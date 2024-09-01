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سوء الطالع يحرم البارالمبي حسين محمد من التصفيات الأولية

9/1/2024 7:22:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تعرض‭ ‬لاعب‭ ‬الجري‭ ‬البحريني‭ ‬حسين‭ ‬محمد‭ ‬لخطأ‭ ‬فني‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استبعاده‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الاولية‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تصدره‭ ‬سباق‭ ‬الجري‭ ‬للمكفوفين‭ ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬2024‭.‬

الواقعة‭ ‬حدثت‭ ‬عندما‭ ‬تقدم‭ ‬الفني‭ ‬المساعد‭ ‬عبدالله‭ ‬جميل‭ ‬نحو‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭ ‬قبل‭ ‬اللاعب‭ ‬الكفيف‭ ‬حسين‭ ‬محمد،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬وقوع‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬قوانين‭ ‬جري‭ ‬المكفوفين،‭ ‬الذي‭ ‬يستبعد‭ ‬اللاعب‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر،‭ ‬ان‭ ‬اللاعب‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭ ‬حقق‭ ‬إنجازات‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬قصيرة،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬ميداليات‭ ‬فضية‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬أضاف‭ ‬إلى‭ ‬رصيده‭ ‬ميداليتين‭ ‬برونزيتين‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬بالشارقة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ميداليتين‭ ‬فضية‭ ‬وبرونزية‭ ‬في‭ ‬ملتقى‭ ‬الشارقة‭ ‬الدولي‭.‬

كما‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬400‭ ‬متر‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬فزاع‭ ‬الدولية‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬واحتل‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬كوبي‭ ‬باليابان‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2024‭. ‬يعتبر‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬البارالمبية،‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬مسيرته‭ ‬منذ‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬سنتين،‭ ‬لكنه‭ ‬أثبت‭ ‬نفسه‭ ‬كأحد‭ ‬الأسماء‭ ‬اللامعة‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الرياضية‭ ‬البحرينية‭ ‬البارالمبية،‭ ‬مما‭ ‬يبشر‭ ‬بمستقبل‭ ‬واعد‭ ‬له‭.‬

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