سوء الطالع يحرم البارالمبي حسين محمد من التصفيات الأولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تعرض لاعب الجري البحريني حسين محمد لخطأ فني أدى إلى استبعاده من التصفيات الاولية على الرغم من تصدره سباق الجري للمكفوفين ضمن دورة الألعاب البارالمبية 2024.
الواقعة حدثت عندما تقدم الفني المساعد عبدالله جميل نحو خط النهاية قبل اللاعب الكفيف حسين محمد، ما أدى إلى وقوع خطأ في تطبيق قوانين جري المكفوفين، الذي يستبعد اللاعب من السباق في مثل هذه الحالات.
الجدير بالذكر، ان اللاعب حسن محمد حقق إنجازات مميزة في فترة زمنية قصيرة، حيث حصل على ثلاث ميداليات فضية في دورة ألعاب غرب آسيا التي أقيمت في البحرين عام 2022. وفي عام 2024، أضاف إلى رصيده ميداليتين برونزيتين في بطولة غرب آسيا بالشارقة، إلى جانب ميداليتين فضية وبرونزية في ملتقى الشارقة الدولي.
كما حصل على الميدالية الذهبية في سباق 400 متر في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى، واحتل المركز الرابع في بطولة العالم التي أقيمت في كوبي باليابان في مايو 2024. يعتبر حسن محمد من اللاعبين الجدد في المنافسات البارالمبية، حيث بدأ مسيرته منذ أقل من سنتين، لكنه أثبت نفسه كأحد الأسماء اللامعة في الساحة الرياضية البحرينية البارالمبية، مما يبشر بمستقبل واعد له.
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