الحصيلة ارتفعت إلى 9 ميداليات ملونة منها 7 ذهبيات..3 ذهبيات جديدة لكرة الطاولة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أضاف منتخب السيدات لكرة الطاولة 3 ميداليات ذهبية جديدة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات المقامة في المملكة الأردنية الهاشمية لترتفع غلة المنتخبات الوطنية إلى 9 ميداليات ملونة هي 7 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.
وتمكن اللاعب سيد أحمد فيصل من تحقيق الميدالية الذهبية في فئة تحت 11 سنة (جيل الذهب) بعد فوزه في النهائي على لاعب العراق 3/صفر.
واستطاعت اللاعبة كندة محمود من حصد الميدالية الذهبية في فئة تحت 11 سنة بعد فوزها على لاعبة قطر 3/صفر.
وأضافت اللاعبة أمروتا أميت ذهبية جديدة للبحرين بفوزها في فردي السيدات على لاعبة الأردن براء الوديان 3/صفر. وجرى تتويج أبطال البحرين رسميا بالميداليات الذهبية، حيث كان المنتخب الوطني للرجال قد حقق لقب غرب آسيا للمرة الأولى وتوج بالميدالية الذهبية، وتوج منتخب تحت 13 سنة بالميدالية الذهبية، وزوجي الرجال المكون من راشد سند ومحمد عباس توجوا بالذهب أيضاً، بالإضافة إلى ذهبية الزوجي للاعبين محمد نادر ومجيد العالي، وحصد منتخب تحت 17 سنة على الميدالية الفضية، ومنتخب السيدات توجن بالميدالية البرونزية.
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