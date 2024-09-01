تاج الجمال النيجيري لمرشحة انسحبت من مسابقة جنوب أفريقيا بعد حملة رفض لمشاركتها

(MENAFN
- Al-Anbaa)
زيّن التاج رأس مرشحة سابقة لانتخابات ملكة جمال جنوب أفريقيا رغم اضطرارها إلى الانسحاب من المسابقة إثر جدل حاد في شأن جنسيتها ومواقف معادية للأجانب، إذ حصلت على لقب «ملكة جمال الكون نيجيريا» بعدما دعاها منظمو هذه المباراة إلى المشاركة فيها.
وكانت تشيديما أديتشينا المولودة في سويتو، بالقرب من جوهانسبرغ، لأم جنوب أفريقية من أصل موزمبيقي وأب نيجيري، صرفت النظر في مطلع أغسطس عن المشاركة في السباق إلى لقب ملكة جمال جنوب أفريقيا بعد تعرضها عبر شبكات التواصل الاجتماعي
لحملة عنيفة انطوت على لهجة معادية للأجانب. ورفض القائمون على الحملة مشاركة تشيديما أديتشينا في المسابقة، معتبرين أن طالبة الحقوق البالغة 23 عاما ليست جنوب أفريقية نظرا إلى أصول والدها.
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