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أوروبا تستعيد استقلاليتها الفضائية بإطلاق فيغا

9/1/2024 7:21:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد شهرين من الرحلة الأولى لصاروخ «أريان 6»، سيتعين على أوروبا أن تؤكد استعادتها سيادتها الفضائية بإطلاقها في 3 سبتمبر صاروخ «فيغا» الصغير الذي سيضع في الفضاء قمرا اصطناعيا تابعا لبرنامج «كوبرنيكوس» الأوروبي.
ويتوقع أن يقلع الصاروخ الإيطالي «فيغا» التابع لشركة «أفيو» من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية غدا في آخر مهمة لهذه المركبة الموضوعة في الخدمة منذ عام 2012، قبل اعتماد صاروخ «فيغا سي» المحسن والأقوى الذي علقت الاستعانة به على إثر تعرضه لحادث عام 2022.
وقال رئيس المركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء فيليب باتيست لوكالة فرانس برس إن هذه الرحلة «هي الجزء الثاني من استعادة الاستقلال الفضائي والاستراتيجي الأوروبي».
وتتمثل مهمة «فيغا» التي أطلقت عليها تسمية «في في 24» VV24، في وضع القمر الصناعي «سنتينيل-2 سي» Sentinel-2C التابع لبرنامج الاتحاد الأوروبي «كوبرنيكوس» في مدار متزامن مع الشمس على علو نحو 780 كيلومترا بعد 57 دقيقة من الإقلاع. ويندرج «سنتينيل-2 سي» ضمن برنامج مراقبة الأرض الفضائي الذي تتفوق فيه أوروبا، وسيدعم هذا القمر الاصطناعي مجموعة واسعة من التطبيقات التشغيلية، من بينها الزراعة ومراقبة جودة المياه وإدارة الكوارث الطبيعية كحرائق الغابات والزلازل والفيضانات بالإضافة إلى رصد انبعاثات الميثان.

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