ ‬غلة‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬ميداليات‭ ‬ملونة‭ ‬هي‭ ‬7‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬وفضية‭ ‬وبرونزية‭.‬

وتمكن‭ ‬اللاعب‭ ‬سيد‭ ‬أحمد‭ ‬فيصل‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬تحت‭ ‬11‭ ‬سنة‭ (‬جيل‭ ‬الذهب‭) ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬لاعب‭ ‬العراق‭ ‬3‭/‬صفر‭.‬

واستطاعت‭ ‬اللاعبة‭ ‬كندة‭ ‬محمود‭ ‬من‭ ‬حصد‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬تحت‭ ‬11‭ ‬سنة‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬لاعبة‭ ‬قطر‭ ‬3‭/‬صفر‭.‬

وأضافت‭ ‬اللاعبة‭ ‬أمروتا‭ ‬أميت‭ ‬ذهبية‭ ‬جديدة‭ ‬للبحرين‭ ‬بفوزها‭ ‬في‭ ‬فردي‭ ‬السيدات‭ ‬على‭ ‬لاعبة‭ ‬الأردن‭ ‬براء‭ ‬الوديان‭ ‬3‭/‬صفر‭. ‬وجرى‭ ‬تتويج‭ ‬أبطال‭ ‬البحرين‭ ‬رسميا‭ ‬بالميداليات‭ ‬الذهبية،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للرجال‭ ‬قد‭ ‬حقق‭ ‬لقب‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬وتوج‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية،‭ ‬وتوج‭ ‬منتخب‭ ‬تحت‭ ‬13‭ ‬سنة‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية،‭ ‬وزوجي‭ ‬الرجال‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬راشد‭ ‬سند‭ ‬ومحمد‭ ‬عباس‭ ‬توجوا‭ ‬بالذهب‭ ‬أيضاً،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذهبية‭ ‬الزوجي‭ ‬للاعبين‭ ‬محمد‭ ‬نادر‭ ‬ومجيد‭ ‬العالي،‭ ‬وحصد‭ ‬منتخب‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية،‭ ‬ومنتخب‭ ‬السيدات‭ ‬توجن‭ ‬بالميدالية‭ ‬البرونزية‭.‬




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