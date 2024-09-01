روبا العمري تحقق المركز السادس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حققت اللاعبة البحرينية روبا العمري المركز السادس في مسابقة رمي القرص ضمن دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024، حيث تألقت بين 13 مشاركاً وسجلت مسافة قدرها 23.24 مترا.
وفي منافسات الجري 400 متر للمكفوفين، فقد اللاعب حسين محمد فرصة التأهل بعد أن تقدم على المنافسين في التصفيات، وذلك نتيجة إلغاء النتيجة بسبب خطأ فني تمثل في عبور اللاعب المساعد لخط النهاية قبل اللاعب الكفيف حسين محمد.
وأشادت اللجنة البارالمبية البحرينية بدور اللاعبين والجهود الكبيرة التي يبذلونها، وأكدت فخرها بعطاءهم وإنجازاتهم. وتتمنى لهم مستقبلاً مليئًا بالإنجازات الواعدة.
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