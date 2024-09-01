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تاج الجمال النيجيري لمرشحة انسحبت من مسابقة جنوب أفريقيا بعد حملة رفض لمشاركتها

9/1/2024 7:21:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) زيّن التاج رأس مرشحة سابقة لانتخابات ملكة جمال جنوب أفريقيا رغم اضطرارها إلى الانسحاب من المسابقة إثر جدل حاد في شأن جنسيتها ومواقف معادية للأجانب، إذ حصلت على لقب «ملكة جمال الكون نيجيريا» بعدما دعاها منظمو هذه المباراة إلى المشاركة فيها.
وكانت تشيديما أديتشينا المولودة في سويتو، بالقرب من جوهانسبرغ، لأم جنوب أفريقية من أصل موزمبيقي وأب نيجيري، صرفت النظر في مطلع أغسطس عن المشاركة في السباق إلى لقب ملكة جمال جنوب أفريقيا بعد تعرضها عبر شبكات التواصل الاجتماعي لحملة عنيفة انطوت على لهجة معادية للأجانب. ورفض القائمون على الحملة مشاركة تشيديما أديتشينا في المسابقة، معتبرين أن طالبة الحقوق البالغة 23 عاما ليست جنوب أفريقية نظرا إلى أصول والدها.

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