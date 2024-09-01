أوروبا تستعيد استقلاليتها الفضائية بإطلاق فيغا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بعد شهرين من الرحلة الأولى لصاروخ «أريان 6»، سيتعين على أوروبا أن تؤكد استعادتها سيادتها الفضائية بإطلاقها في 3 سبتمبر صاروخ «فيغا» الصغير الذي سيضع في الفضاء قمرا اصطناعيا تابعا لبرنامج «كوبرنيكوس» الأوروبي.
ويتوقع أن يقلع الصاروخ الإيطالي «فيغا» التابع لشركة «أفيو» من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية غدا في آخر مهمة لهذه المركبة الموضوعة في الخدمة منذ عام 2012، قبل اعتماد صاروخ «فيغا سي» المحسن والأقوى الذي علقت الاستعانة به على إثر تعرضه لحادث عام 2022.
وقال رئيس المركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء فيليب باتيست لوكالة فرانس برس إن هذه الرحلة «هي الجزء الثاني من استعادة الاستقلال الفضائي والاستراتيجي الأوروبي».
وتتمثل مهمة «فيغا» التي أطلقت عليها تسمية «في في 24» VV24، في وضع القمر الصناعي «سنتينيل-2 سي» Sentinel-2C التابع لبرنامج الاتحاد الأوروبي «كوبرنيكوس» في مدار متزامن مع الشمس على علو نحو 780 كيلومترا بعد 57 دقيقة من الإقلاع. ويندرج «سنتينيل-2 سي» ضمن برنامج مراقبة الأرض الفضائي الذي تتفوق فيه أوروبا، وسيدعم هذا القمر الاصطناعي مجموعة واسعة من التطبيقات التشغيلية، من بينها الزراعة ومراقبة جودة المياه وإدارة الكوارث الطبيعية كحرائق الغابات والزلازل والفيضانات بالإضافة إلى رصد انبعاثات الميثان.
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