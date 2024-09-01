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روبا العمري تحقق المركز السادس

9/1/2024 7:22:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حققت‭ ‬اللاعبة‭ ‬البحرينية‭ ‬روبا‭ ‬العمري‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬رمي‭ ‬القرص‭ ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬تألقت‭ ‬بين‭ ‬13‭ ‬مشاركاً‭ ‬وسجلت‭ ‬مسافة‭ ‬قدرها‭ ‬23‭.‬24‭ ‬مترا‭.‬

وفي‭ ‬منافسات‭ ‬الجري‭ ‬400‭ ‬متر‭ ‬للمكفوفين،‭ ‬فقد‭ ‬اللاعب‭ ‬حسين‭ ‬محمد‭ ‬فرصة‭ ‬التأهل‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬على‭ ‬المنافسين‭ ‬في‭ ‬التصفيات،‭ ‬وذلك‭ ‬نتيجة‭ ‬إلغاء‭ ‬النتيجة‭ ‬بسبب‭ ‬خطأ‭ ‬فني‭ ‬تمثل‭ ‬في‭ ‬عبور‭ ‬اللاعب‭ ‬المساعد‭ ‬لخط‭ ‬النهاية‭ ‬قبل‭ ‬اللاعب‭ ‬الكفيف‭ ‬حسين‭ ‬محمد‭.‬

وأشادت‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بدور‭ ‬اللاعبين‭ ‬والجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلونها،‭ ‬وأكدت‭ ‬فخرها‭ ‬بعطاءهم‭ ‬وإنجازاتهم‭. ‬وتتمنى‭ ‬لهم‭ ‬مستقبلاً‭ ‬مليئًا‭ ‬بالإنجازات‭ ‬الواعدة‭.‬

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